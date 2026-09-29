Dzisiaj rano mamy lekkie cofnięcie w okolice 5,23 proc., ale coraz więcej uczestników rynku zaczyna traktować tą sytuację jako kluczowy element ryzyka dla dalszych trendów. Zwłaszcza, że wygląda na to, że niełatwo będzie tą negatywną tendencję zatrzymać. Skoordynowana interwencja? Być może, ale timing jest trudny do oceny, niewykluczone, że pojawi się ona wtedy, kiedy "nie będzie już innego wyjścia". Słabsze dane z USA zmniejszające presję na agresywne działania FED? W tym tygodniu dwie publikacje będą kluczowe - inflacja PCE Core w środę, oraz odczyty Departamentu Pracy USA w piątek. Warto będzie je obserwować. Ropa i Iran? Tu jest dość ciekawie, bo większa aktywność Iranu, który ostatnio składał "propozycje" USA może wynikać z faktu, że reżim w Teheranie rzeczywiście "przeszarżował", gdyż ruch przez Cieśninę Ormuz jest w ostatnim czasie coraz większy, chociaż odbywa się wokół wybrzeży Omanu, oraz przy wsparciu amerykańskiej marynarki wojennej - problem jedynie w tym, że taki tranzyt w warunkach "wojennych" pozostaje dość drogi. To może jednak sprawić, że notowania ropy nie będą mocniejszych argumentów za kontynuacją zwyżki. Trend boczny może tymczasem już wystarczyć do tego, aby próbować ograniczać nadmierne emocje wokół działań banków centralnych i ruchy na rynkach długu. To, czy taki scenariusz będzie możliwy na rynku ropy pokażą kolejne dni - we wtorek ceny surowca stabilizowały się po tym, jak w doniesieniach agencyjnych pojawiały się sprzeczne doniesienia, co do tego, że Iran miałby zgodzić się na wstrzymanie wzbogacania uranu w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji (chodzi tu o eksport irańskiej ropy).

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W gronie najmocniej tracących dzisiaj walut względem dolara znalazł się dolar australijski. RBA dowiózł podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów baz. do 4,60 proc. i podkreślił utrzymujące się duże ryzyka inflacyjne, co może prowadzić do dalszego zacieśnienia, ale rynek podchodzi do tej kwestii ostrożnie. Dzisiaj w kalendarzu makro mamy dane dotyczące koniunktury w strefie euro o godz. 11:00, a po południu uwagę przykują głównie dane z USA - zaufanie konsumentów i dane JOLTS - oraz wystąpienia członków FED (Goolsbee, Musalem, Williams).

EURUSD - w drodze do 1,1324?

Para EURUSD kontynuuje spadki, czego potwierdzeniem jest wczorajsze złamanie dołka przy 1,1358. Technicznie otworzyło to drogę do testowania okolic 1,1324, które bazują na minimach z końca czerwca b.r. Wyższe dane o inflacji w Hiszpanii (HICP wzrosła we wrześniu do 5,0 proc. r/r) mogą podbić spekulacje, co do ruchów ECB w końcu roku. Niemniej na razie dolar rozdaje karty - risk-off jest "nakręcany" przez wysokie rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli to się zmieni, to okolice 1,1324 mogą stać się dobrą bazą do jakiegoś większego, korekcyjnego odreagowania.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ