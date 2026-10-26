Tym samym postępowanie sanacyjne spółki zależnej PKP Cargo w restrukturyzacji, PKP Cargotabor, zostało zakończone. Spółka przystępuje teraz do realizacji układu i spłaty wierzycieli na określonych w nim zasadach.

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Czytaj więcej Transport Przełom w restrukturyzacji PKP Cargotabor. Zgoda sądu na układ z wierzycielami W Sąd Rejonowy w Warszawie w piątek wydał decyzję o zatwierdzeniu układu PKP Cargotabor z wierzycielami. W ocenie zarządu stanowi to istotny kamie...

Jak podało PKP Cargo, zgodnie z zarządzeniem referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego, z 26 października 2026 r., postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym PKP Cargotabor stało się prawomocne w całości 24 października 2026 r.

PKP Cargotabor kończy sanację i rozpoczyna spłatę wierzycieli

Oznacza to, że spółka przechodzi do etapu wykonywania układu, w tym spłaty wierzycieli objętych układem, zgodnie z określonymi w nim zasadami i terminami.

Prawomocne zatwierdzenie układu zamknęło etap postępowania sanacyjnego i otworzyło drogę do jego realizacji. Jak podkreślił w komunikacie zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji, Paweł Głodek, z punktu widzenia całej Grupy PKP Cargo kluczowe znaczenie ma teraz terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec wierzycieli, zgodnie z harmonogramem i warunkami ustalonymi w układzie.

Z kolei p.o. prezesa PKP Cargo Monika Starecka oceniła, że zakończenie postępowania sanacyjnego PKP Cargotabor to ważny krok zarówno dla samej spółki, jak i całej Grupy PKP Cargo.

„Cargotabor pełni istotną rolę w naszym zapleczu technicznym, dlatego zależy nam, aby spółka ta mogła koncentrować się na stabilnej działalności operacyjnej i realizacji usług związanych z utrzymaniem taboru. Wejście w etap wykonywania układu porządkuje sytuację spółki od strony restrukturyzacyjnej i pozwala skupić działania na realizacji uzgodnionych zobowiązań oraz bieżącej działalności. Z perspektywy Grupy konsekwentnie dążymy do tego, aby poszczególne spółki funkcjonowały na stabilnych i ekonomicznie uzasadnionych podstawach” – podkreśliła Starecka.

W połowie października br. Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdził układ zawarty przez PKP Cargotabor z wierzycielami. Pod koniec sierpnia br. odbyło się głosowanie wierzycieli, w którym za układem opowiedziało się 250 spośród 271 uprawnionych do głosowania. 10 września br. sędzia-komisarz (organ w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym powoływany przez sąd) stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli.

PKP Cargotabor w restrukturyzacji jest jedną z największych firm w Europie zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego.

Spółka należy do Grupy PKP Cargo, największego na rynku krajowym i drugiego w Unii Europejskiej operatora świadczącego kompleksowe usługi logistyczne. PKP Cargo jest notowane na GPW, największym akcjonariuszem firmy jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, a zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.