Para EUR/PLN jeszcze tydzień temu ustanowiła maksimum przy 4,40 i do tych poziomów już później nie wróciła, podczas kiedy USD/PLN otarł się o ponad 3,92 w poniedziałek po tym, jak EUR/USD zaliczył krótkotrwałe zejście poniżej 1,12 na fali strachu o sytuację we Francji i Hiszpanii.

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Inwestorzy szybko jednak doszli do wniosku, że wątek europejski nie jest jednak tak istotny jak temat dolara i amerykańskich rentowności obligacji. Te wprawdzie jeszcze w poniedziałek ponownie dobiły w okolice maksimów z zeszłego tygodnia, ale wtorek przyniósł pewne sygnały przełomu. Wpływ na to mają m.in. doniesienia związane z sytuacją na rynku ropy naftowej. W efekcie dolar zaczął zawracać na szerokim rynku, co natychmiast wykorzystał złoty. We wtorek po południu za euro płacono już mniej niż 4,37 zł, a dolar potaniał do 3,88 zł.

W środę w centrum uwagi znajdzie się komunikat Rady Polityki Pieniężnej, ale też zapiski z ostatniego posiedzenia Fedu. W pierwszym przypadku rynek będzie raczej oceniał poglądy członków Rady oraz to, jakie będzie nastawienie prezesa Glapińskiego w czwartek do chyba nieuniknionej perspektywy podwyżki stóp procentowych w końcu roku. Z kolei minutki Fedu najpewniej pokażą, że decydenci są mocno przejęci tematem inflacji, chociaż nie spowodują już, że rynek przestawi się na scenariusz październikowej podwyżki – najbardziej realny jest teraz grudzień.

Analiza techniczna podpowiada, że złoty ma w najbliższych dniach jeszcze przestrzeń do 2-3 groszowego ruchu , o ile na rynkach globalnych pojawi się lepszy sentyment wobec tzw. ryzykownych aktywów.