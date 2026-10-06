Wpływ na to ma EURUSD, który utrzymał się dzisiaj ponad poziomem 1,12 nie schodząc już na wczorajsze minima wokół 1,1160. Zamieszanie wokół sytuacji we Francji, oraz Hiszpanii zaczyna przechodzić do fazy "próby ogarnięcia problemu". Inwestorzy czekają na ruch polityków Frontu Narodowego, którzy mają przedstawić własne propozycje do przyszłorocznego budżetu, a zatem politycy spróbują teraz przełamać impas będący wynikiem znanego wszystkim faktu, że rząd premiera Lecornu jest od dawna mniejszościowy. Z kolei hiszpański premier już zapowiedział, że rozwiązaniem problemu będą przedterminowe wybory parlamentarne w końcu listopada. Niemniej nadal głównym punktem nerwowości na rynkach pozostaje nadmierna zmienność na rynkach długu - i nie chodzi tu tylko o Europę, a bardziej o to, co dzieje się w USA. Wczoraj wieczorem rentowności 10-letnich US-Treasuries ponownie otarły się o zeszłotygodniowe maksima wokół 5,34 proc.

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W kraju wydarzeniem będzie jutrzejszy komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, oraz czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego. Nikt nie oczekuje teraz zmian w poziomie stóp procentowych więc będzie to bardziej "event" poglądowy, pozwalający ocenić jakie są szanse na ruch w górę na stopach w końcu IV kwartału. Naturalnym pretekstem do takiego posunięcia może stać się publikowana w listopadzie nowa projekcja inflacyjna. Z kolei na rynkach globalnych cenotwórczymi tematami będą zapiski z ostatniego posiedzenia FED (w środę wieczorem), choć raczej nie powinny już odwrócić trendu, który zakłada, że w końcu października Rezerwa będzie pauzować z podwyżkami stóp, oraz czwartkowe i piątkowe spotkania ministrów finansów strefy euro, a później całej UE - gdzie najpewniej będzie omawiana sytuacja budżetowa we Francji i jej kontekst dla europejskiego rynku długu.

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Technicznie widać, jakby rynek PLN wchodził w jakieś krótkoterminowe przesilenie, co może pozwolić na cofnięcie się EURPLN w stronę 4,35 w kolejnych dniach, a USDPLN poniżej 3,86.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ