Od stycznia do sierpnia tego roku PKP Cargo przewiozło w Polsce pociągami towary o łącznej masie 38,3 mln ton. Dzięki temu udział spółki w krajowym rynku osiągnął poziom 26,3 proc.
Po cofnięciu PKP Cargo zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego bieżącym prowadzeniem spraw spółki zajmuje się zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek. Jego priorytetem jest obecnie kompleksowa analiza sytuacji finansowej, płynnościowej i operacyjnej spółki. „Obejmuje ona ocenę rentowności działalności, przepływów pieniężnych, programu dezinwestycji, relacji z kontrahentami, propozycji układowych oraz wszystkich kluczowych projektów wpływających na przyszłość przedsiębiorstwa. Równolegle prowadzone są działania mające na celu utrzymanie stabilności operacyjnej spółki, poprawę płynności oraz stworzenie warunków do zawarcia i wykonania układu z wierzycielami” – informuje biuro prasowe PKP Cargo.
Według zarządcy sytuacja spółki cały czas jest wymagająca i nikt nie powinien tego bagatelizować. Zauważa, że wciąż istnieją wyzwania związane z płynnością finansową, poziomem zadłużenia oraz terminowością części rozliczeń z kontrahentami.
Jednocześnie zarządca widzi pozytywne sygnały. Przede wszystkim PKP Cargo utrzymuje ciągłość działalności operacyjnej, realizuje przewozy oraz zwiększa zyski. W I połowie tego roku skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 159,8 mln zł (wzrost o 14 proc.), a zysk netto sięgnął 117,8 mln zł wobec straty netto na poziomie 17,9 mln zł zanotowanej w tym samym czasie 2025 r. To m.in. konsekwencja wzrostu przychodów z tytułu umów z klientami, spadku kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości oraz mniejszych kosztów świadczeń pracowniczych.
PKP Cargo pomaga sytuacja panująca na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Od marca odnotowywane są na nim systematyczne wzrosty zarówno pod względem masy towarów, jak i pracy przewozowej. Co więcej, spółka zwiększa udziały na tym rynku. Po ośmiu miesiącach 2026 r. ma 26,3 proc. udziałów pod względem masy towarowej i 26,8 proc. pod względem pracy przewozowej. W tym samym czasie ubiegłego roku było to odpowiednio 25,7 proc. oraz 25,3 proc.
Do trwałej poprawy kondycji finansowej grupy PKP Cargo i samej spółki jest jednak jeszcze daleka droga. „Spółka znajduje się w kluczowym etapie restrukturyzacji. Przed nami pozostaje jeszcze wiele pracy związanej przede wszystkim z odbudową płynności i trwałej rentowności przedsiębiorstwa” – odpowiada biuro prasowe PKP Cargo na pytanie, jak obecną sytuację w grupie ocenia zarządca masy sanacyjnej.
W szybką poprawę kondycji finansowej narodowego przewoźnika zdają się nie wierzyć giełdowi inwestorzy. Może na to wskazywać znajdujący się od wielu kwartałów w trendzie spadkowym kurs akcji spółki. W środę znowu spadał chwilami nawet do poziomu poniżej 10,3 zł. Tymczasem jeszcze w maju przekraczał 15 zł, a rok temu 16,8 zł.
Powodem przewagi sprzedających walory PKP Cargo nad inwestorami gotowymi je kupić jest zapewne mocno przedłużający się proces zawarcia układu z wierzycielami. To powoduje, że problem zadłużenia spółki nadal pozostaje nierozwiązany, a bez tego trudno mówić o rozwoju i dalszej poprawie wyników finansowych.
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