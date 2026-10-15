W 2026 r. z kolei ma skorzystać 470 mln pasażerów, a w roku przyszłym już pół miliarda. Zwłaszcza w PKP Intercity wzrost liczby podróżnych nabrał tempa: w 2025 r. spółka przewiozła 89,2 mln osób, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej, a prognozy na 2026 r. zakładają, że ich liczba wzrośnie do 96 mln. To sprawia, że przewoźnikowi coraz bardziej brakuje pociągów.

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Co prawda, plany inwestycyjne do 2030 r. opiewają na prawie 28 mld zł, ale zasypywani zamówieniami producenci nie nadążają z ich realizacją.

PKP Intercity sukcesywnie wymieniają tabor, ale nowoczesnych pociągów ciągle brakuje. Od 2024 r. spółka odebrała 270 nowych i zmodernizowanych wagonów, a do końca 2027 r. planuje odbiór 114 kolejnych wagonów nowych, ponadto pierwszych 16 dwusystemowych zespołów trakcyjnych oraz 99 wagonów zmodernizowanych. Łącznie będzie to 229 nowych i zmodernizowanych jednostek taboru. Wobec rosnącej frekwencji – PKP Intercity zakłada w perspektywie kolejnych czterech lat przekroczenie poziomu 110 mln podróżnych rocznie – to może nie wystarczyć.

Zwłaszcza że w 2023 r. rozsypał się kolejowy „przetarg stulecia” – zamówienie przez PKP Intercity 38 piętrowych, 7-wagonowych pociągów typu push-pull wożących 650 pasażerów z prędkością 200 km/h i 45 wielosystemowych lokomotyw.

Jedyna oferta przyniosła zaporową kwotę, gdzie push-pull miałby kosztować ok. 206 mln zł, znacznie więcej od zamawianych przez Deutsche Bahn ekspresów ICE 4, szybszych i pojemniejszych. Ratunkiem ma być sięgnięcie po pociągi z drugiej ręki. PKP Intercity w ubiegłym roku kupiło 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn za 22 mln euro, nie wyklucza zakupów kolejnych – To działanie pomostowe, mające w szybkiej perspektywie zwiększyć podaż miejsc w naszych pociągach – tłumaczył Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, gdy parlamentarna opozycja oskarżała przewoźnika o sprowadzanie „niemieckiego szrotu”.

Od spółki uzyskaliśmy potwierdzenie, że PKP Intercity jest bardzo zainteresowane zakupem od niemieckich kolei kolejnych 96 używanych wagonów, które DB wystawiły na sprzedaż.

Taka praktyka jest obecnie powszechna, bo sytuację na europejskim rynku producentów taboru skomplikował duży wzrost zainteresowania koleją po zakończeniu pandemii Covid. – Nierzadko od momentu rozstrzygnięcia kontraktu do dostaw trzeba czekać blisko 5 lat. W konsekwencji do łask wrócił handel używanym taborem. Niemieckie wagony, które DB sprzedało po zmianie koncepcji pociągów kategorii Intercity, zasiliły koleje wielu krajów, na polskich torach spotkać można je w PKP Intercity czy na międzynarodowych trasach RegioJet czy Leo Express – mówi Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

Wzrost popularności kolei przy ograniczonej podaży miejsc stwarza tymczasem ryzyko, że znaczna część pasażerów szybko i trwale się zniechęci oraz powróci do podróżowania samochodem. Zwłaszcza że według badań UTK, tym, co najbardziej przyciąga pasażerów do kolei jest komfort podróży, którego najbardziej zabrakło, gdy w tegorocznym szczycie urlopowym w pociągach padała klimatyzacja. W dodatku problemem kolei jest pogarszająca się punktualność, najgorsza w PKP Intercity. W drugim kwartale tego roku stopniała aż o 12,4 pkt. proc., co oznacza, że na czas przyjeżdżało zaledwie 68,2 proc. pociągów przewoźnika, w porównaniu do 80,6 proc. rok wcześniej.