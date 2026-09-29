Wyścig o fotel lidera segmentu polis OC. PZU dogania Wartę

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Polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to zdecydowanie najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce.
Polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to zdecydowanie najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego liczba aktywnych umów OC cały czas rośnie i na koniec pierwszego półrocza przekroczyła 31,5 mln. Jest to więc bardzo ważny dla ubezpieczycieli segment rynku, na którym wiele dzieje się w ostatnim czasie.
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