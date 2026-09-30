W środę Grupa PKP Cargo w restrukturyzacji opublikowała swój raport finansowy za I półrocze 2026 r. Z danych podanych przez spółkę wynika, że zysk netto Grupy PKP Cargo przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł, podczas gdy w samym II kwartale było to 163,6 mln zł. Zysk przypadający na akcję po półroczu wyniósł 2,63 zł, podczas gdy w II kw. było to 3,65 zł.

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Półrocze rok wcześniej ze stratą

Przychody PKP Cargo wyniosły ponad 1,84 mld zł w całym półroczu, a w II kw. było to 943,3 mln zł. Największą część kosztów spółki stanowiły koszty świadczeń pracowniczych, które w półroczu przekroczyły 743 mln zł a w II kw. – 363 mln zł. Spółka w 6 miesięcy wydała 300 mln zł na energię i paliw (155,1 mln zł w II kw.), a także 210 mln zł zapłaciła za dostęp do infrastruktury (108,9 mln zł w II kw.).

Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, czyli EBIDTA, w I półroczu sięgnął 159,8 mln zł, a II kw. – 90,9 mln zł.

Na koniec I półrocza roku ubiegłego Grupa PKP Cargo miała 17,9 mln zł straty, ale tylko w II kw. 2025 r. grupa miała 30,7 mln zł zysku.

Kierowanie spółką w rękach zarządcy masy sanacyjnej

We wtorek PKP Cargo poinformowała, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika, którym jest PKP Cargo w restrukturyzacji, zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. W następstwie postanowienia zarząd nad przedsiębiorstwem spółki, obejmujący również czynności zwykłego zarządu, wykonuje dotychczasowy zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek spółki. Zarząd spółki nie wykonuje czynności zarządu objętych uprzednim zezwoleniem.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.