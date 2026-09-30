"PKP Cargo kontynuuje działalność przewozową i obsługę klientów. Przejęcie bieżącego zarządzania będzie prowadzone równolegle do codziennej pracy przedsiębiorstwa i realizacji działań sanacyjnych" – czytamy w komunikacie.

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Zarządca zna sposób funkcjonowania PKP Cargo z dotychczasowego wykonywania swojej funkcji w postępowaniu. Do tej pory bieżącą działalnością przedsiębiorstwa kierował zarząd spółki. Obecna zmiana polega na objęciu tych obszarów bezpośrednim zarządzaniem przez zarządcę, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zespołu PKP Cargo. Nie oznacza rozpoczęcia restrukturyzacji od nowa. Restrukturyzacja będzie kontynuowana w dotychczasowym kierunku, podkreślono.

"Dotychczasowa znajomość spółki i przebiegu sanacji stanowi podstawę do sprawnego przejęcia zarządzania operacyjnego. Nie przewiduję długotrwałego okresu przejściowego. Kwestie wymagające dodatkowego rozpoznania będę weryfikował równolegle z podejmowaniem bieżących decyzji, we współpracy z kadrą kierowniczą i pracownikami. Chodzi o to, aby przejęcie obowiązków przebiegało sprawnie, z zachowaniem ciągłości pracy przedsiębiorstwa" – powiedział Głodek, cytowany w materiale.

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W pierwszym okresie zarządca skoncentruje się na decyzjach potrzebnych do prowadzenia przewozów, obsługi klientów i organizacji pracy przedsiębiorstwa. Rozszerzony zakres kompetencji pozwoli podejmować te decyzje w bezpośrednim powiązaniu z realizacją zatwierdzonego Planu Restrukturyzacyjnego.

Ograniczanie opóźnień w płatnościach i poprawa sytuacji ekonomicznej PKP Cargo pozostają istotnymi zadaniami sanacji. Działania w tych obszarach będą prowadzone równolegle z pracami nad układem, tak aby przygotowanie porozumienia z wierzycielami szło w parze z poprawą warunków jego przyszłego wykonywania. Kontynuowane będą prace nad propozycjami układowymi i uzgodnieniami z wierzycielami, wskazano również.

"Chcemy tak sprawnie, jak to będzie możliwe, przeprowadzić pozostałe działania sanacyjne i doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami oraz jego prawomocnego zatwierdzenia. Dążymy do zakończenia postępowania sanacyjnego i powrotu do zarządzania przedsiębiorstwem przez organy spółki. Temu mają służyć zarówno decyzje operacyjne, jak i dalsze prace restrukturyzacyjne" – zakończył Głodek.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.