Wskazuje się na potencjalną realizację zysków przed kluczowymi danymi z rynku pracy w USA, które mogą przesądzić o tym, czy FED zdecyduje się na kolejną podwyżkę już w końcu października (kolejną, istotną publikacją będzie publikowana 14 października inflacja CPI). W ostatnich kilkunastu godzinach mieliśmy sporo komentarzy ze strony członków FED -Bowman i Jefferson argumentowali, że lepsza byłaby podwyżka w grudniu, podczas, kiedy Logan i Kashkari wypadli dość "jastrzębio". Niemniej rynek w ostatnich dniach w zasadzie odrzucił już październikowy scenariusz - szanse na taki ruch spadły do 28 proc. (model CME FED Watch).

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W piątek rano rentowności 10-letnich obligacji rządu USA oscylowały wokół 5,2350 proc. - o ponad 11 punktów baz. poniżej czwartkowych maksimów, wracając w okolice obserwowane w środę rano. Tak wyraźny wzrost zmienności teoretycznie może zapowiadać jakieś przesilenie, ale rynek musi mieć ku temu mocne argumenty - na razie ich nie dostał, chociaż ropa dzisiaj rano znów zaskakuje. W czwartek rynek przestraszył się ryzyka eskalacji z Iranem, a choć w piątek rano pojawiły się informacje o wysłaniu dodatkowych 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w rejon Bliskiego Wschodu, oraz dodatkowego lotniskowca, to ceny ropy mocno spadły. Interesująca w tym kontekście może być plotka, choć później zdementowana, to pokazująca słabość Iranu - szef MSZ miał rzekomo zaproponować ponowne dopuszczenie inspektorów MAE do irańskich instalacji nuklearnych. W zamian Irańczycy mieliby oczekiwać poluzowania sankcji na eksport własnej ropy. Ten kontekst może wskazywać, że operacja gospodarczego wykluczenia (tzw. Economic Outcast), którą już od dobrych kilku tygodni realizują USA zaczyna przynosić efekty. Trudno jednak oczekiwać, że zapowiada to jakieś realne przesilenie na rynku surowca na dłużej - takie dni jak wczoraj (z mocnym podbiciem) mogą się jeszcze powtarzać.

Dzisiaj w centrum uwagi będą dane NFP, czyli liczba nowych etatów w sektorach pozarolniczych w USA. Ale o godz. 14:30 Departament Pracy poda też inne interesujące dane, jak liczbę nowych etatów w sektorach prywatnych, stopę bezrobocia, czy też dynamikę płacy godzinowej. Po lepszych ADP rynek zakłada, że NFP wyniesie 90 tys., podczas kiedy w sektorze prywatnym będzie to 85 tys. Z jakich danych rynki by się ucieszyły? Tych w przedziale od zera do 50 tys. etatów, gdyż pokazałyby z jednej strony, że rynek pracy nie jest nadmiernie słaby (co mogłoby mocniej uderzyć w konsumenta, który już jest mocno poirytowany drogą ropą, co pokazały dane Conference Board), ale i też nie daje sygnałów ekstra siły. Kwestia grudniowej podwyżki przez FED jest w zasadzie i tak już przesądzona, a to, gdzie teraz mogą mieć miejsce jakieś ewentualne zmiany (jeżeli już) to rok 2027 r. Na modelu CME FED Watch widać już, że mamy zmianę scenariusza - zamiast ruchu na stopach do 4,75-5,00 proc., rynek widzi obecnie sufit na 4,50-4,75 proc.

Uwagę zwracają dzisiaj kryptowaluty, które mają ochotę wyłamać się górą z ostatniej konsolidacji przy lokalnych szczytach. Lekko odbijają kruszce po tym jak w ostatnich dniach odnotowały nieco większą zmienność. Optymizm wraca też na Wall Street, co pokazuje, że w sytuacji jakiegoś chwilowego wyciszenia w tematach makro, rynek equity jest gotowy rozegrać swój case wokół spółek technologicznych (wątek zainicjowany przez lepsze wyniki Microna ze środy).

W przestrzeni walut dolar traci w piątek na szerokim rynku. Pośród majors najsilniejsze są frank i jen, chociaż zmiany nie przekraczają 0,3 proc. W kalendarzu makro poza wspomnianymi danymi Departamentu Pracy USA uwagę przyciągną jeszcze dane o inflacji CPI w strefie euro (godz. 11:00). Para EURUSD spadła wczoraj do 1,1214 i dzisiaj odbija w okolice 1,1255. Jesteśmy w strefie kluczowych wsparć z lat 2023-24, która rozciąga się od 1,1200 do 1,1275.

EURUSD znajdzie wsparcie wokół 1,12?

Para EURUSD lekko dzisiaj odbija, dolar jest słabszy w kontekście wczorajszego cofnięcia na rentownościach obligacji, oraz dzisiejszego zjazdu na ropie (spadek kontraktów o 3 USD na baryłce od rana). Rynek walutowy jednak zdaje się bardziej czekać na dane z rynku pracy w USA o godz. 14:30. Dane niższe od 90 tys. etatów dla NFP, czy też lekkie podbicie stopy bezrobocia z obecnych 4,1 proc. mogą zostać odebrane jako pretekst do osłabienia dolara, o ile tendencje na rentownościach i ropie będą temu sprzyjające.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Technicznie silne wsparcie to rejon 1,12. Opory mamy od 1,1275, a potem okolice 1,1324. Niewykluczone, że ten wyższy poziom byłby możliwy w sytuacji mocniejszego odreagowania uderzenia risk-off na rynkach w ostatnich dniach.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ