W czwartek rano kurs ropy naftowej Brent przekroczył 112 USD za baryłkę i zbliżył się do rekordowych wycen sprzed kilku miesięcy. W efekcie wkrótce można oczekiwać kolejnego wzrostu cen oleju napędowego i benzyn, paliw, których ceny i tak już są wysokie i to pomimo wprowadzania programów osłonowych. W tej sytuacji trudno się dziwić, że coraz więcej odbiorców poszukuje tańszych alternatyw.

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W Europie skokowo rośnie liczba pojazdów elektrycznych

Paweł Grzywaczewski, członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya w Anwimie, zauważa, że w tej chwili spośród paliw alternatywnych atrakcyjne cenowo jest bioLNG, które potrafi być nawet znacznie tańsze od diesla. W tym przypadku naturalnym ograniczeniem są jednak niewielka podaż produktu i liczba stacji LNG w Polsce. Podobnie może być z wodorem, który obecnie jest wykorzystywany głównie w dużych miastach na potrzeby firm komunalnych i transportowych.

Według Anwimu, przy obecnych cenach diesla, ciekawą alternatywą jest prąd elektryczny. W Europie Zachodniej łączny koszt przejechania 1 km przez ciężarówkę elektryczną, mimo wyższego kosztu zakupu takiego pojazdu, już dziś jest nieco niższy niż koszt przejechania 1 km ciężarówką z silnikiem diesla. W Polsce jeszcze tak nie jest, gdyż nasz kraj jako jedyny w UE nie wdrożył dyrektywy o eurowiniecie zmniejszającej koszty opłat drogowych dla ciężarówek elektrycznych. – Do tego dochodzi atrakcyjność wynikająca z zeroemisyjności, co jest bardzo ważne dla wielu firm zlecających frachty. Tu naturalną barierą rozwoju jest ograniczona infrastruktura ładowania dla pojazdów ciężkich, ale dzięki dofinansowaniom z NFOŚiGW sytuacja ta powinna się dynamicznie zmieniać – twierdzi Grzywaczewski.

Jego zdaniem w najbliższych kwartałach prąd będzie w transporcie zyskiwał na znaczeniu również w Polsce, głównie dzięki dofinansowywanym przez NFOŚiGW inwestycjom w dalszy rozwój infrastruktury ładowania i zakupom e-trucków. Anwim przytacza dane, z których wynika, że w Europie w sierpniu prawie co trzeci nowo rejestrowany pojazd był w pełni elektryczny. Polska na tle całego kontynentu zajmuje jednak przedostatnie miejsce z wynikiem poniżej 5 proc. Ten trend powinien się zmienić dzięki m.in. agresywnym działaniom chińskich marek i pojawianiu się tańszych modeli samochodów elektrycznych.

W działalności Anwimu paliwa alternatywne mają na razie marginalny wpływ na sprzedaż i przychody. Spółka przeznacza jednak dużo pieniędzy na rozwój infrastruktury ładowania i do końca tego roku chce mieć już około 170 szybkich ładowarek. W następnych latach planuje kolejne inwestycje.

HVO nie jest traktowane na równi z elektromobilnością

Andrzej Piecuch, prezes Ekopolu Górnośląskiego Holdingu, ocenia, że do końca 2027 r. najsilniej zyskiwać mogą na znaczeniu paliwa typu drop-in, a więc zamienniki tradycyjnych paliw kopalnych, które można używać bezpośrednio w istniejących silnikach i pojazdach. Zalicza do nich przede wszystkim HVO, czyli syntetyczny, odnawialny olej napędowy produkowany z olejów roślinnych i odpadów tłuszczowych.

Wzrost sprzedaży tego paliwa jest jednak silnie hamowany przez bariery prawne. Chodzi zwłaszcza o to, że HVO jako paliwo odnawialne nie jest traktowane na równi z elektromobilnością. Widać to chociażby po przepisach dotyczących funkcjonowania tzw. stref czystego transportu, gdzie auta używające HVO są zrównane z pojazdami na tradycyjny olej napędowy. W rozwoju rynku HVO nie pomaga też brak zachęt fiskalnych i popytowych.

– Popyt rynkowy na rozwiązania biopaliwowe jest ograniczony m.in. przez fakt, że państwo skupia instrumenty wsparcia niemal wyłącznie wokół pojazdów zeroemisyjnych. Popyt na HVO w Polsce napędzany jest głównie unijnymi dyrektywami i Narodowymi Wskaźnikami Celowymi nakładanymi na koncerny, a nie przez preferencje dla użytkownika końcowego czy ulgi podatkowe dla floty – zauważa Piecuch.

Jego zdaniem w długim okresie w transporcie ciężkim i długodystansowym kluczową rolę odegrają zaawansowane paliwa ciekłe o zerowej lub neutralnej emisji netto, w tym biopaliwa zaawansowane typu HVO oraz bioLNG. O tym, kiedy i na jaką skalę to nastąpi, zdecyduje jednak zmiana podejścia legislacyjnego.

Ekopol obecnie nie osiąga przychodów ze sprzedaży paliw alternatywnych. Na razie nie realizuje też własnych inwestycji infrastrukturalnych. Jednocześnie uważnie obserwuje ewolucję rynku oraz zmiany zachodzące w infrastrukturze magazynowej. – W ramach naszej działalności doradzamy i wskazujemy partnerom, jak powinna zmieniać się infrastruktura na bazach paliwowych w zakresie bezpiecznego przechowywania i obsługi biopaliw nowej generacji. Widzimy też, jakie modernizacje i inwestycje w tym kierunku są stopniowo wdrażane przez same bazy paliwowe – podaje Piecuch. Dodaje, że strategicznym celem spółki jest solidne przygotowanie techniczne i logistyczne do obsługi rynku paliw niskoemisyjnych, przy jednoczesnym wzmacnianiu jej pozycji w tradycyjnym biznesie paliwowym.

Paliwa alternatywne będą stopniowo zyskiwać na znaczeniu

Orlen przekonuje, że wdrażaniem paliw alternatywnych zainteresowany jest zarówno sektor transportu lądowego, jak i lotniczego. Mimo że ich produkcja wiąże się z wyższymi kosztami, to regulacje unijne, wysoka cena paliw kopalnych oraz rozwój technologii powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi tego rynku. „W transporcie lądowym potencjał popytowy jest widoczny przede wszystkim w segmencie transportu ciężkiego, gdzie istotne znaczenie mają zasięg pojazdów, dostępność infrastruktury oraz możliwość ograniczania emisji. Obecnie dominują klienci flotowi, w tym przewoźnicy, firmy logistyczne, komunikacja publiczna (autobusy wodorowe) oraz użytkownicy samochodów dostawczych i ciężarowych” – twierdzi dział prasowy Orlenu.

Według koncernu obserwowane na rynku trendy wskazują jednak na stopniowy wzrost znaczenia paliw alternatywnych, szczególnie elektromobilności oraz zaawansowanych biopaliw, wspieranych przez rozwój infrastruktury i zmieniające się regulacje środowiskowe. Jednocześnie tempo popularyzacji poszczególnych technologii będzie zależeć od dostępności pojazdów, rozbudowy sieci tankowania i ładowania oraz warunków rynkowych.

Orlen przekonuje, że paliwa alternatywne to rozwijający się obszar jego działalności, który w części zastosowań może być rentowny już dziś, ale pełny potencjał biznesowy osiągnie wraz ze wzrostem skali rynku. „Rentowność zależy przede wszystkim od rodzaju surowców (np. biopaliwa), kosztów przetwarzania oraz gotowości odbiorców do płacenia za paliwa alternatywne. Dodatkowym elementem wpływającym na opłacalność tego obszaru są wdrożone i planowane regulacje unijne” – ocenia Orlen.

Koncern w transporcie spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu popytu na energię elektryczną. Trend ten powinien być wspierany przez dalszy wzrost liczby rejestrowanych pojazdów elektrycznych, rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz rosnące zainteresowanie klientów indywidualnych i biznesowych rozwiązaniami niskoemisyjnymi. Istotny potencjał rozwoju widzi również w zakresie LNG i bioLNG, zwłaszcza w transporcie ciężkim. „Zapotrzebowanie na te paliwa wspierają oczekiwania części przewoźników dotyczące redukcji śladu węglowego przy zachowaniu dużych zasięgów pojazdów. W przypadku CNG dynamika wzrostu jest obecnie niższa niż w segmentach elektromobilności, HVO czy bioLNG” – twierdzi Orlen. Jego zdaniem w przypadku wodoru wzrost popytu jest obecnie ograniczony przede wszystkim przez wczesny etap rozwoju rynku i infrastruktury.

Grupa kapitałowa Orlen stara się rozwijać ofertę paliw alternatywnych dla transportu w sposób kompleksowy. Najmocniej stawia jednak na elektromobilność. Systematycznie poszerza również sieć stacji wodorowych. Ważnym kierunkiem działalności są biopaliwa. Firma przypomina o uruchomionej w maju tego roku w Płocku instalacji uwodornienia olejów roślinnych (HVO), która pozwoli produkować do 300 tys. ton biopaliw rocznie z lokalnych surowców. Ponadto finalizuje budowę pierwszej biometanowni, która będzie wyposażona także w instalację skraplania umożliwiającą produkcję bioLNG. W budowie znajduje się również pierwsza w Polsce stacja bioLNG.

Rynek paliw będzie zmierzał w kierunku modelu hybrydowego

W ocenie Unimotu rozwój rynku paliw alternatywnych w Polsce dopiero nabiera tempa. „Jest to proces długofalowy, który wymaga zarówno dostosowania technologii, jak i stworzenia odpowiedniego otoczenia regulacyjnego oraz infrastrukturalnego. Obecnie żadne z paliw alternatywnych nie ma przewagi kosztowej nad tradycyjnym olejem napędowym” – twierdzi biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że ich stosowanie wynika głównie z regulacji i celów ESG (są związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Niemniej w kolejnych latach powinny systematycznie zyskiwać na znaczeniu, szczególnie w kontekście unijnej polityki dekarbonizacji i elektryfikacji transportu. Zdaniem Unimotu to właśnie napędy elektryczne mogą w nadchodzących latach najwięcej zyskiwać na znaczeniu, szczególnie w transporcie indywidualnym.

Spośród dostępnych biopaliw najbardziej zaawansowane technologicznie wydają się HVO oraz bioLNG. Zainteresowanie tym pierwszym rośnie, zwłaszcza wśród firm transportowych, które traktują je jako sposób na redukcję emisji bez konieczności modernizacji floty. Znacznie słabiej wyglądają dziś perspektywy rozwoju rynku wodoru, gdyż jest to paliwo bardzo kosztowne zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji. Z kolei amoniak i metanol znajdują się dopiero we wstępnej fazie testów, dlatego daleko im jeszcze do powszechnej komercjalizacji.

„Patrząc w przyszłość, spodziewamy się, że rynek paliw będzie zmierzał w kierunku modelu hybrydowego – łączącego rozwiązania konwencjonalne z alternatywnymi. Pełne odejście od paliw kopalnych w transporcie to proces głębokiej transformacji” – podkreśla biuro prasowe Unimotu. Spółka już teraz tworzy fundamenty pod ten proces, zwłaszcza na rynku elektromobilności. Na razie dysponuje infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych na siedmiu stacjach. Tempo rozwoju kolejnych punktów ma być bezpośrednio związane z zapotrzebowaniem rynku na tego typu rozwiązania. Jednocześnie spółka zauważa, że rynek paliw jest ściśle zależny od uwarunkowań geopolitycznych, dlatego zawsze z dużą ostrożnością podchodzi do prognozowania przyszłości.