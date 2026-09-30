Przemysław Kwiecień, główny ekonomista, XTB
Zacznijmy od tego, że ceny ropy wczoraj spadały i obecnie kontrakt na gatunek Brent jest już ok. 10% niżej względem szczytu z pierwszej połowy września. To efekt fizycznego powrotu eksportu ropy z Bliskiego Wschodu. Po pierwsze, faktycznie rozpoczął się załadunek przez Saudi Aramco na Morzu Czerwonym, co świadczy o stopniowym przywracaniu zniszczonego rurociągu. Po drugie, wbrew oficjalnym danym szacuje się, że eksport przez cieśninę Ormuz wynosi już 7 mbd, a sparaliżowany (amerykańską blokadą) pozostaje jedynie Iran. Z globalnej perspektywy to są dobre informacje.
Jednak mimo to nadal obserwujemy umocnienie dolara. Wczoraj para EURUSD przebiła się przez strefę wokół 1,14 i znalazła w okolicach 1,1315 - na poziomie niewidzianym od czerwca 2025, czyli od początku obecnej konsolidacji. To najpoważniejsze próba opuszczenia jej w tym roku i rynek może szukać ostatniego ratunku w szczycie z lipca 2023 (1,1285) i maksimach sprzed dwóch lat (1,1210). Warto odnotować, że ten ruch nastąpił pomimo koszmarnych danych odnośnie nastrojów konsumenta. Indeks Conference Board odnotował spadek z 88,6 do 81,9 pkt. i była to wartość niższa nawet niż w najgorszym momencie COVIDu. Wraca zatem problem „gospodarki K”, gdzie boomowi związanemu z inwestycjami w sztuczną inteligencję towarzyszą fatalne nastroje konsumenta. Oznacza to realne ryzyko osłabienia się popytu u firm, które finalnie są klientami technologii.
Pod presją pozostaje też dług. Rentowności 10-latek są powyżej 5,2% i tu również spadki cen ropy nie przyniosły na razie zauważalnej ulgi, tak jakby rynek nie wierzył, że może to być proces trwały.
W efekcie złoty pozostaje w rozkroku. Po wybiciu górą z wielomiesięcznej konsolidacji kurs EURPLN zatrzymał się na granicznym poziomie 4,37. Dalszy globalny wzrost rentowności i spadki EURUSD grożą silniejszymi wzrostami na EURPLN. Z tej perspektywy dzisiejsze dane z USA (raport ADP 14:15) będą ważniejsze niż nasza lokalna publikacja wstępnych danych o inflacji (9:30, oczekiwania 4-4,1% wobec dalszego wzrostu cen paliw). Mocny rynek pracy w USA byłby ostatnią rzeczą jakiej inwestorzy teraz potrzebują ponieważ stawiałby Fed w sytuacji bez wyjścia. Raport ADP jest preludium przed piątkowym raportem rządowym NFP.
O godzinie 7:50 euro kosztuje 4,37 złotego, dolar 3,85 złotego, funt 5,10 złotego, zaś frank 4,62 złotego.
dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
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