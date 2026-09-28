Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Jednocześnie nadmienił też, iż nie wyklucza, że podejmie decyzję o powrocie do poważniejszych działań militarnych wymierzonych w reżim w Teheranie po listopadowych wyborach połówkowych. Sytuacja pozostaje napięta, co dodatkowo podbijają doniesienia o atakach jemeńskich Hutich wymierzonych w Arabię Saudyjską. Ceny ropy poszły w górę (ale nie tak mocno, jakby mogły), a rentowności amerykańskich obligacji powróciły w okolice swoich ostatnich maksimów. To spowodowało "krach" na rynku kruszców - poniedziałek przynosi mocną, jak na ostatnie tygodnie przecenę złota i srebra. Widać też powrót risk-off na rynki akcji, oraz cofnięcie się kryptowalut.
Względny spokój na rynku polskiego złotego zdaje się wynikać z faktu, że na globalnym rynku walut zmienność jest dzisiaj rano dość niska, co może nieco zaskakiwać. W przypadku kluczowego EURUSD mamy wahania w przedziale 20 pipsów pomiędzy 1,1370-90, a dołek z ubiegłego tygodnia przy 1,1358 nie był testowany. Czy coś wisi w powietrzu? Jakaś skoordynowana interwencja decydentów? Trudno powiedzieć, niemniej niezaprzeczalnym faktem jest to, że coraz więcej uczestników rynku widzi, że sytuacja na globalnych rynkach długu może być poważnym zagrożeniem w perspektywie nadchodzących tygodni.
W kraju nie mamy dzisiaj zaplanowanych żadnych istotnych publikacji makro. Dopiero jutro poznamy szacunki wrześniowej inflacji CPI (mogła sięgnąć 4,1 proc. r/r), a w środę dane PMI dla przemysłu. Na EURPLN widać w poniedziałek rano lekkie podbicie do 4,3750, a w przypadku USDPLN ponad poziom 3,84. Uwagę zwracają widoczne dywergencje na dziennych wskaźnikach na wykresach poniżej, co może zwiększać prawdopodobieństwo jakiegoś poważniejszego przesilenia na dniach.
Wykres dzienny EURPLN
Wykres dzienny USDPLN
Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ
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