W środę rano giełdowi inwestorzy handlowali akcjami Trans Polonii po cenach z przedziału 13–13,85 zł. Wprawdzie od historycznego maksimum, zanotowanego 21 maja na poziomie 28,1 zł, jest to wartość o ponad połowę niższa, ale z drugiej strony należy zauważyć, że przez siedem wcześniejszych lat walorami spółki handlowano zazwyczaj po 3–4 zł. Stosunkowo wysokie notowania papierów transportowej spółki to konsekwencja skokowego wzrostu skali prowadzonej działalności i zapowiedzi kontynuacji tego trendu.

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Rosną możliwości pozyskiwania nowych zleceń przez grupę Trans Polonia

W tym roku grupa kapitałowa Trans Polonia prowadzi działalność w znacznie większej skali niż rok wcześniej, przede wszystkim w następstwie przejęcia holenderskiej grupy Nijman/Zeetank, specjalizującej się w transporcie płynnych surowców chemicznych, paliw, olejów, gazu i szkła. Dzięki niej również rozszerzono ofertę o kolejne usługi logistyczne, w tym transport intermodalny.

– Obserwujemy rosnące możliwości pozyskiwania nowych zleceń, wynikające z szerszego portfolio usług, większej skali operacyjnej i możliwości oferowania klientom kompleksowych rozwiązań logistycznych. Istotne znaczenie ma również wykorzystanie synergii handlowych między obiema organizacjami, które pozwala rozwijać współpracę z dotychczasowymi klientami i docierać do nowych odbiorców – twierdzi Adriana Bosiacka, dyrektor operacyjna i członek zarządu Trans Polonii. Dodaje, że tegoroczny wzrost przychodów grupy należy rozpatrywać z uwzględnieniem konsolidacji przejętej działalności.

Ostatnio opublikowany raport okresowy, dotyczący wyników finansowych wypracowanych w I połowie br., wskazuje na wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Trans Polonii o 143,6 proc. (do 259,4 mln zł) oraz na potrojenie zysku EBITDA (do 25,4 mln zł). Analitycy Domu Maklerskiego INC szacują, że w całym 2026 r. przychody grupy wyniosą już 535,5 mln zł, a zysk EBITDA 55,7 mln zł, wobec odpowiednio 283,3 mln zł i 22,5 mln zł zanotowanych w 2025 r.

– W końcówce roku popyt będzie zależał m.in. od koniunktury w przemyśle chemicznym i paliwowym, aktywności gospodarczej na kluczowych rynkach europejskich oraz sezonowości przewozów. Naszym celem jest dalsze zwiększanie sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału połączonych organizacji, rozwijaniu relacji z klientami i oferowaniu coraz szerszego zakresu usług, przy zachowaniu rentowności kontraktów i dyscypliny kosztowej – zapowiada Bosiacka. Kolejny raport okresowy, tym razem za III kwartał, Trans Polonia planuje opublikować 27 listopada. Być może do tego czasu zarząd spółki dokona kolejnego przejęcia lub przynajmniej zawrze wiążące porozumienie w sprawie akwizycji.

W tym roku Trans Polonia ma ambitne plany akwizycji

Na początku października Trans Polonia poinformowała o podpisaniu umowy na wyłączność negocjacyjną dotyczącą transakcji nabycia firmy (jej nazwy nie podano) działającej w branży logistycznej, z rocznym obrotem 400–600 mln euro. Na podstawie zawartego porozumienia spółka w okresie wyłączności jest jedynym podmiotem, który prowadzi ze sprzedającymi proces badania due diligence, negocjacje oraz inne czynności zmierzające do przeprowadzania akwizycji. Ponadto podano, że dzięki temu potencjalnemu przejęciu giełdowa grupa może umocnić swoją pozycję w branży i zyskać zespół z długoletnim doświadczeniem w logistyce wysoko wyspecjalizowanych produktów petrochemicznych.

Do chwili zamknięcia tego numeru Trans Polonia nie odpowiedziała na nasze pytania dotyczące m.in. tego, do kiedy obowiązuje umowa na wyłączność, jakie korzyści dałoby grupie planowane przejęcie oraz w jaki sposób może sfinansować tak dużą transakcję.

Mówiąc o tegorocznych próbach akwizycji firm z branży transportowej przez Trans Polonię, należy przypomnieć, że na początku czerwca spółka informowała o złożeniu niewiążącej oferty nabycia międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego o zbieżnej do niej działalności o rocznych przychodach na poziomie 80 mln euro. Z kolei pod koniec marca zarząd podjął uchwałę o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej. Podmiot ten osiągał 450 mln euro przychodów rocznie, a wartość jego przejęcia szacowano na 2 mld zł. Na razie nie wiadomo, czy oba procesy zostały zakończone, a jeśli tak – z jakim skutkiem. Nie wiadomo również, jaki jest ich obecny status.