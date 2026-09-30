– Marcin dołącza do nas w ważnym momencie. Od kwietnia 2026 r. w całości należymy do Grupy ING i realizujemy ambitną wizję rozwoju biznesu inwestycyjnego oraz emerytalnego. Chcemy, żeby jeszcze więcej klientów mogło korzystać z nowoczesnych, dostępnych rozwiązań, a jednocześnie lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje nam współpraca w ramach grupy – powiedziała Małgorzata Barska, prezes ING TFI, cytowana w komunikacie. – Jestem przekonana, że międzynarodowe doświadczenie Marcina i jego strategiczne spojrzenie będą cennym wsparciem w realizacji tych planów – dodała.

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Adamczyk jest inwestorem i menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami i bankowości inwestycyjnej. Karierę rozpoczynał jako trader obligacji i instrumentów stopy procentowej w BPH oraz BRE Bank, a następnie pracował w londyńskich instytucjach finansowych, w tym w DZ Bank i Nomura International. Zarządzał globalnymi funduszami długu rynków wschodzących w Lombard Odier Investment Managers, holenderskim funduszu emerytalnym MN oraz w Grupie ING i NN Investment Partners. W Grupie NN, a następnie w Goldman Sachs Asset Management, kierował międzynarodowym zespołem zarządzających długiem rynków wschodzących. W Polsce pełnił funkcje członka zarządu BondSpot, wiceprezesa Vinci oraz prezesa zarządu TFI PZU.

– Dołączam do jednego z największych TFI w Polsce pod względem zarządzanych aktywów i liczby klientów. To duża odpowiedzialność i możliwość wykorzystania doświadczenia, które zdobywałem w różnych instytucjach w Polsce i za granicą. Rynek zarządzania aktywami się zmienia, a dla mnie najważniejsze jest przekładanie tych zmian na rozwiązania rzeczywiście przydatne klientom – stwierdził Adamczyk.

ING TFI z końcem sierpnia miało pod zarządzaniem niemal 50 mld zł aktywów, co plasowało je na drugim – po PKO TFI – miejscu na rynku.