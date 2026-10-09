Wieczorem cofnęły się ceny ropy naftowej, a wraz z nimi również rentowności 10-letnich obligacji rządu USA. Reakcja na świetną aukcję na rynku pierwotnym w środę wieczorem nadeszła, zatem z pewnym opóźnieniem. Niemniej relatywnie dalej pozostajemy względnie wysoko - dzisiaj rano są to okolice 5,24 proc. Niemniej emocje się wyciszyły, a dolar oddał nieco pola - para EURUSD jeszcze wczoraj wróciła wyraźnie ponad poziom 1,12.

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Dzisiaj w kalendarzu makro mamy po południu dane o nastrojach konsumenckich Uniwersytetu Michigan na początek października. Rynek spodziewa się ich dalszego spadku (do 47,7 pkt.) i może mieć w tym rację - w tym badaniu nie zostały chociażby uwzględnione ostatnie decyzje Donalda Trumpa pozwalające tankować Amerykanom tzw. czerwony diesel, który jest zwolniony z tzw. podatku drogowego. Poza tym w kalendarzu makro mamy jeszcze dane z rynku pracy w Kanadzie - we wrześniu mogło pojawić się 8 tys. nowych etatów, choć stopa bezrobocia najpewniej wzrosła do 6,5 proc.

Napięcia na rynkach pozostają duże, przyszły tydzień zdominują twarde dane z amerykańskiej gospodarki w postaci inflacji CPI i PPI, sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Nie powinny one jednak odwrócić oczekiwań rynku, co do tego, że FED zaczeka z kolejną podwyżką stóp procentowych do grudnia.

EURUSD - jak długo pozostaniemy powyżej 1,12?

Chwilowo wyciszył nam się temat francuskich obligacji - tamtejsze rentowności 10-letnich obligacji, które wczoraj podeszły pod poziom 4,96 proc., dzisiaj wróciły się do 4,82 proc. Tu jednak polityczne napięcia szybko się nie skończą, pytanie tylko jak szybko rynki je wycenią. Ciekawe wnioski przyniosły wczorajsze minutki ECB. Z jednej strony widać deklaracje, co do dalszych podwyżek stóp procentowych w kontekście podwyższonej obligacji, ale pojawiły się też opinie zwracające uwagę na trudniejsze warunki finansowe w wyniku ostatnich wzrostów rentowności obligacji. Obecnie rynek widzi niewielkie szanse na podwyżkę stóp w końcu października, celem jest grudzień z oczekiwaniami przy niecałych 70 proc., co pokazuje, że wiele może tu zależeć od wahań na rynku ropy. Tak czy inaczej w obecnym układzie to FED wygląda wciąż bardziej "jastrzębio" niż ECB.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie wczoraj powróciliśmy wyraźnie ponad poziom 1,12, ale piątek pokazuje, że nie stanowi to o tym, że rynek EURUSD mógłby mocniej odreagować. Raczej bardziej prawdopodobne jest wyhamowanie ostatnich spadków i przejście w formę konsolidacji przed danymi o inflacji CPI w najbliższą środę. Wsparcie to rejon 1,1160, a opór to 1,1275.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ