Jednocześnie nadmienił też, iż nie wyklucza, że podejmie decyzję o powrocie do poważniejszych działań militarnych wymierzonych w reżim w Teheranie po listopadowych wyborach połówkowych. Sytuacja pozostaje napięta, co dodatkowo podbijają doniesienia o atakach jemeńskich Hutich wymierzonych w Arabię Saudyjską. Ceny ropy poszły w górę (ale nie tak mocno, jakby mogły), a rentowności amerykańskich obligacji powróciły w okolice swoich ostatnich maksimów. To spowodowało "krach" na rynku kruszców - poniedziałek przynosi mocną, jak na ostatnie tygodnie przecenę złota i srebra. Widać też powrót risk-off na rynki akcji, oraz cofnięcie się kryptowalut.

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Względny spokój na rynku polskiego złotego zdaje się wynikać z faktu, że na globalnym rynku walut zmienność jest dzisiaj rano dość niska, co może nieco zaskakiwać. W przypadku kluczowego EURUSD mamy wahania w przedziale 20 pipsów pomiędzy 1,1370-90, a dołek z ubiegłego tygodnia przy 1,1358 nie był testowany. Czy coś wisi w powietrzu? Jakaś skoordynowana interwencja decydentów? Trudno powiedzieć, niemniej niezaprzeczalnym faktem jest to, że coraz więcej uczestników rynku widzi, że sytuacja na globalnych rynkach długu może być poważnym zagrożeniem w perspektywie nadchodzących tygodni.

W kraju nie mamy dzisiaj zaplanowanych żadnych istotnych publikacji makro. Dopiero jutro poznamy szacunki wrześniowej inflacji CPI (mogła sięgnąć 4,1 proc. r/r), a w środę dane PMI dla przemysłu. Na EURPLN widać w poniedziałek rano lekkie podbicie do 4,3750, a w przypadku USDPLN ponad poziom 3,84. Uwagę zwracają widoczne dywergencje na dziennych wskaźnikach na wykresach poniżej, co może zwiększać prawdopodobieństwo jakiegoś poważniejszego przesilenia na dniach.

Foto: GG Parkiet

Wykres dzienny EURPLN

Foto: GG Parkiet

Wykres dzienny USDPLN

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ