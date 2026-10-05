Rosnący w siłę dolar sprawia, że złoty pozostaje pod presją. W poniedziałek polska waluta wyraźnie straciła w odniesieniu do dolara, który poszybował w górę do 3,93 zł wobec 3,89 zł płaconych tuż przed weekendem. Tak wysoko amerykańska waluta nie była notowana od 18 miesięcy. Jednocześnie notowania euro ustabilizowały się w okolicy poziomu 4,38 zł, a frank szwajcarski zakotwiczył w pobliżu 4,70 zł.

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Euro słabnie w oczach. Winny kryzys we Francji

Ostatnio mocno obrywa nie tylko polska waluta. Cięgi zbiera również euro. Kontynuacja wyprzedaży wspólnej waluty ma związek z zaostrzającym się kryzysem we Francji będącej drugą największa gospodarką eurolandu. Notowania pary EURUSD zniżkowały do najniższego poziomu od kilkunastu miesięcy. Euro przeżywa najgorszy dzień od tygodni. Para EURUSD spadła do 1,1161, najniższego poziomu od maja 2025 roku, po czwartym z rzędu tygodniu spadków. Powodem nie jest tym razem polityka Fedu, lecz narastający kryzys zaufania wokół francuskich finansów publicznych, który coraz wyraźniej zaczyna przypominać inwestorom scenariusz z europejskiego kryzysu zadłużeniowego sprzed ponad dekady – zauważa Michał Stajniak, analityk XTB.