Amerykańska waluta traci dzisiaj wyraźnie na szerokim rynku, a ruch ten motywowany jest zachowaniem się rentowności amerykańskich obligacji, które... wpierw szybko wzrosły po danych CPI, ale później regularnie spadały i to nie mało. W przypadku 10-letnich US-Treasuries mamy zejście do 5,10 proc., czyli ponad 20 punktów baz. od wczorajszego maksimum po danych. Jednocześnie inwestorzy "uspokoili" się, co do szans na październikową podwyżkę stóp przez FED. Te skoczyły na chwilę do poziomu ponad 50 proc. po danych CPI (wobec 20 proc. wcześniej), aby dzisiaj wrócić poniżej poziomu 30 proc. Wyciszenie to m.in. zasługa komentarzy członków FED, którzy na "chłodno" podeszli do danych. Mary Daly stwierdziła, że FED wprawdzie pozostaje na ścieżce podwyżek stóp, ale nie musi się spieszyć z decyzją w październiku. Z kolei Austan Goolsbee nazwał wprawdzie odczyt inflacji "zniechęcającym", ale dodał, że potrzeba więcej danych, aby ocenić sytuację przed kolejnym ruchem na stopach.

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Przesunięcie na rentownościach obligacji to jednak w większym stopniu zasługa "risk-off" na rynkach akcji, a zwłaszcza wokół spółek technologicznych. Inwestorzy zaczęli się mocno obawiać o finansowanie dużych projektów w AI w obliczu perspektywy dalszego wzrostu kosztu pieniądza, oraz pojawiających się ostatnio obaw, co do rosnącej konkurencji z Chin. Można, zatem postawić pytanie na ile cofnięcie się dolara będące efektem ruchu na rentownościach jest trwałe, jeżeli globalne rynki akcji weszłyby w poważniejszą korektę. Otwartym wątkiem jest coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kontekst drogiej ropy (choć w czwartek kontrakty na ten surowiec lekko spadają).

Na walutach dolar najmocniej traci dzisiaj wobec walut europejskich - widać mocne odbicie euro, funta i franka. Dalej jest jen, który został wsparty "jastrzębim" komentarzem jednego z członków BOJ, który wskazał, że stopa neutralna jest "znacznie powyżej 1,00 proc." i bank centralny nie powinien się wahać, co do dalszego zacieśniania. Na przeciwnym biegunie znalazł się AUD, który mocno oberwał po dzisiejszych danych z rynku pracy. Nieoczekiwanie liczba etatów spadła we wrześniu o ponad 39 tysięcy, a stopa bezrobocia wyniosła 4,7 proc. Rynek, który pozytywnie zareagował na "jastrzębie" zapiski z posiedzenia RBA, jakie poznał we wtorek, dostał zimny prysznic - szanse na podwyżkę stóp w listopadzie spadły poniżej 20 proc.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę skupią dane makro z USA - inflacja PPI, oraz sprzedaż detaliczna i cotygodniowe bezrobocie o godz. 14:30. Wystąpienie szefa FED w Bangkoku (wspólnie na panelu z szefową MFW) jest zaplanowane dopiero w piątek o godz. 5:30 polskiego czasu.

EURUSD - skok zmienności i ponowny powrót ponad 1,12

Wpierw mocno w dół i nowe lokalne minimum przy 1,1112, aby później szybko z impetem powrócić ponad poziom 1,12 i dojść do 1,1240. Zmienność na EURUSD w ostatnich 24 godz. jest wyższa, co zdaje się sugerować przesilenie. Interpretacja wyższej inflacji CPI została wytłumaczona zachowaniem się rynków długu i jeżeli uznać, że trend na rentownościach amerykańskich obligacji uległ na jakiś czas zmianie - stabilizacja, lub korekta zamiast wzrostów - to teoretycznie dolar może jeszcze reagować w podobny sposób jak teraz, czyli spadkiem. Pole do takiej korekty nie jest jednak szczególnie duże. Niewykluczone, że inwestorzy będą wracać do dolara w sytuacji doniesień o eskalacji na Bliskim Wschodzie i dalszego skoku w górę cen ropy, czy też w obliczu wydłużenia się korekty na indeksach na Wall Street.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Technicznie mocne opory na EURUSD, które warto mieć na uwadze to 1,1275 i 1,1324.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ