Jesienią tego roku rynkiem walutowym rządzą przede wszystkim oczekiwania odnośnie polityki pieniężnej w USA. EBC w pewnym sensie obrał już kierunek wcześniej, a w USA spodziewano się raczej powściągliwości w podnoszeniu stóp. Tym samym po jastrzębiej podwyżce we wrześniu dolar ruszył do natarcia.

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Tak mocno rosnące oczekiwania jednak nie są na rękę samemu FOMC, dlatego w ostatnich dniach jego przedstawiciele tonują oczekiwania. Stąpają oni przy tym po dość cienkim lodzie. Przy rentownościach 10-latek na poziomie 5,3% z jednej strony nie chcą nakręcać spirali oczekiwań, ale z drugiej nie chcą zostać odebrani jako niedbający o długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Przekaz jest zatem taki, że Fed może pozwolić sobie na pauzę w październiku i spokojne obserwowanie sytuacji. Na razie częściowo to się udaje i w efekcie obserwujemy stabilizację (i powrót Wall Street do hossy).

Natomiast europejska strona nie ułatwia zadania. Do obaw o stabilność fiskalną Francuzi dołożyli zamieszki studenckie, a wczoraj z europejskiej gospodarki zgodnie popłynęły słabe dane (zamówienia w Niemczech, produkcja we Francji i Hiszpanii), co utrudniło odbicie na EURUSD i spowodowało jedynie zatrzymanie wzrostów na EURPLN.

W takich okolicznościach RPP podejmie dziś decyzję odnośnie stóp procentowych. Wobec wcześniej obranej narracji jest niemal pewnym, że będzie to utrzymanie stóp. Inflacja we wrześniu wyniosła co prawda 4%, jednak program CPN obniży ją o 0,6-0.8%. Natomiast to nadal sporo powyżej celu, a RPP wie, że to pożyczony czas. Do tego presja słabnącego złotego. Dlatego kluczowa będzie jutrzejsza konferencja. Czy prezes Glapiński w krótkim czasie będzie w stanie przestawić narrację z „wniosku o obniżkę” na rozważanie podwyżek? Mało prawdopodobne.

Na rynku globalnym dziś koncentracja jednak ponownie na Fed, którego protokół z ostatniego posiedzenia poznamy o godzinie 20:00. O godzinie 8:00 euro kosztuje 4,38 złotego, dolar 3,90 złotego, funt 5,16 złotego, zaś frank 4,68 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA Główny Ekonomista XTB