Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mechanizmy kontraktowe, takie jak klauzule paliwowe, chronią przewoźników przed wahaniami cen.

W jaki sposób liderzy branży TSL optymalizują operacje, by zredukować zużycie drogiej energii.

Jak odmienne strategie obrony przed kosztami stosuje transport drogowy, kolejowy i lotniczy.

Ceny paliw silnikowych są obecnie bardzo wysokie. Sytuacja ta dotyczy m.in. oleju napędowego powszechnie stosowanego przez firmy z branży transportowej w Polsce. Z ostatnich danych e-petrol.pl wynika, że w tym tygodniu na krajowych stacjach diesel kosztował średnio 8,15 zł za litr. Cena byłaby dużo wyższa, gdyby nie ponownie uruchomiony rządowy program CPN, w ramach którego obniżono podatki akcyzowy i VAT oraz wprowadzono na stacjach paliw urzędowe ceny maksymalne. W efekcie w czwartek diesel kosztował w detalu co najwyżej 8,2 zł. Dla porównania tuż przed wprowadzeniem CPN jego średnia cena wynosiła 9,14 zł. Z kolei rok wcześniej oscylowała w pobliżu 6 zł.

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Foto: Parkiet

– Obecnie nie można wykluczyć kolejnych wzrostów cen ani okresowych, silnych wahań. W perspektywie kilku miesięcy trudno jednak wiarygodnie wskazać konkretny kierunek i skalę zmian – twierdzi Adriana Bosiacka, członek zarządu Trans Polonii. Jej zdaniem dalszy kierunek zmian cen paliw będzie zależał przede wszystkim od sytuacji na światowym rynku ropy, relacji między podażą a popytem oraz rozwoju sytuacji geopolitycznej. Istotne znaczenie będą miały również decyzje największych producentów, kurs dolara, marże rafineryjne i dostępność gotowych produktów naftowych.

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Spółki muszą elastycznie reagować na zmieniające się warunki

W obecnej sytuacji kluczowe znaczenie dla Trans Polonii, specjalizującej się w drogowych przewozach produktów chemicznych, ma przygotowanie grupy na różne scenariusze. Oznacza to odpowiednie zarządzanie kosztami, efektywne wykorzystanie floty oraz takie konstruowanie kontraktów, aby ograniczać wpływ zmienności cen paliw na rentowność działalności. Aby ograniczyć ryzyko związane z wysokimi kosztami zakupu paliw, spółka zawiera w umowach z klientami tzw. klauzule paliwowe. Pozwalają one dostosowywać stawki transportowe do zmian cen paliwa zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami.

Foto: Parkiet

– Nie oznacza to, że zmienność cen paliw pozostaje całkowicie obojętna dla bieżącej działalności. Skuteczność tego mechanizmu zależy od warunków poszczególnych kontraktów, sposobu kalkulacji korekt oraz momentu ich aktualizacji – przyznaje Bosiacka. W Trans Polonii podstawowym paliwem wykorzystywanym w transporcie drogowym pozostaje diesel. Niewielka część floty ciężarowej grupy wykorzystuje również LNG. W transporcie osobowym i logistyce magazynowej grupa korzysta także z pojazdów elektrycznych.

Foto: Parkiet

Z wyjątkowo drogimi paliwami musi sobie radzić również branża lotnicza. – Wysokie ceny paliwa lotniczego są obecnie jednym z najważniejszych czynników kosztowych dla branży, natomiast skala ich wpływu na ceny przewozów różni się w zależności od modelu biznesowego przewoźnika i specyfiki poszczególnych segmentów rynku. Enter Air koncentruje się na obsłudze rynku „leisure travel”, czyli turystyki zorganizowanej, gdzie kluczową rolę odgrywają długoterminowe relacje z touroperatorami i wspólne planowanie programów handlowych – informuje Marcin Kubrak, prezes Enter Air.

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Dodaje, że dzięki wieloletniej współpracy z partnerami biznesowymi, ich znajomości rynku oraz własnej efektywności operacyjnej, spółka może elastycznie reagować na zmieniające się warunki, optymalizować programy handlowe i wykorzystanie floty, a w efekcie wspólnie dbać o konkurencyjność oferty. – Od lat aktywnie zarządzamy ryzykiem paliwowym, stosując hedging oraz odpowiednie mechanizmy rozliczania zmian kosztów paliwa w kontraktach z touroperatorami. Rozwiązania te pomagają ograniczać wpływ wahań cen paliwa na naszą rentowność, choć oczywiście nie eliminują całkowicie presji kosztowej – twierdzi Kubrak.

Foto: Parkiet

Grupa kapitałowa OT Logistics, która specjalizuje się w przeładunkach portowych oraz usługach spedycyjnych i transportowych, ciągle monitoruje sytuację na rynku paliw i energii pod kątem potencjalnego wpływu na jej działalność. Na bieżąco analizuje również koszty, dostosowując warunki współpracy z klientami do zmieniającego się otoczenia rynkowego. „Ze względu na nasz profil działalności oraz fakt, że wydatki na paliwa stanowią nie więcej niż kilka procent całkowitych kosztów grupy OT Logistics, bezpośredni wpływ zmian cen paliw na koszty operacyjne jest ograniczony. Koncentrujemy się na utrzymaniu efektywności operacyjnej oraz optymalizacji wykorzystywanych aktywów” – podaje spółka. Przekonuje, że ze względu na zmienność cen paliw i energii przedsiębiorstwa coraz częściej muszą bardziej elastycznie niż dotychczas zarządzać kosztami.

Firmy analizują koszty logistyczne i optymalizują organizację transportu

Grupa PKP Cargo w działalności przewozowej wykorzystuje zarówno trakcję elektryczną, jak i spalinową, przy czym zdecydowana większość przewozów towarowych odbywa się z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych. „W odniesieniu do paliwa prowadzimy stały monitoring rynku i poszukujemy najkorzystniejszych warunków zakupowych. Analizujemy zarówno ceny paliwa nabywanego za pośrednictwem zewnętrznych sieci stacji, jak i paliwa przeznaczonego do zaopatrywania własnych stacji. W ten sposób na bieżąco optymalizujemy warunki zakupów” – informuje PKP Cargo.

Foto: Parkiet

Narodowy przewoźnik od dłuższego czasu aktywnie kupuje energię na rynku, co pozwala mu reagować na zmieniającą się sytuację. Obecna umowa na 2026 r. dobiega końca, dlatego istotnym wyzwaniem jest dla spółki kontraktacja energii na 2027 r. przy obecnych wysokich stawkach rynkowych. „Naszą odpowiedzią jest dalsza profesjonalizacja procesu kontraktacji energii i zarządzania ryzykiem cenowym. Jednocześnie podejmujemy działania czysto operacyjne, przede wszystkim ograniczamy nieefektywne jazdy lokomotyw luzem, zmniejszając w ten sposób zużycie energii” – przekonuje PKP Cargo. W jego ocenie stabilizacja cen prądu ma istotne znaczenie również dla utrzymania konkurencyjności transportu kolejowego wobec drogowego.

W grupie kapitałowej w I połowie 2026 r. łączne koszty energii i paliwa trakcyjnego wyniosły 300 mln zł i wzrosły o 13,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. Co istotne, pomimo tego grupa wypracowała 159,8 mln zł EBITDA oraz 117,8 mln zł zysku netto. Jej zdaniem oznacza to, że kosztów energii i paliwa nie można analizować w oderwaniu od pozostałych czynników wpływających na wyniki prowadzonej działalności. Niezależnie od tego w końcówce roku nadal istotnym elementem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna i jej wpływ zarówno na ceny nośników energii, jak i aktywność całej gospodarki.

Wysokie ceny paliw i energii wpływają na koszty logistyki grupy Azoty, zarówno w zakresie dostaw surowców do zakładów produkcyjnych, jak i dystrybucji gotowych produktów do klientów. – Skala tego wpływu zależy m.in. od struktury przewozów, kierunków dostaw i warunków współpracy z przewoźnikami. Dlatego grupa Azoty na bieżąco analizuje koszty logistyczne i optymalizuje organizację transportu, uwzględniając przy tym specyfikę przewożonych produktów oraz wymogi bezpieczeństwa i ciągłości dostaw – zapewnia Grzegorz Kulik, rzecznik spółki. Dodaje, że koncern realizuje przewozy przede wszystkim z wykorzystaniem transportu kolejowego i drogowego, korzystając zarówno z usług zewnętrznych przewoźników, jak i własnych firm.

Ważne są nie tylko poziomy cen paliw, ale i ich stabilność i przewidywalność

Daniel Pitrus, wiceprezes ds. finansowych Pol-Miedź Trans, firmy z grupy KGHM zajmującej się kolejowymi przewozami towarów, zauważa, że z perspektywy branży transportowej szczególnie istotna jest nie tylko sama wysokość cen paliw, ale również ich stabilność i przewidywalność. Tymczasem gwałtowne i trudne do przewidzenia zmiany cen paliw utrudniają planowanie kosztów oraz długoterminowe kalkulowanie stawek transportowych. Obecnie nie jest to jednak kluczowy czynnik determinujący wyniki finansowe firmy. – Znacznie większe znaczenie mają wolumen przewozów, poziom wykorzystania taboru oraz efektywność operacyjna. Skala wpływu cen paliw zależy również od struktury wykorzystywanego taboru oraz udziału trakcji spalinowej w realizowanych przewozach – podkreśla Pitrus.

Foto: Parkiet

Niezależnie od tego Pol-Miedź Trans ogranicza wpływ zmian cen paliw na swoją działalność poprzez stosowanie klauzul paliwowych w wybranych umowach (średnio- i długoterminowych) umożliwiających kwartalne dostosowanie stawek do zmian kosztów. – Natomiast w przypadku części kontraktów krótkoterminowych, w których nie stosuje się odrębnych klauzul waloryzacyjnych, przewidywane koszty paliw i energii są uwzględniane bezpośrednio na etapie kalkulacji stawek za usługi. Takie podejście pozwala dostosować ofertę do aktualnych uwarunkowań kosztowych, ale nadal istnieje ryzyko zmian cen nośników energii – twierdzi Pitrus. Równolegle Pol-Miedź Trans prowadzi działania ukierunkowane na racjonalizację zużycia paliw, poprawę efektywności wykorzystania taboru oraz optymalizację procesów przewozowych.

Unimot posiada w swojej grupie kolejową firmę Olavion, zajmującą się transportem towarów. Wzrost cen paliw przekłada się w tej spółce na wzrost kosztów działalności ponoszonych w związku z pracą lokomotyw spalinowych na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. Istotne są również ceny energii trakcyjnej, która stanowi jedną z głównych pozycji kosztowych zarówno Olavionu, jak i jego niemieckiej firmy zależnej RBP. W celu zabezpieczenia cen prądu Olavion stosuje zdywersyfikowane sposoby zakupu w formie kontraktów terminowych oraz kontraktów spot.

W całej grupie Unimot drogie paliwa i energia trakcyjna są jednak tylko jednym z wielu elementów wpływających na wyniki finansowe. Skala tego oddziaływania zależy od specyfiki poszczególnych biznesów grupy. Priorytetem pozostaje jednak prowadzenie działalności w sposób ekonomicznie uzasadniony, przy jednoczesnym utrzymywaniu zdolności do szybkiego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. Unimot podkreśla, że wysokie ceny nośników energii stanowią wyzwanie o charakterze systemowym, które dotyka przedsiębiorstwa niemal we wszystkich branżach.

W grupie Orlen usługi transportowe świadczy m.in. Orlen Transport. Koncern w przypadku tej firmy nie przewiduje istotnego negatywnego wpływu wysokich cen paliw na tegoroczne wyniki finansowe. Orlen Transport w przeważającej mierze realizuje przewozy drogowe z wykorzystaniem paliw konwencjonalnych. W niewielkim stopniu wykorzystuje również skroplony gaz ziemny (LNG). Firma informuje, że świadczy usługi na podstawie wieloletnich kontraktów, dlatego zmiany cen paliw nie wpływają w istotnym stopniu na koszty ponoszone przez jej klientów. Z kolei kalkulacja pobieranych przez Orlen Transport stawek uwzględnia liczne czynniki kosztowe, wśród których są również ceny paliw. z