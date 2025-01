Wprawdzie wczoraj wieczorem Donald Trump wspomniał, że temat szybkiego nałożenia ceł na Chiny (nawet od 1 lutego i to z 10 proc. stawką na wszystkie produkty) jest przez niego rozważany, to coraz więcej wskazuje na to, że prezydent traktuje to narzędzie, jako budowanie pozycji przed negocjacjami, ale i też element kreowania wizerunku u swoich zwolenników.