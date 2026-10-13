– Złoty wchodzi w ostatni kwartał roku w defensywie. Nasza rodzima waluta traci w tym roku w relacji do wszystkich kluczowych walut, z dolarem na czele. Pod powierzchnią narasta mieszanka czynników, która zmienia tło dla naszej waluty na mniej korzystne. Z jednej strony coraz mocniejszy dolar na świecie i rosnące ryzyko fiskalne w kraju, z drugiej hamująca gospodarka, która osłabia dotychczasową tarczę złotego, czyli wysoki dochód z polskich aktywów – wskazuje Mateusz Czyżkowski, analityk XTB. Jak wygląda sytuacja techniczna w przypadku tej pary walutowej?

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Foto: Parkiet

– USD/PLN wspiął się w rejon 3,93. To kluczowa bariera podaży i zarazem ostatnia wyraźna strefa akumulacji z ostatnich kilkunastu miesięcy. Trwałe wybicie ponad ten poziom oznaczałoby pokonanie tej ostatniej przeszkody, co istotnie zwiększyłoby prawdopodobieństwo ruchu w stronę psychologicznej strefy 4,00. Kurs wyszedł powyżej pierwszego odchylenia standardowego, co pokazuje, że dotychczasowe tło mocnego złotego uległo pogorszeniu, a inicjatywę po stronie popytu na dolara trudno już traktować jako przejściową. RSI przy poziomie 71 potwierdza siłę ruchu, choć wejście w strefę wykupienia oznacza, że po drodze możliwe są korekty. Dopóki notowania bronią się powyżej strefy wsparcia wyznaczonej przez średnie w rejonie 3,77 - 3,83, przewagę utrzymują kupujący dolara, a dopiero trwały powrót pod ten obszar złagodziłby presję – uważa Czyżkowski.