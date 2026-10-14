Klienci TFI nie wytrzymali wrześniowego pogłębienia spadków cen (wzrostów rentowności) obligacji skarbowych. Trudno powiedzieć, czy część z nich skusiły dalej rosnące polskie akcje, ale akurat ta grupa funduszy kolejny miesiąc z rzędu przyciągała kapitał. Podobnie jak i inne grupy funduszy powiązane z rynkami akcji.

Reklama Reklama

Wrześniowy kac przejdzie w październiku?

Przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych często mówią o edukacji Polaków na temat inwestowania, ale najwyraźniej w trudnych momentach na rynkach to jak głos wołającego na puszczy. W trzecim z rzędu miesiącu przeceny obligacji skarbowych na świecie i w Polsce wielu z nich wycofało oszczędności za całkiem pokaźną sumę 1,8 mld zł. Dla funduszy dłużnych wrzesień okazał się zatem najsłabszym miesiącem od marca, gdy przewaga wypłat sięgnęła 6,7 mld zł. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach najlepszy wynik sprzedaży funduszy dłużnych udało się wykręcić w lipcu, gdy do produktów tych trafiło aż 3,4 mld zł. Stało się to zaraz po bardzo udanym z inwestycyjnego punktu widzenia czerwcu, kiedy rentowności wyraźnie spadały, docierając (w przypadku papierów dziesięcioletnich) w okolice 5,25 proc. Ci, którzy wówczas zainwestowali w fundusze dłużne, musieli przełknąć całkiem znaczące jak na tego typu rozwiązania straty.

6,35 proc. sięgała we wtorek rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich. To o ok. 1 pkt proc. więcej niż trzy miesiące temu. Dla klientów wzrost ten przyniósł kiepskie wyniki inwestycyjne.

Przeciętne stopy zwrotu funduszy polskich papierów skarbowych w III kwartale sięgnęły 4,6 proc., co oznacza, że produkty te są na ogół pod kreską także od początku roku, a wyniki w skali 12 miesięcy stopniały do zera. Pod kreską w III kwartale znalazły się także fundusze obligacji krótkoterminowych, aczkolwiek tu straty były oczywiście znacznie bardziej ograniczone z uwagi na niższe ryzyko stopy procentowej.

Czy przewaga umorzeń funduszy dłużnych utrzyma się także w tym miesiącu?

– Wrześniowe dane o przepływach w TFI brutalnie przerwały trwającą od miesięcy sielankę. Największym przegranym okazały się fundusze dłużne, z których klienci wycofali w minionym miesiącu aż 1,8 mld zł netto, z czego najmocniej ucierpiały portfele obligacji krótkoterminowych – analizuje Jędrzej Janiak, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego w F-Trust iWealth. Jak tłumaczy, przyczyną tej sytuacji były ujemne wyniki inwestycyjne, wywołane szybkim wzrostem rentowności obligacji skarbowych, co bezpośrednio przełożyło się na słabsze wyceny jednostek.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Wrzesień był marny wszędzie tylko nie na polskiej giełdzie W większości grup funduszy w zeszłym miesiącu wyniki były ujemne. Pozytywnym wyjątkiem były polskie akcje, które wysunęły się na pozycję samotnego...

W poprzedniej dekadzie ujemne stopy zwrotu z funduszy dłużnych były czymś niespotykanym, ale popandemiczny wyskok inflacji kilka lat temu okazał się bardzo bolesny dla inwestujących w obligacje. Mało tego – wciąż niektóre krajowe fundusze papierów długoterminowych nie odrobiły strat sprzed lat. Najwyraźniej pamięć o tamtych spadkach jest świeża.

– Odbieramy obecnie mnóstwo pytań od klientów w tej właśnie kwestii. Wynika to z faktu, że inwestorzy z najbezpieczniejszych funduszy dłużnych zupełnie nie przywykli do ujemnych wyników. Zostali przyzwyczajeni do regularnych, miesięcznych zysków w postaci 0,4-0,5 proc., a to się w ostatnim czasie po prostu skończyło. Dla wielu osób stanowi to spory szok, stąd tak gwałtowne reakcje i wzmożone umorzenia – twierdzi Janiak.

1,79 mld zł wycofali we wrześniu klienci TFI z funduszy dłużnych. To skutek marnych wyników inwestycyjnych tego rodzaju produktów w ostatnich miesiącach.

Czy przewaga umorzeń w długu utrzyma się również w październiku? – Niezwykle trudno przewidzieć, jak będzie dalej, bo w zasadzie decyduje o tym obecna cena ropy naftowej i w konsekwencji globalne oczekiwania inflacyjne. Niemniej jednak naszym bazowym scenariuszem jest obecnie co najmniej korekta na rynku rentowności i powrót pozytywnych stóp zwrotu z funduszy dłużnych. Należy też pamiętać, że takie nerwowe zachowanie klientów detalicznych i masowe wypłaty często bywają bardzo dobrym wskaźnikiem kontrariańskim, zwiastującym rychłe odbicie w górę – podkreśla ekspert F-Trust iWealth.

We wrześniu rentowności polskich papierów dziesięcioletnich ocierały się nawet o 6,5 proc., natomiast w ostatnich dniach poruszają się pomiędzy 6,3 a 6,4 proc. Wtorek był lepszym dniem dla amerykańskich papierów skarbowych, dyktujących nastroje na całym świecie. Oprocentowanie tamtejszych obligacji dziesięcioletnich zeszło poniżej 5,2 proc., poziomu niewidzianego od prawie dwóch tygodni. Nastrojów na rynkach akcji, zwłaszcza spółek technologicznych, to jednak nie poprawiało. Podczas gdy droga ropa i inflacyjna presja zeszła na drugi plan, na pierwszy wysunął się chiński producent pamięci, psując nastroje wobec amerykańskich i azjatyckich producentów półprzewodników. Obligacje mogą w takich warunkach stać się miejscem ucieczki inwestorów z rynków akcji.

Ochota na akcje

Zachowanie rynków obligacji w tym roku zaskoczyło jednak większość inwestorów, a przecena papierów skarbowych jest globalna. Podczas gdy obligacje w ostatnich miesiącach tylko rozczarowują, akcje przynoszą znakomite zyski, zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Przykładowo główny indeks szerokiego rynku nawet we wtorek ustanowił nowy historyczny rekord. Przypomnijmy, że hossie na GPW właśnie stukają okrągłe cztery lata, natomiast dopiero w ostatnich miesiącach klienci TFI zdecydowali się zaangażować w fundusze akcji polskich. Co ciekawe, nie zniechęciły ich nawet ostrzeżenia dotyczące września, będącego historycznie najczęściej marnym miesiącem na GPW. Krajowy rynek obawy te zmiótł wyraźnym umocnieniem, które wysunęło z końcem września fundusze polskich akcji na pozycję samotnego tegorocznego lidera na całym rynku funduszy.

45,2 proc. udział funduszy dłużnych w całym rynku TFI w Polsce. Przez lata tylko tego rodzaju produkty budziły zainteresowanie klientów TFI.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu ze świecą trzeba było szukać funduszu polskich akcji, który uplasowałby się w czołówce pod względem napływów, a teraz powoli staje się to normą. We wrześniu aż dwa fundusze polskich akcji wdarły się do pierwszej dziesiątki pod względem napływów netto. W wąskim gronie pojawiły się także fundusze mieszane i absolutnej stopy zwrotu.

Przepływy funduszy w ostatnich miesiącach poprawiły się na tyle na korzyść dla rynku akcji, że TFI regularnie od około półtora roku więcej polskich akcji kupują aniżeli sprzedają. W ostatnich miesiącach popyt funduszy inwestycyjnych na polskie akcje oscyluje między 0,7 a 0,8 mld zł. Wynika to częściowo z bezpośrednich napływów do funduszy polskich akcji, ale w jeszcze większym stopniu z regularnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Od początku roku do funduszy PPK, które mają mieszany charakter, popłynęło 7,4 mld zł.

Tak spore wpłaty sprawiają oczywiście, że aktywa PPK dynamicznie rosną – z końcem września było to już razem niemal 59 mld zł. Przypomnijmy, że z początkiem marca 2027 r. wygasają dotychczasowe deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w PPK i czeka nas kolejny tzw. autozapis do pracowniczych planów kapitałowych.