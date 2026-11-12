Z tego artykułu dowiesz się: Jaką decyzję w kwestii ratingu PZU podjęła agencja S&P.

Jakie elementy działalności PZU doceniła S&P.

Jak decyzję agencji S&P skomentowali członkowie zarządu PZU

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by rating PZU mógł zostać podniesiony w przyszłości.

O decyzji S&P Global Ratings w sprawie ratingu PZU oraz kluczowych spółek Grupy PZU, spółka poinformowała w czwartek w komunikacie.

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Komentarze członków zarządu PZU

– Utrzymanie ratingu PZU na poziomie „A-” z pozytywną perspektywą, szczególnie w kontekście ostatniej decyzji S&P dotyczącej ratingu Polski, jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. To potwierdzenie nie tylko naszej silnej pozycji kapitałowej, ale przede wszystkim odporności i efektywności modelu biznesowego. Za tym wynikiem stoją konsekwentna realizacja strategii oraz odważne decyzje dotyczące zmian w Grupie. Budujemy PZU gotowe na nowe wymogi regulacyjne, oparte na mocnych fundamentach i przygotowane do dalszego rozwoju – skomentował Bogdan Benczak, prezes PZU.

– Ocena S&P potwierdza bardzo dobrą pozycję kapitałową i zdolność PZU do konsekwentnego generowania dobrych wyników. Szczególnie istotne jest, że agencja dostrzega zaawansowanie przygotowań Grupy do zmian w Solvency II [unijny system nadzoru ostrożnościowego dla sektora ubezpieczeń i reasekuracji] oraz konkretne postępy w działaniach ograniczających ich wpływ na naszą pozycję kapitałową – dodał Maciej Fedyna, CFO PZU.

Co doceniła agencja S&P

S&P zwraca uwagę na odporność modelu biznesowego PZU, która pozwala Grupie zachować mocną pozycję kapitałową i płynnościową również w hipotetycznym scenariuszu stresowym S&P dotyczącym Polski. W ocenie agencji wspierają ją m.in. struktura działalności ubezpieczeniowej, bardzo dobre marże oraz wysoka zdolność do generowania kapitału z bieżącej działalności.

Agencja podkreśla również bardzo wysoką rentowność PZU. Stopa zwrotu z kapitału za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła 19 proc., a bardzo dobre wyniki operacyjne wspierają zdolność Grupy do dalszego generowania kapitału. S&P oczekuje, że mocne wyniki utrzymają się również w kolejnych latach. Agencja wskazuje jednocześnie na zaawansowane przygotowania Grupy do aktualizacji Solvency II, która zacznie obowiązywać w styczniu 2027 r., oraz konkretne postępy w działaniach ograniczających wpływ nowych wymogów na poziom kapitału.

Co ważne, agencja utrzymuje pozytywną perspektywę ratingu PZU, wskazując na możliwość jego podwyższenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Kluczowe dla takiej decyzji będą skuteczne dostosowanie do zmian Solvency II, utrzymanie wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej i stabilnego wkładu banków do wyników oraz dalsza odporność PZU w scenariuszu stresowym S&P dotyczącym Polski.