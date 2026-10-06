Od tak - taki nasz program CPN, tylko w amerykańskiej wersji. To typowy ruch pod zbliżające się wybory połówkowe, gdyż Amerykanie przestali wierzyć w to, że prezydent USA potrafi zakończyć wojnę w Iranie i sprowadzić ceny ropy mocniej w dół (teraz powtarza już, że tak się stanie po wyborach, a w praktyce jest zależne od tego, kiedy dociskany gospodarczo Iran pójdzie na jakieś ustępstwa i zacznie rozmawiać, a USA uznają, że są one dla nich zadowalające). Dlaczego jednak to może w krótkim okresie być ważne dla rynków? Bo sztucznie wpłynie na wskaźniki inflacji (choć nie tej bazowej na którą patrzy FED, gdyż tam efekt transmisji jest opóźniony) i być może też na rynki długu. Tu jednak bardziej zależeć będzie od tego, jak władze będą chciały sfinansować ubytek dochodów w budżecie. Inwestorzy nie przyjęli tego jednak pozytywnie - wczoraj wieczorem rentowności obligacji ponownie podbiły w górę, chociaż po południu rynki dostały nieco słabsze dane ISM dla usług (54,9 pkt.), ale zrównoważyły to: dalszy wzrost subindeksu cen płaconych (do 74 pkt.), oraz publikowane kwadrans wcześniej ciut lepsze dane PMI dla usług (58,8 pkt.). W przypadku rentowności 10-letnich US-Treasuries sięgnęliśmy poziomów 5,34 proc., które były maksimami w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj rano sytuacja nieco się poprawiła (5,28 proc.), ale dalej jest nerwowo. Sytuacja stabilizuje się jednak na rynkach europejskich - rentowności 10-letnich obligacji rządowych Francji spadają do 4,78 proc., a Hiszpanii do 4,06 proc. po tym jak główna, opozycyjna siła we Francji, czyli Front Narodowy ma zaproponować teraz swoje rozwiązania dla budżetu, aby przełamać polityczny impas wokół mniejszościowego rządu premiera Lecornu, a hiszpański premier Sanchez już zapowiedział, że będzie dążył do przedterminowych wyborów w końcu listopada. Nieco lepsze doniesienia z Europy pozwoliły na wyhamowanie spadków euro i obserwowane odbicie.

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Amerykański rynek akcji pozostaje relatywnie silny za sprawą nadal optymistycznych oczekiwań, co do spółek technologicznych na co wpływ może mieć za chwilę również gorączka związana ze spodziewanym debiutem giganta AI, jakim jest spółka Anthropic - najprawdopodobniej w końcu listopada. Inwestorzy zdają się też po cichu liczyć na tzw. efekt cyklu wyborczego - zazwyczaj przed, ale jeszcze bardziej po wyborach połówkowych w USA rynek akcji zachowywał się lepiej. To zdaje się pokazywać, że "przeszkodą" dla wyraźnej kontynuacji hossy są w tym momencie nazbyt wysokie rentowności obligacji. Czy wpływ to będą mieć jutrzejsze zapiski z ostatniego posiedzenia FED? Raczej nie zmienią one rynkowych oczekiwań zakładających obecnie, że FED zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych dopiero w grudniu.

Dzisiaj w kalendarzu makro nie pojawią się istotne publikacje, po południu rynek będzie zerkał na komentarze członków FED (Williams, Bowman), a także obserwował doniesienia z globalnych rynków długu. Na walutach obserwujemy we wtorek lekkie cofnięcie się dolara, wyjątkami są tylko słabsze: frank, jen i dolar kanadyjski. Na słabość jena mogły mieć wpływ plotki, że członkowie BOJ nie będą chętni do podwyżki stóp procentowych w październiku, widząc konieczność zebrania większej liczby danych. Na drugim biegunie (jeżeli chodzi o waluty G-10) najmocniej zachowują się euro i korona szwedzka.

EURUSD - poniedziałkowe przesilenie

Zazwyczaj nerwowe poniedziałki sygnalizują możliwe przesilenie w kolejnych dniach i być może tak będzie też i teraz - mowa o EURUSD, który w poniedziałek nad ranem wyraźnie zszedł poniżej 1,12, ale później równie szybko odbudował się i ustabilizował powyżej tego ważnego poziomu wsparcia. Strach przed niestabilną sytuacją we Francji i Hiszpanii szybko ustąpił nieco pragmatycznemu podejściu inwestorów, którzy postanowili teraz dać nieco czasu lokalnym politykom na rozwiązanie problemów. Nieformalnie w tle można też oczekiwać "werbalnego" wsparcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego w kontekście sytuacji na rynkach długu, choć najprawdopodobniej takie ruchy byłyby konsultowane z FED, BOJ, czy BOE. Kluczowe dla rynków pozostają, zatem nadal rentowności amerykańskich obligacji. W tym kontekście zobaczymy na ile coś tu wniosą jutrzejsze zapiski z wrześniowego posiedzenia FED. Niewykluczone, że inwestorzy mogą w większym stopniu zerkać tu na sytuację na ropie naftowej (kontrakty na ten surowiec od kilku dni osuwają się w dół), oraz fakt nieco słabszych odczytów indeksów ISM z USA za wrzesień, czy też wyliczeń Departamentu.

Foto: DM BOŚ

Jeżeli uda się na jakiś czas "ustabilizować temat" rentowności obligacji, to dolar może zaliczyć korektę ostatniego silnego ruchu. W przypadku EURUSD może to oznaczać odbicie nawet w okolice oporu przy 1,1410, chociaż po drodze jest też kilka innych równie ważnych jak 1,1275, czy 1,1324.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ