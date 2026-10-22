W PKP Cargo zarząd i zarządca masy sanacyjnej kontynuują proces restrukturyzacji, którego jednym z kluczowych elementów jest dialog z wierzycielami. Prowadzone rozmowy zmierzają do wypracowania docelowych rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich grup wierzycieli.

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W nowym harmonogramie postępowania układowego założono, że do 4 grudnia tego roku zarządca masy sanacyjnej przedstawi wstępną informację dotyczącą przejęcia zarządzania PKP Cargo. Do tego czasu wierzyciele mają też zająć stanowiska związane z dalszym przebiegiem tego procesu. W efekcie kolejne decyzje dotyczące nowego harmonogramu głosowania nad układem zostaną podjęte po 4 grudnia. Prawdopodobnie stanie się to nawet po 15 grudnia tego roku, gdyż do tej daty Europejski Bank Inwestycyjny wnioskuje o wydłużenie terminu składania alternatywnych propozycji układu.

– Na przestrzeni kolejnych ponad dwóch miesięcy będą trwały intensywne prace zarówno nad dalszą optymalizacją działań spółki, jak i nad intensywnym dialogiem z wierzycielami, aby propozycje układu, które zostaną przedstawione, miały szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania rady wierzycieli – przekonuje Monika Starecka, p.o. prezesa PKP Cargo.

PKP Cargo zapowiada kolejne cięcia kosztów

Kierownictwo narodowego przewoźnika przedstawiło najważniejsze zmiany, które zaszły w spółce od chwili otwarcia postępowania sanacyjnego. Dotyczą one m.in. optymalizacji zatrudnienia. O ile na koniec czerwca 2024 r. zatrudnienie w grupie wyniosło prawie 17 tys. osób, o tyle po roku już niespełna 14,2 tys., a na koniec czerwca tego roku niecałe 12,2 tys. To oznacza, że od początku procesu restrukturyzacji zmniejszono liczbę pracowników o przeszło 4,8 tys. Do redukcji zatrudnienia doszło zarówno w wyniku zwolnień grupowych, jak i naturalnych odejść pracowników.

– Ten proces pewnie będzie jeszcze kontynuowany, ponieważ rynek jest trudny, a PKP Cargo potrzebuje dostosować skalę działalności do możliwości i perspektyw rynku – uważa Starecka. Dodaje, że szczególnie w obliczu restrukturyzacji sektora energetycznego konieczne będzie dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. Równolegle do tego spółka prowadzi prace nad nowym systemem wynagradzania obejmującym m.in. uproszczenie dodatków do płac, zwiększenie elastyczności czasu pracy oraz wdrożenie rozwiązań wspierających efektywność przewozów. Ponadto prowadzone są analizy kosztów, budżetu i formalno-prawne niezbędne do wprowadzenia nowego systemu wynagradzania.

Na kondycję kolejowej grupy duży wpływ ma sposób wykorzystania majątku produkcyjnego. – Jesteśmy bardzo skupieni szczególnie na tym, aby zwiększyć średnią odległość pokonywaną przez nasz tabor. Już wzrosła do 189 km na dobę – informuje Starecka. W ostatnich dwóch latach wzrósł również średni tonaż pociągu osiągając prawie 1,5 tys. ton. Zarząd spółki zapowiada, że będzie dążył do utrzymania tego trendu.

PKP Cargo mocno stawia też na optymalizację majątku oraz na dostosowanie bazy aktywów do skali działalności grupy. W związku z tym w ostatnich dwóch latach m.in. sprzedano ponad 9,5 tys. wagonów wyłączonych z użytku operacyjnego, z czego uzyskano 172,8 mln zł netto wpływów. W rezultacie na koniec czerwca grupa dysponowała ponad 42,6 tys. wagonów i niespełna 1,6 tys. lokomotyw.

PKP Cargo sprzedaje też zbędne nieruchomości i udziały w firmach zależnych. Na tym nie koniec. Spółka ma przygotowany program sprzedaży kolejnych lokomotyw i wagonów oraz ograniczenia kosztów utrzymania majątku.

O zyskach PKP Cargo zdecydował odpis aktualizacyjny

Z ostatnich danych wynika, że grupa PKP Cargo wypracowała w I połowie tego roku 1,88 mld zł przychodów operacyjnych, co oznaczało ich wzrost o 1,6 proc. To przede wszystkim konsekwencja zwyżki o 19 proc. przewozu paliw stałych, w tym zwłaszcza węgla, o 34 proc. kontenerów oraz o 46 proc. metali i rud. Spośród kluczowych grup towarów istotnie spadł jedynie transport kruszyw i materiałów budowlanych - o 14 proc.

Dzięki 6-proc. obniżce kosztów operacyjnych (do 1,67 mld zł), grupie PKP Cargo udało się zwiększyć aż o 242 proc. zysk operacyjny. W I połowie roku wyniósł 188 mln zł. Mocno zwyżkowały też pozostałe zyski. EBITDA wzrosła do 160 mln zł (z 140 mln zł zanotowanych I połowie 2025 r.), a zysk netto do 118 mln zł (rok wcześniej grupa poniosła 18 mln zł straty netto). Nie oznacza to jednak, że przewoźnik wyszedł już na prostą. Przede wszystkim należy zauważyć, że gdyby nie zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania odpisu aktualizującego wartość taboru w wysokości 227 mln zł, grupa zanotowałaby wzrost straty netto.