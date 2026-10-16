„16 października br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził Układ PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji” – poinformowano w komunikacie spółki.

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Firma przypomniała, że pod koniec sierpnia br. odbyło się głosowanie wierzycieli, w którym za układem opowiedziało się 250 spośród 271 uprawnionych do głosowania. 10 września br. sędzia-komisarz (organ w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym powoływany przez sąd) stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli.

Paweł Głodek, zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo (właściciela PKP Cargotabor), podkreślił w komunikacie, że decyzja sądu to kluczowy moment zarówno dla samej spółki, jak i całej grupy. Jego zdaniem zatwierdzenie układu otwiera drogę do stabilizacji sytuacji firmy, daje podstawy pod odbudowę jej potencjału oraz pozwoli skupić się na działalności operacyjnej i nadchodzących szansach rynkowych.

Decyzja sądu przybliża PKP Cargotabor do końca restrukturyzacji

Jak zauważył prezes Cargotaboru Marcin Butryn, zatwierdzenie układu przez sąd przybliża spółkę do zakończenia procesu restrukturyzacji.

„Po sierpniowym głosowaniu, w którym wierzyciele reprezentujący ponad 96 proc. sumy wierzytelności poparli przedstawione propozycje układowe, osiągnęliśmy kolejny kluczowy etap. Uprawomocnienie się postanowienia będzie oznaczało zakończenie postępowania sanacyjnego i rozpoczęcie realizacji postanowień Układu przez Spółkę, w tym spłaty wierzytelności na określonych w nim warunkach” – wskazał Butryn.

Zatwierdzenie układu jest nieprawomocne. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu postępowanie sanacyjne PKP Cargotabor zostanie zakończone, a spółka przystąpi do wykonywania układu.

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PKP Cargotabor w restrukturyzacji jest jedną z największych firm w Europie zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego.

Spółka należy do Grupy PKP Cargo, największego na rynku krajowym i drugiego w Unii Europejskiej operatora świadczącego kompleksowe usługi logistyczne. PKP Cargo jest notowane na GPW, największym akcjonariuszem firmy jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, a zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.