Nowy tydzień rozpoczyna się od umocnienia dolara. Kurs euro/USD zniżkuje do 1,1220, tj. o około pół centa, licząc od piątkowego maksimum. Źródłem siły amerykańskiej waluty jest 1) wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, po tym, jak kolejny tankowiec został uszkodzony w okolicy Cieśniny Ormuz, ale i nerwowość towarzysząca 2) demonstracjom we Francji i Włoszech, czy 3) rzekomym rozmowom pokojowym na Ukrainie. Wedle doniesień medialnych Stany Zjednoczone mają naciskać na Kijów, by ten ustąpił i zaakceptował warunki porozumienia, którym dotychczas się sprzeciwiał. Złoty słabł na fali wspomnianego umocnienia dolara. Kurs euro/zł walczył o trwałe wybicie powyżej poziomu 4,37, choć koniec ubiegłego tygodnia sugerował bardziej próbę mocniejszego rozegrania złotego i ataku na poziom 4,36, którego przełamanie utrzymywałoby prozłotowy obraz notowań. Bieżące zachowanie złotego potwierdza dominację otoczenia zewnętrznego na wycenie polskiej waluty. W rezultacie nie uważam, by dzisiejszy rozbudowany zestaw krajowych danych (poznamy m.in. dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za wrzesień oraz inflację PPI czy dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach), był w stanie wpłynąć na zacho­wanie złotego. Tym bardziej, iż dane nie odmienią oczekiwań rynkowych dotyczących stóp procentowych. Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej scenariuszem bazowym pozostaje ich stabilizacja w tym roku. Z tego tytułu niewielką zmiennością cechuje się krótki koniec krajowej krzywej.