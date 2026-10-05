Pierwsze półrocze było wymagające dla linii lotniczych, w tym dla Enter Air, który jest czarterowym przewoźnikiem. Firma odnotowała o 7 proc. więcej operacji w r/r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18 proc., a koszty działalności operacyjnej o 23 proc. Ten wzrost kosztów wynikał m.in. ze wzrostu cen paliwa w reakcji na konflikt na Bliskim Wschodzie. Spółka zawiera transakcje zabezpieczające, ma też dopłaty paliwowe w umowach z biurami podróży. Czy ten wzrost kosztów udaje się w pełni przenieść na klientów? W jakim horyzoncie macie zabezpieczone ceny paliwa?

Na geopolitykę nie mamy wpływu. W związku z tym musimy się dostosować do tego, jak wygląda w danym momencie rynek. Jest wojna w Zatoce Perskiej i są perturbacje na rynku, które mają bezpośredni wpływ na działalność linii lotniczych. Wypracowaliśmy system zabezpieczeń, który daje nam szansę zabezpieczyć się przed gwałtownymi zmianami cen ropy naftowej, cen paliwa lotniczego, ale też kursów walutowych. Moim zdaniem sezon letni był dla nas bardzo udany, operacyjnie bardzo dobry. W maju i czerwcu odnotowaliśmy już bardzo solidny wzrost, tak jak planowaliśmy kilkunastoprocentowy. Gdyby nie marzec i kwiecień, w których nie było zaplanowanych wcześniej lotów do krajów Zatoki Perskiej, po ataku na Iran, to pierwsze półrocze byłoby jeszcze lepsze. Jesteśmy zadowoleni z wyników za pierwsze półrocze, mimo że mamy zaraportowaną stratę netto. Ona wynika głównie z różnic kursowych. Spółka raportuje w złotówkach, a cały biznes prowadzimy, rozliczamy w walutach obcych, głównie w dolarach.

Reklama Reklama

Zakończył się trzeci kwartał roku, sezonowo najważniejszy w waszym biznesie. Raport poznamy pod koniec listopada. Jakie trendy obserwowaliście?

Trzeci kwartał był bardzo solidny. Skutecznie zrealizowaliśmy 100 proc. naszych operacji zaplanowanych na ten okres. Mimo tych perturbacji związanych z cenami, z dostępnością paliwa lotniczego nie było problemu. Było droższe, ale tak jak wspomniałem, stosujemy zabezpieczenia i to nie powinno wpłynąć na nasze wyniki operacyjne. Wzrost wolumenów w trzecim kwartale szacujemy na kilkanaście procent.

Czwarty kwartał to okres dużo mniejszej liczby lotów. Ten czas wykorzystujecie na serwisowanie samolotów. W tym sezonie zrobicie więcej we własnym zakresie?

Od kilku lat inwestujemy w zaplecze techniczne związane z obsługą ciężką. Jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji. Mamy trzy sloty hangarowe, w których obsłużymy zdecydowaną większość naszej floty. Nie całą, bo ten okres zimowy, mimo że trwa kilka miesięcy, jest za krótki, żebyśmy obsłużyli prawie 40 naszych samolotów, więc będziemy się wspierać zewnętrznymi partnerami. Ale to, co nas interesuje, czyli te przeglądy najbardziej pracochłonne i wymagające największej jakości pracy, będziemy robić we własnym zakresie. Właściwie zakończyliśmy proces inwestycyjny związany z wyposażeniem zaplecza technicznego, jak również zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób i wyszkoleniem. Jesteśmy w pełni gotowi. Październik jest miesiącem, w którym rozpoczynamy przeglądy. Większą liczbę samolotów obsłużymy we własnym zakresie.

Czytaj więcej Transport Enter Air trzyma kurs mimo turbulencji na rynku paliw Zamieszanie na rynku lotniczym odbiło się na kondycji przewoźnika, natomiast ofertę lotów na Bliski Wschód udało się już zastąpić innymi kierunkami...

Czy to wpłynie też na spadek kosztów związanych z serwisem?

Oczywiście to, że większą liczbę samolotów obsłużymy we własnym zakresie pozytywnie wpłynie na naszą bazę kosztową. Nie jesteśmy narażeni na inflację tych usług w Europie, gdzie zapotrzebowanie na obsługę ciężką zimą jest bardzo wysokie, a miejsc, gdzie można obsługiwać samoloty nie jest zbyt dużo. Dochodzi też do tego element elastyczności. Trzeba się dostosować do harmonogramu firm, które obsługują przeglądy ciężkie. Musimy albo wstawić samolot, a jeśli nie możemy tego zrobić z jakichś powodów musimy płacić kary, albo zmieniać terminy czy tracić sloty. Teraz mamy elastyczność i możemy tym zarządzać we własnym zakresie. To również nam przysporzy pewnych korzyści operacyjnych, które potem przekładają się na wielkość naszej marży. Dodatkowo zbudowaliśmy potencjał, który pozwala nam obsługiwać innych uczestników rynku, inne podmioty i robimy to cały czas. Na razie w niezbyt dużym zakresie, ale liczę na to, że również ten rynek dla nas się rozwinie. Istnieją linie lotnicze, które mają więcej pracy zimą i przeglądy robią latem.

Ile nowych samolotów pozyskacie w najbliższych kwartałach?

Cały czas jesteśmy w trakcie wymiany floty na nowocześniejszą. Emisja CO2 jest ważnym elementem ekonomii linii lotniczych. Nowe samoloty są zdecydowanie korzystniejsze operacyjnie. Zupełnie nowe maszyny odbieramy bezpośrednio od Boeinga, albo wymieniamy najstarsze samoloty w naszej flocie na zdecydowanie młodsze. W 2027 r. nasza flota powinna wzrosnąć o około 10 proc. Szacujemy, że to będzie netto 5 maszyn, ale ten proces wymiany floty będzie większy, dlatego, że oddajemy starsze samoloty zimą i będziemy również na ich miejsce dobierać 2 kolejne. Wszystkie umowy są podpisane. Już w listopadzie dostaniemy pierwszy samolot bezpośrednio od Boeinga. Potem na wiosnę kolejne samoloty będą dołączać do naszej floty. W maju przyszłego roku nasza flota netto zwiększy się o 5 samolotów.

Negocjujecie kontrakty z touroperatorami na kolejny sezon. Jak przebiegają te rozmowy? Czy można już coś powiedzieć o prognozowanej wielkości operacji?

Rozmowy trwają, nie mogę komentować tych negocjacji. Zawsze działamy w ten sposób, że nowe samoloty dobieramy dopiero wtedy, kiedy wiemy, że mamy co z nimi zrobić w następnym sezonie. Więc nasze planowanie i wzrost są skorelowane z oczekiwaniami naszych klientów w Polsce, ale również tych za granicą. Mamy dość szeroki wachlarz różnych kontraktów. Zapotrzebowanie na nasze usługi cały czas rośnie.

Jakie jest obecnie największe zagrożenie dla biznesu Enter Air?

Gwałtowne zmiany cen paliwa lotniczego ze względu na stosowane zabezpieczenia niespecjalnie wpływają na nasze finanse. Mamy większe koszty, ale obroty też są wyższe. Myślę, że największym zagrożeniem jest geopolityka i gwałtowne zmiany w polityce mocarstw. Kwestie związane z rozwojem konfliktów, które w jednym lub innym miejscu mogą spowodować perturbacje, jeśli chodzi o transport lotniczy. Jeśli dochodzi do eskalacji konfliktów, pasażerowie obawiając się o swoje życie i zdrowie, zaczynają mniej latać. I to jest dla nas największe zagrożenie.

Przejęliście 85 proc. udziałów biura podróży Nekera. Jak przebiega integracja? Jakich wyników spodziewacie się po tej spółce?

Trwa proces dopasowywania Nekery do formuły działania naszej grupy kapitałowej. To nie jest proste. Mamy dość specyficzny sposób raportowania. Jesteśmy spółką notowaną na GPW. Musimy przekształcić finanse i działalność operacyjną tej spółki do tego, żeby pasowała do nas. Jesteśmy zadowoleni, jak na razie, z tego, co się dzieje. Ten pierwszy rok nie będzie spektakularny – liczę, że spółka wyjdzie na lekki plus. Planujemy rozwój Nekery. Chcemy, aby ta firma wspierała działalność Enter. Chodzi m.in. o sprzedaż biletów w naszych samolotach – tych miejsc, które są niewykorzystane. Teraz to dotarcie do klienta końcowego będzie zdecydowanie lepsze niż do tej pory.

Enter Air pozostanie spółką dywidendową?

Oczywiście chcielibyśmy płacić dywidendę i mam nadzieję, że będzie nas na to stać. Wszystko zależy od finansów i od tego, jak dalej będzie wyglądał rynek. Generalnie jesteśmy przygotowani do wypłaty dywidendy. Dywidendę płacimy od wielu lat z niewielką przerwą na okres COVID-u. Chcemy też dalej się rozwijać, rozwijać naszą działalność i w Polsce, i w Europie.

Kurs akcji Enter Air spadł poniżej 50 zł. W styczniu wynosił około 66 zł. Czy obecne notowania oddają perspektywy grupy?

Jeśli chodzi o cenę naszych akcji, to oczywiście nie jesteśmy z niej zadowoleni. Wydaje nam się, że akcje są mocno przecenione, a w związku z tym są bardzo atrakcyjne. Geopolityka nam nie pomaga. Ten poziom kursu naszych akcji nie jest zadowalający, ale to nie jest teraz najważniejsze. Myślę, że w odpowiednim momencie, kiedy całe to zamieszanie związane z konfliktem, z cenami surowców trochę ucichnie, cena akcji szybko poszybuje i powinna być zdecydowanie wyższa.