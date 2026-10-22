Jednak źródłem niepokoju rynku są obecnie nie tylko perspektywy stóp procentowych, kształtowane przez inflację i działania banków centralnych, lecz przede wszystkim kwestie fiskalne. W momencie względnego uspokojenia sytuacji na rynku amerykańskim uwaga inwestorów przeniosła się do Europy, gdzie utrzymuje się presja na wzrost rentowności francuskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich obligacji OAT okresowo przekraczała poziom 5 proc., osiągając najwyższe wartości od 2002 r., a spread względem niemieckich bundów wzrósł do poziomów kojarzonych z okresem kryzysu zadłużenia w strefie euro. Francja stoi obecnie przed wyzwaniem uchwalenia budżetu na 2027 r. oraz oceną wiarygodności kredytowej przez agencje ratingowe. Wysoki poziom zadłużenia, znaczny deficyt budżetowy oraz konieczność wdrożenia niepopularnych cięć wydatków tworzą mieszankę czynników mogących wywierać dalszą presję na ceny obligacji skarbowych. W warunkach wycofywania się banków centralnych z masowego skupu obligacji inwestorzy coraz większą uwagę przywiązują również do zdolności poszczególnych państw do finansowania rosnących potrzeb pożyczkowych. Obecne ruchy na rynku coraz częściej są więc odzwierciedleniem obaw o kondycję finansów publicznych największych gospodarek rozwiniętych oraz zdolności inwestorów do absorpcji rekordowej podaży długu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w części państw strefy euro.