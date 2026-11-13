Analitycy obawiają się, że będą musieli skorygować prognozy roczne dla Digital Network. Jak zaczął się dla waszej grupy czwarty kwartał pod względem sprzedaży?

Agnieszka Godlewska, prezeska Digital Network: Historycznie w branży reklamowej końcówki roku są zwykle udane ze względu na sezonowość, klienci przesuwają część budżetów właśnie na jesień i zimę. Początek czwartego kwartału oceniamy pozytywnie jako rozwijający się zgodnie z corocznym trendem. Widać zainteresowanie klientów naszą ofertą, szczególnie dużymi kampaniami wizerunkowymi.

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Czytaj więcej Technologie Digital Network czyli co dalej z cyfrową hossą Ponad 20 proc. w pierwszym kwartale, ponad 30 proc. w drugim i "tylko" 18 proc. w trzecim. Tak rosły w tym roku budżety reklamodawców na cyfrowe no...

Tak jak komunikowaliśmy po dziewięciu miesiącach przychody Grupy wyniosły 156,7 mln zł wobec 56,7 mln zł rok wcześniej. Tym samym sprzedaż wzrosła o 176 proc., w porównaniu z okresem trzech kwartałów 2025 roku. Na trzycyfrową skalę wzrostu miał wpływy zarówno wzrost organiczny w segmencie DOOH jak i oczywiście przejęcie Braughman Group Media Outdoor zrealizowane pod koniec października ubiegłego roku.

Jaka jest skala rezerwacji nośników na najbliższe tygodnie i miesiące?

Typowa dla tego okresu, w którym poziom wyprzedaży naszego inventory zbliża się do 100 proc. Dobrym przykładem jest tu Warsaw Stage. Od lipcowego uruchomienia ekranu zainteresowanie reklamodawców, zwłaszcza marek premium, systematycznie rośnie i już przekracza założenia, które przyjęliśmy dla tej inwestycji na ten rok. Kampanie na tym nośniku na ostatni miesiąc roku już są niemal w pełni wyprzedane.

Jakie są perspektywy rynku OOH i DOOH w kolejnych dwóch–trzech latach?

Analizując historyczne dane oraz patrząc na zachowanie polskiego rynku oraz trendy światowe, z całą pewnością możemy stwierdzić, że najszybciej będzie rosła cyfrowa reklama zewnętrzna (Digital-Out-Of-Home). Dzięki narzędziom oferowanym przez DOOH, reklamodawca może zaplanować emisję o wybranej porze, zmienić kreację w trakcie kampanii i stworzyć unikatowy materiał do wybranych lokalizacji i miast. Coraz lepszy pomiar widowni ułatwia też porównanie zasięgu outdooru, zwłaszcza tego cyfrowego z innymi mediami. Skalę tej zmiany pokazują dane Publicis Groupe. W II kwartale 2026 r. wartość polskiego rynku reklamy zewnętrznej wzrosła o 8,5 proc. rok do roku, a jego części cyfrowej o 32,1 proc.

Klasyczny outdoor ma przy tym ciągle trwałe miejsce w budżetach reklamowych, odpowiadając za około dwie trzecie wartości polskiego rynku. Szczególnie dobre perspektywy w tym segmencie widzimy dla dużych powierzchni (Big Format Premium) w rozpoznawalnych lokalizacjach. Reklamodawca może oprzeć premierę produktu na jednej takiej ekspozycji, a następnie rozszerzyć kampanię na ogólnopolską sieć ekranów. Właśnie takie możliwości daje połączenie oferty DOOH i Braughman Media Group Outdoor.

Co to oznacza dla wyników Grupy?

W 2026 r. w naszych wynikach po raz pierwszy znajdzie się pełny rok działalności Braughman. W pierwszym półroczu wypracowaliśmy 60,9 mln zł EBITDA i 38,5 mln zł zysku operacyjnego, utrzymując trzycyfrową dynamikę wzrostu. Na poziomie netto wzrost był nieco wolniejszy, m.in. ze względu na koszt zadużenia zaciągniętego na przejęcie (z czego 40 mln zł zostało już spłacone) oraz koszty związane z najmem lokalizacji.

W 2027 r. spodziewamy się utrzymania trendu wzrostowego, zwłaszcza dzięki nowym przychodom pochodzącym ze zdigitalizowanych nośników Braughmana jak i nowych lokalizacji oraz sieci uruchomionych w tym roku. Przykładem jest tu wspomniany Warsaw Stage, który pracuje od lipca, więc dopiero w przyszłym roku będziemy mieli do dyspozycji pełne dwanaście miesięcy sprzedaży na tym ekranie. Podobnie wygląda to w przypadku uruchomionego w końcu października ekranu w Alejach Jerozolimskich przy Rotundzie w ścisłym centrum Warszawy. Tylko z tych dwóch nośników dzięki ich digitalizacji spodziewamy się wzrostu przychodów o 10 proc. w przyszłym roku. Istotna jest również zmiana w rozmowach z klientami. Rok temu przejmowaliśmy Braughman kiedy część budżetów na kolejny rok była już uzgodniona. Teraz do rozmów o budżetach na 2027 r. przystępujemy z pełną ofertą obu spółek. W perspektywie kolejnych lat szansę na poprawę rentowności widzimy przede wszystkim w cyfryzacji kolejnych lokalizacji, uruchomieniu nowych spektakularnych lokalizacji jak i zwiększaniu wykorzystania inventory dostępnego w ramach istniejącej sieci.

Czy Grupa planuje dalsze akwizycje? W jakim terminie i za jaką kwotę?

Jesteśmy zainteresowani kolejnymi przejęciami. Bierzemy pod uwagę zarówno polski rynek, jak i możliwości za granicą. Dziś priorytetem pozostaje wykorzystanie pełnego potencjału Braughman, w tym cyfryzacja wybranych lokalizacji oraz dalszy rozwój sieci. Około 26 mln zł, o których informowaliśmy, to plan nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na rozwój infrastruktury reklamowej w 2026 roku.

Jak ceny energii przekładają się na ceny najmu powierzchni i emisji reklam?

Wysokie ceny energii odczuwa cała gospodarka, również branża reklamy zewnętrznej. W naszym przypadku energia jest jednym z kosztów utrzymania sieci ekranów. Inaczej wygląda koszt miesięcznej ekspozycji na siatce wielkoformatowej, a inaczej emisji na ekranie. Na ceny prądu mamy ograniczony wpływ, ale ograniczamy je dzięki korzystnym kontraktom z dostawcami energii. Dodatkowo przy modernizacji sieci zwracamy uwagę na energooszczędność ekranów. Przykładowo, w części warszawskich lokalizacji zastąpiliśmy starsze ekrany o powierzchni 45 m² mniejszymi nośnikami nowej generacji. Mają one wyższą rozdzielczość a jednocześnie zużywają one nawet dziesięciokrotnie mniej energii. Dotyczy to także wszystkich ekranów montowanych w nowych lokalizacjach.

Czy spór między BGMO a Łukaszem Fabisiakiem nadal trwa, a jeśli tak, na jakim jest etapie?

Z perspektywy Digital Network oraz jej akcjonariuszy temat można uznać za zamknięty. Zgodnie z deklaracjami zarządu Digital Network SA składanymi w momencie przejęcia Braughman Group Media Outdoor, kwestie związane z ewentualnymi sporami pomiędzy byłymi wspólnikami, nie miały żadnego wpływu na przebieg transakcji ani na kwestie związane z integracją przejmowanych aktywów.

Jaka część sprzedaży grupy przypada na Polsat Media?

Udział przychodów pochodzących z umowy z Polsat Media stanowi średnio około 50% naszej sprzedaży Od stycznia 2026 r. oferta brokera obejmuje dodatkowo ponad 300 lokalizacji, w tym głównie wielkoformatowe lokalizacje premium należące do Braughman Media Group Outdoor. W tym roku aneksowaliśmy umowę z brokerem na kolejne trzy lata, z możliwością jej automatycznego przedłużenia do końca 2030 r.

Polsat Media jest naszym kluczowym i strategicznym partnerem w obsłudze domów mediowych. Równolegle nasze zespoły sprzedażowe przyjmują zlecenia bezpośrednio od reklamodawców. Trzecim, uzupełniającym kanałem jest automatyczny zakup kampanii cyfrowych, czyli programmatic DOOH.