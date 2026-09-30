Wyniki kwartalne Enter Air były nieco wyższe od oczekiwań analityków, ale optymizmu w handlu akcjami czarterowego przewoźnika nie było widać. Kluczowe będą wyniki za III kwartał. Już teraz wiadomo także, że dynamika rynku wyjazdów turystycznych w przyszłym roku nie będzie dorównywać poprzednim latom.

Kolejne maszyny w drodze

Enter Air zwiększa skalę biznesu, ale na razie nie przekłada się to na równie mocny wzrost rentowności. W II kwartale przychody grupy wzrosły o 26 proc., do 996 mln zł, jednak zysk brutto na sprzedaży spadł o prawie jedną trzecią, do 79 mln zł, a marża brutto skurczyła się z 14,5 do 7,9 proc. Zysk operacyjny wyniósł 68 mln zł wobec 93 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 172 mln zł, czyli podobnie do oczekiwań analityków (170 mln zł).

Zarząd przekonuje, by nie przykładać zbyt dużej wagi do pojedynczego kwartału, bo biznes jest silnie sezonowy, a tegoroczna ekspansja wymagała wcześniejszego poniesienia kosztów. Analitycy Trigona DM zwracają jednak uwagę, że skorygowana EBITDA (191 mln zł) była o 5 proc. poniżej ich prognozy, a w całym pierwszym półroczu spadła o 8 proc. rok do roku przy wzroście liczby operacji o 7 proc.

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Dla spółki kluczowy będzie III kwartał. Trigon DM spodziewa się, że w wysokim sezonie spadkowa tendencja rentowności się odwróci, bo spółka nie sygnalizowała presji klientów na warunki kontraktów. Analitycy mają rekomendację "kupuj" z ceną docelową akcji na poziomie 72 zł. W środę notowania spółki zniżkowały o 1,4 proc., do 49 zł, a od początku roku przeceniły się o 12,2 proc.

Jak duża będzie flota w kolejnych kwartałach? Do 38 samolotów Enter Air chce w sezonie lato 2027 dołożyć netto pięć, a równolegle wymienia najstarsze 737-800 na młodsze maszyny i nowe MAX 8. Do tego niebawem działać będzie trzeci slot hangarowy, który zabezpieczy 68 proc. potrzeb przeglądowych.

– Nasza flota obejmuje obecnie 38 samolotów, w tym 12 Boeingów 737-8 MAX i 26 samolotów Boeing 737-800. Na sezon letni 2027 planujemy wzrost floty o 5 samolotów netto (łącznie 7 dostaw). W tym roku rozpoczynamy długofalowy, czteroletni program wymiany floty, zastępując najstarsze maszyny nowszymi – zapowiedział Konrad Dymowski, członek zarządu Enter Air. – Długofalowo zakładamy wzrost floty w okolicach 10 proc. rocznie – oszacował.

Niższa dynamika wzrostu

Zarząd ocenia, że rynek przełknął już wyższe ceny paliwa, a po ograniczeniu rejsów w kierunku Zatoki Perskiej spółka zwiększyła ofertę do Egiptu, na Wyspy Kanaryjskie i Zanzibar. Przejęła też 85 proc. udziałów w biurze podróży Nekera, które w tym roku może wypracować dodatni wynik.

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– Integracja z Nekerą zaczyna działać i mamy nadzieję, że ten rok firma ta zakończy z wynikiem pozytywnym, co będzie pewną niespodzianką, bo myśleliśmy, że restrukturyzacja potrwa nieco dłużej – przyznał Marcin Kubrak, prezes Enter Air. Jak dodał, proces restrukturyzacji postępuje dość szybko. – Liczymy, że efekt będzie pozytywny finansowo i pomimo słabego początku ten rok dla Nekery będzie całkiem dobry. Widać to już po przepływach gotówkowych i wynikach finansowych, które z naszego punktu widzenia są dobre – ocenił Kubrak.

Kubrak przewiduje, że w następnych latach Nekera powinna dość szybko zwiększać przychody. – Nie jest to jednak duży touroperator. Jego sprzedaż to około 70 mln zł – podkreślił.

Jak przyznał Andrzej Kobielski, członek zarządu Enter Air, obecnie spółka domyka plany na kolejne sezony letni i zimowy i jest bliska uzgodnień z największymi touroperatorami. Wolumenowy wzrost rynku podróży wakacyjnych – według szacunków firmy – w przyszłym rok może być większy o kilka do kilkunastu procent w porównaniu z 2026 r., czyli mniej niż w poprzednich latach. – Naiwnością byłoby oczekiwać, że rynek będzie w stanie utrzymać tak duże wzrosty, jakie obserwowaliśmy w poprzednich latach – stwierdził Kobielski.

Enter Air w tegorocznym sezonie realizuje rekordowy program handlowy. Wartość kontraktów z czterema największymi klientami wynosi około 634 mln dolarów czyli o 18 proc. więcej rok do roku. Jak wskazał Grzegorz Kujawski, analityk Trigona DM w raporcie, II kwartał w wykonaniu Enter Air potwierdza oczekiwaną poprawę otoczenia operacyjnego względem trzech początkowych miesięcy tego roku – wygasła część presji związanej z przeglądami floty, a spółka weszła w nowy cykl kontraktowy. „Niemniej jednak bazowa rentowność kontraktów wygląda w niskim sezonie na słabszą rok do roku, ale w III kwartale, w wysokim sezonie, naszym zdaniem tendencja ta powinna się odwrócić. Spółka bowiem nie flagowała wcześniej presji konkurencyjnej na warunki kontraktacji z klientami” – wskazał Kujawski.