Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo złożył do sędziego komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi. Chce uchylenia terminu 15 października 2026 r. na przedstawienie alternatywnych propozycji układowych przez uprawnionych wierzycieli, w tym radę wierzycieli spółki, ewentualnie jego przesunięcie. W efekcie mają też być zmienione terminy przedstawienia opinii przez radę wierzycieli.

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Zarządca chce zweryfikować sytuację operacyjną i finansową PKP Cargo

Zarządca uzasadnia swój wniosek cofnięciem przez sąd zezwolenia dla PKP Cargo na wykonywanie zarządu własnego. Decyzja w tej sprawie zapadła 29 września, a już 1 października wszyscy członkowie zarządu złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Zarządca wyjaśnia, że przejęcie przez niego pełnego zarządzania wymaga uprzedniej weryfikacji sytuacji operacyjnej i finansowej spółki, w tym ponownego przeanalizowania założeń finansowych.

Zarządca zamierza przedstawić wstępną informację o przebiegu przejmowania zarządzania PKP Cargo i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych spółki do 4 grudnia 2026 r. Kompleksowa informacja o sytuacji firmy wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac nad układem powinna z kolei pojawić się do 28 stycznia 2027 r.

Zarząd PKP Cargo propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym przyjął 30 czerwca 2026 r. Kolejne złożył do sądu 15 września 2026 r. Nowy dokument nie zmieniał zasadniczych założeń restrukturyzacji zobowiązań narodowego przewoźnika, w tym podziału wierzycieli na grupy ani podstawowych zasad i warunków ich zaspokojenia. Wprowadzał jedynie dodatkowy, warunkowy mechanizm zaspokojenia części wierzytelności w oparciu o środki, które w przyszłości mogą pochodzić z tytułu realizacji tzw. decyzji węglowej. Były to polecenia wydane w lipcu i październiku 2022 r. przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, zobowiązujące spółkę do pilnego transportu węgla m.in. z portów morskich w głąb kraju w następstwie wystąpienia kryzysu energetycznego, w wyniku czego firma poniosła straty.

Do przyjęcia ostatecznej wersji propozycji układowych jest jednak jeszcze daleko. „Największym wyzwaniem jest pogodzenie często odmiennych i trudnych do spełnienia oczekiwań różnych grup wierzycieli przy jednoczesnym zachowaniu zdolności spółki do dalszego prowadzenia działalności operacyjnej, odbudowy płynności oraz realizacji zobowiązań wynikających z przyszłego układu. Dlatego kluczowym kryterium przy przygotowywaniu propozycji była ich wykonalność i długoterminowa stabilność całego procesu restrukturyzacyjnego”– informuje biuro prasowe PKP Cargo.

Spółka tłumaczy, że złożone dotychczas propozycje układowe mogłyby być poddane głosowaniu, co zdecydowanie przyspieszyłoby proces sanacyjny. Jednocześnie stanowiłoby to ważny etap procesu restrukturyzacyjnego, umożliwiający uczestnikom postępowania dalszą ocenę przedstawionych rozwiązań. W obecnej sytuacji kolejne działania w dużej mierze zależą jednak od zarządcy.

PKP Cargo kontynuuje prace nad prospektem emisyjnym

Jednym z elementów restrukturyzacji PKP Cargo jest emisja akcji. Walne zgromadzenie spółki zgodziło się na ofertę nowych walorów 26 czerwca. Na tej podstawie narodowy przewoźnik może przeprowadzić emisję do 13 mln papierów serii M, po cenie emisyjnej wynoszącej 12 zł. Ich jedynym nabywcą może być główny udziałowiec, czyli PKP. Ponadto przyjęta została uchwała o emisji od 75 mln do 89,57 mln akcji serii N z prawem poboru. Ich cena emisyjna będzie wynosiła 12 zł lub 80 proc. średniej ważonej ceny walorów z 50 sesji poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Pozyskane pieniądze posłużą do spłaty wierzycieli oraz odbudowy stabilności finansowej spółki.

PKP Cargo informuje, że proces przygotowania potencjalnych emisji pozostaje jednym z elementów analizowanego modelu restrukturyzacji finansowej spółki. Dotychczas prowadzone były w tym zakresie prace przygotowawcze, w tym związane z organizacją emisji, współpracą z doradcami oraz przygotowaniem dokumentacji emisyjnej. Obecnie prace nad prospektem emisyjnym są kontynuowane.

„Jednocześnie należy pamiętać, że po zmianach w sposobie prowadzenia postępowania sanacyjnego zarządca prowadzi obecnie przegląd wszystkich kluczowych założeń restrukturyzacyjnych, w tym rozwiązań dotyczących przyszłego dokapitalizowania spółki. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego harmonogramu procesu będą podejmowane po zakończeniu tej analizy i ocenie wykonalności poszczególnych elementów restrukturyzacji”– podaje PKP Cargo.

Według spółki dziś byłoby zbyt wcześnie, aby wskazywać konkretne terminy realizacji emisji lub kolejność przeprowadzenia poszczególnych ofert akcji. „Proces ten pozostaje powiązany z ostatecznym kształtem propozycji układowych, przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego oraz decyzjami korporacyjnymi, które będą konieczne na kolejnych etapach. Dlatego obecnie koncentrujemy się na analizie i przygotowaniu optymalnego rozwiązania, a nie na deklarowaniu konkretnych dat”– twierdzi PKP Cargo. Dodaje, że spółka planuje w najbliższym czasie złożenie projektu prospektu emisyjnego do KNF, która również będzie analizować ryzyka związane z potencjalną emisją. Ostateczny harmonogram i kształt emisji mają być wypadkową wszystkich tych czynników.