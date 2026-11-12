Grupa kapitałowa KGHM będzie w coraz większym stopniu zaspokajać swoje potrzeby logistyczne poprzez Pol-Miedź Trans, zależną firmę specjalizującą się w kolejowych przewozach towarowych. „Kluczowe działania obejmują dalszy rozwój zaplecza utrzymaniowego, modernizację i pozyskiwanie nowoczesnego taboru, rozwój kompetencji pracowników oraz standaryzację procesów związanych z zarządzaniem i eksploatacją taboru kolejowego. Istotne znaczenie ma również rozwój infrastruktury kolejowej oraz zwiększanie wykorzystania transportu kolejowego tam, gdzie jest on najbardziej efektywnym rozwiązaniem” – informuje biuro prasowe Pol-Miedź Trans.

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Firma odpowiada w grupie KGHM za przewozy kluczowych surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji, w tym zwłaszcza rudy miedzi, koncentratu rudy rudy miedzi, jej koncentratu, piasku podsadzkowego, koksu, kwasu siarkowego, paliw oraz produktów gotowych. W przyszłości skala tych usług ma zależeć przede wszystkim od poziomu produkcji i potrzeb logistycznych koncernu, a także od możliwości dalszego zwiększania udziału transportu kolejowego w obsłudze procesów logistycznych. W ubiegłym roku Pol-Miedź Trans uzyskała aż 75,7 proc. przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz grupy KGHM.

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Pol-Miedź Trans analizuje różne kierunki rozwoju

Kolejowa firma stara się również rozwijać działalność na rynku zewnętrznym, zwłaszcza w zakresie transportu kruszyw i przewozów intermodalnych. W związku z tym w obszarze kruszyw planowane jest wykorzystanie lokomotyw o dużej sile pociągowej, a w przewozach intermodalnych uzupełnienie taboru o nowoczesne wagony. Skala wzrostu będzie jednak zależała głównie od sytuacji rynkowej, poziomu realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz zapotrzebowania klientów na usługi transportowe.

Obecnie Pol-Miedź Trans prowadzi analizy związane z różnymi kierunkami rozwoju oraz modernizacji posiadanego majątku technicznego. Wiadomo, że kluczowe inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2027–2030 dotyczą trzech projektów. Chodzi o zakup nowych wagonów cystern do przewozu kwasu siarkowego i nowych lokomotyw na potrzeby głównego ciągu technologicznego KGHM-u oraz budowę nowej hali napraw wagonów. Przewoźnik uważa, że realizacja tych przedsięwzięć umożliwi mu dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej, zapewni wsparcie produkcji koncernu oraz pozwoli sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym.

Pierwszym etapem strategii realizowanej przez Pol-Miedź Trans jest jednak wymiana wyeksploatowanych wagonów do przewozu koncentratu miedzi, obejmująca zakup 272 nowych jednostek. W ramach tego przedsięwzięcia w ubiegłym roku przekazano firmie projekt wraz z pełną dokumentacją utrzymaniowo-techniczną oraz wybudowano prototypowy wagon.

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Pol-Miedź Trans dysponuje dziś flotą ponad 1,6 tys. wagonów różnych typów. „W eksploatacji znajdują się m.in. węglarki, wagony samowyładowcze, wagony cysterny oraz platformy do przewozu kontenerów. Tak zróżnicowany park wagonowy pozwala elastycznie reagować na potrzeby klientów oraz efektywnie wykorzystywać potencjał przewozowy” – przekonuje biuro prasowe przewoźnika.

Pol-Miedź Trans stawia na bezpieczeństwo przewozów

W ubiegłym roku Pol-Miedź Trans wypracowała 277,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 1,1 proc. Zniżki byłyby jednak większe, gdyby nie zlecenia składane przez spółkę matkę. Mimo to zysk netto sięgnął 16,6 mln zł wobec straty netto zanotowanej w 2024 r. na poziomie 170,1 mln zł. Widoczna poprawa rentowności była efektem zdarzeń o charakterze księgowym. Kluczowe znaczenie miały odpisy z tytułu utraty wartości posiadanego majątku w kwocie 179,2 mln zł dokonane w 2024 r. Ponadto w sposób znaczący zmalała amortyzacja.

„Natomiast rok 2026 jest dla spółki przede wszystkim okresem intensywnych działań związanych z bezpieczeństwem kolejowym oraz dalszym doskonaleniem procesów operacyjnych. W ostatnim czasie cały sektor kolejowy zwraca szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, dlatego również Pol-Miedź Trans koncentruje się na realizacji przedsięwzięć mających na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przewozów i niezawodności eksploatowanego taboru” – twierdzi przewoźnik.