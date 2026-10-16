„16 października br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził Układ PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji” – poinformowano w komunikacie spółki.

Firma przypomniała, że pod koniec sierpnia br. odbyło się głosowanie wierzycieli, w którym za układem opowiedziało się 250 spośród 271 uprawnionych do głosowania. 10 września br. sędzia-komisarz (organ w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym powoływany przez sąd) stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli.

Czytaj więcej

PKP Cargotabor coraz bliżej końca restrukturyzacji. Wierzyciele poparli układ
Transport
PKP Cargotabor coraz bliżej końca restrukturyzacji. Wierzyciele poparli układ

Paweł Głodek, zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo (właściciela PKP Cargotabor), podkreślił w komunikacie, że decyzja sądu to kluczowy moment zarówno dla samej spółki, jak i całej grupy. Jego zdaniem zatwierdzenie układu otwiera drogę do stabilizacji sytuacji firmy, daje podstawy pod odbudowę jej potencjału oraz pozwoli skupić się na działalności operacyjnej i nadchodzących szansach rynkowych.

Decyzja sądu przybliża PKP Cargotabor do końca restrukturyzacji

Jak zauważył prezes Cargotaboru Marcin Butryn, zatwierdzenie układu przez sąd przybliża spółkę do zakończenia procesu restrukturyzacji.

„Po sierpniowym głosowaniu, w którym wierzyciele reprezentujący ponad 96 proc. sumy wierzytelności poparli przedstawione propozycje układowe, osiągnęliśmy kolejny kluczowy etap. Uprawomocnienie się postanowienia będzie oznaczało zakończenie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie realizacji postanowień Układu przez Spółkę, w tym spłaty wierzytelności na określonych w nim warunkach” – wskazał Butryn.

Zatwierdzenie układu jest nieprawomocne. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu postępowanie sanacyjne PKP Cargotabor zostanie zakończone, a spółka przystąpi do wykonywania układu.

Czytaj więcej

PKP Cargo walczy o przyszłość. Restrukturyzacja i kluczowy układ z wierzycielami
Analizy rynkowe
PKP Cargo szuka nowych możliwości wzrostu

PKP Cargotabor w restrukturyzacji jest jedną z największych firm w Europie zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego.

Spółka należy do Grupy PKP Cargo, największego na rynku krajowym i drugiego w Unii Europejskiej operatora świadczącego kompleksowe usługi logistyczne. PKP Cargo jest notowane na GPW, największym akcjonariuszem firmy jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, a zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.