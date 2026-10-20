Polska waluta w tym tygodniu raczej dystansuje się od negatywnych informacji z globalnego otoczenia. Mowa chociażby o napiętej sytuacji we Francji, która przekłada się na dalsze poszerzanie spreadów pomiędzy francuskimi a niemieckimi obligacjami, czy też napięciach na rynku ropy. Notowania futures na WTI naruszyły we wtorek barierę 100 USD, aby później szybko cofnąć się po doniesieniach jakoby irański MSZ miał proponować rozmowy ostatniej szansy w celu uniknięcia eskalacji konfliktu z USA. Amerykański rynek akcji wyhamował w ostatnich dniach po silnej przecenie w poprzednim tygodniu, a inwestorzy zdają się liczyć na to, że wyniki spółek technologicznych za III kwartał zrównoważą obawy co do finansowania gigantycznych inwestycji w AI.

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We wtorek po południu EURPLN oscylował poniżej 4,37, a USDPLN zszedł poniżej 3,88 dzięki obserwowanej próbie odbicia EURUSD. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, jakie napłynęły rano wskazały na mocniejsze odbicie produkcji przemysłowej oraz przyzwoity wzrost dynamiki płac we wrześniu. To oznacza, że jesteśmy bliżej podwyżki stóp przez RPP, chociaż co do listopadowego terminu opinie nadal pozostają podzielone. W czwartek uwagę przyciągną jeszcze dane o dynamice sprzedaży detalicznej, a w piątek dotyczące stopy bezrobocia. Niemniej to globalny sentyment będzie miał decydujący wpływ na złotego. Tu warto wspomnieć o tym, że w piątek wieczorem agencja Moody’s wyda opinię w sprawie ratingu Francji…

Marek Rogalski

Główny analityk rynkowy DM BOŚ