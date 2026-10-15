Po cofnięciu PKP Cargo zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego bieżącym prowadzeniem spraw spółki zajmuje się zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek. Jego priorytetem jest obecnie kompleksowa analiza sytuacji finansowej, płynnościowej i operacyjnej spółki. „Obejmuje ona ocenę rentowności działalności, przepływów pieniężnych, programu dezinwestycji, relacji z kontrahentami, propozycji układowych oraz wszystkich kluczowych projektów wpływających na przyszłość przedsiębiorstwa. Równolegle prowadzone są działania mające na celu utrzymanie stabilności operacyjnej spółki, poprawę płynności oraz stworzenie warunków do zawarcia i wykonania układu z wierzycielami” – informuje biuro prasowe PKP Cargo.

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PKP Cargo zwiększa udziały na kolejowym rynku

Według zarządcy sytuacja spółki cały czas jest wymagająca i nikt nie powinien tego bagatelizować. Zauważa, że wciąż istnieją wyzwania związane z płynnością finansową, poziomem zadłużenia oraz terminowością części rozliczeń z kontrahentami.

Jednocześnie zarządca widzi pozytywne sygnały. Przede wszystkim PKP Cargo utrzymuje ciągłość działalności operacyjnej, realizuje przewozy oraz zwiększa zyski. W I połowie tego roku skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 159,8 mln zł (wzrost o 14 proc.), a zysk netto sięgnął 117,8 mln zł wobec straty netto na poziomie 17,9 mln zł zanotowanej w tym samym czasie 2025 r. To m.in. konsekwencja wzrostu przychodów z tytułu umów z klientami, spadku kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości oraz mniejszych kosztów świadczeń pracowniczych.

PKP Cargo pomaga sytuacja panująca na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Od marca odnotowywane są na nim systematyczne wzrosty zarówno pod względem masy towarów, jak i pracy przewozowej. Co więcej, spółka zwiększa udziały na tym rynku. Po ośmiu miesiącach 2026 r. ma 26,3 proc. udziałów pod względem masy towarowej i 26,8 proc. pod względem pracy przewozowej. W tym samym czasie ubiegłego roku było to odpowiednio 25,7 proc. oraz 25,3 proc.

W PKP Cargo jest jeszcze dużo do zrobienia

Do trwałej poprawy kondycji finansowej grupy PKP Cargo i samej spółki jest jednak jeszcze daleka droga. „Spółka znajduje się w kluczowym etapie restrukturyzacji. Przed nami pozostaje jeszcze wiele pracy związanej przede wszystkim z odbudową płynności i trwałej rentowności przedsiębiorstwa” – odpowiada biuro prasowe PKP Cargo na pytanie, jak obecną sytuację w grupie ocenia zarządca masy sanacyjnej.

W szybką poprawę kondycji finansowej narodowego przewoźnika zdają się nie wierzyć giełdowi inwestorzy. Może na to wskazywać znajdujący się od wielu kwartałów w trendzie spadkowym kurs akcji spółki. W środę znowu spadał chwilami nawet do poziomu poniżej 10,3 zł. Tymczasem jeszcze w maju przekraczał 15 zł, a rok temu 16,8 zł.

Powodem przewagi sprzedających walory PKP Cargo nad inwestorami gotowymi je kupić jest zapewne mocno przedłużający się proces zawarcia układu z wierzycielami. To powoduje, że problem zadłużenia spółki nadal pozostaje nierozwiązany, a bez tego trudno mówić o rozwoju i dalszej poprawie wyników finansowych.