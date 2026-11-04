W tym roku PKP Cargo obserwuje wzrost popytu na kolejowe przewozy towarowe. Potwierdzają to najnowsze dane opublikowane przez GUS i Urząd Transportu Kolejowego. Z tych pierwszych wynika, że po trzech kwartałach po polskich torach przewieziono 163,6 mln ton ładunków, co w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. oznaczało wzrost o 2,6 proc. Co ważne, wzrosty zanotowano również w samym III kwartale.

Dane UTK wskazują, że kolejowe przewozy towarów rosną w ujęciu rok do roku już siódmy miesiąc z rzędu i to zarówno pod względem masy przetransportowanych ładunków, jak i pracy przewozowej. Szczególnie udany był wrzesień, kiedy to praca przewozowa zwyżkowała aż o 14,7 proc. Ponadto systematycznie rośnie średnia odległość przewozu 1 tony ładunku. We wrześniu wynosiła już 284,3 km, co było wynikiem najlepszym od co najmniej kilku lat.