Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dynamika wzrostu cyfrowej reklamy zewnętrznej zaczęła hamować po rekordowych kwartałach.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się giełdowy lider segmentu i co wpływa na jego wyniki finansowe.

Jak zmieniają się strategie reklamodawców i które kanały zyskują kosztem tradycyjnych mediów.

Jakie są prognozy ekspertów dotyczące wartości rynku OOH w najbliższej przyszłości.

W ciągu trzech kwartałów 2026 r. reklamodawcy w Polsce przeznaczyli na kampanie na nośnikach ulicznych około 765 mln zł, o 8 proc. więcej niż przed rokiem, a w samym trzecim kwartale 258 mln zł, o prawie 11 proc. więcej niż rok temu – wynika z najnowszych szacunków Izby Gospodarczej OOHLife, udostępnionych nam przez prezes izby Nell Przybylską. Za gros wzrostu odpowiadają kampanie na tablicach cyfrowych (Digital OOH), na które w 9 miesięcy wydano około 214 mln zł o 24 proc. więcej niż przed rokiem, a w trzecim kwartale około 70 mln zł, czyli plus 18 proc. rok do roku. To dynamika niższa niż w poprzednich dwóch kwartałach.

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Foto: Parkiet

Inwestorzy pokochali cyfrowe reklamy

Istotnym graczem na rynku reklamy zewnętrznej, a wg Przybylskiej największym w segmencie cyfrowym, jest grupa Digital Network (d. 4Fun Media) – ulubieniec giełdowych inwestorów w ostatnich latach. W 2020 r. za akcję tej firmy płaciło się na GPW kilka złotych. W tym roku kurs akcji warszawskiej spółki założonej przez Dariusza Stokowskiego osiągnął historyczny rekord i za sztukę płacono nawet 426,4 zł, co dawało kapitalizację bliską 2 mld zł. Obecnie notowania są dużo niższe (w czwartek za walor płacono około 300 zł), do czego przyczyniła się m.in. transakcja założyciela: jego wehikuł Epicom sprzedał na giełdzie (w ramach tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu) spory pakiet akcji po 290 zł za jedną.

Foto: Parkiet

Z punktu widzenia wyników sektora i notowań Digital Network ważne będzie zachowanie głównego inwestora, ale i reklamodawców w kolejnych kwartałach. Na razie, jak widać powyżej, pod względem wzrostu trzeci kwartał był w tym roku najsłabszym dla cyfrowego segmentu reklamy zewnętrznej. Sygnał spowolnienia widać też w przychodach Digital Network. Podane pod koniec października szacunki zarządu mówiące o 53 mln zł przychodów w III kw. są, według analityków, rozczarowaniem. Biura w modelach analitycznych uwzględniały dynamiczniejszy przyrost i teraz sygnalizują, że jeśli czwarty kwartał nie pomoże – mogą obniżać roczne prognozy.

Nie pomagają tłumaczenia Agnieszki Godlewskiej, prezeski Digital Network, że niższa dynamika to specyfika branży i wakacji, w czasie, których mniej dynamiczna jest sprzedaż w segmencie klasycznego outdooru w tym siatek wielkoformatowych,, przejętych od kupionego w 2025 r. Braughman Group Media Outdoor. – W pełni podtrzymujemy optymistyczne zapowiedzi na cały 2026 rok – zapewniała prezeska i zapowiadała, że pełne efekty wdrażanej strategii będą widoczne w wynikach 2027 r. oraz w latach następnych.

O tym jak postrzega obecnie sytuację spółki menedżerka opowiedziała odpowiadając na kilka naszych pytań.

Analitycy prognozują wyniki Digital Network i ostrzegają

Tymczasem przed inwestorami na razie publikacja finalnych wyników za trzeci kwartał. Średnia prognoz pięciu biur maklerskich mówi, że w tym czasie Digital Network może wykazać 33,8 mln zł EBITDA (wzrost w porównaniu z danymi raportowanymi rok temu o 150,4 proc.), 21,1 mln zł zysku operacyjnego (o ponad 100 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz 13,3 mln zł zysku netto (plus 60 proc.). Jednak już dziś wiadomo, że te oczekiwania są zawyżone przez prognozy Dominika Niszcza z DM Trigon, który prognozował, że grupa wykaże 62 mln zł przychodów, a więc i sporo wyższe zarobki.

Foto: Parkiet

Wprawdzie przy 53 mln zł szacowanych przychodów w III kw. grupa wykazuje prawie 153-proc. wzrost rok do roku, ale skok wynika w dużej mierze z przejęcia Braughmana. Rezultaty BGMO zostały włączone do sprawozdań Digital Network w listopadzie 2025 r., a co za tym idzie, o ile skład grupy się nie zmieni, to pełną porównywalność w skali kwartału inwestorzy zobaczą dopiero w pierwszym kwartale 2027 r.

Eksperci z biur maklerskich są zdania, że grupa Digital Network rośnie także organicznie, ale nie są w stanie określić, w jakim tempie w ujęciu kwartalnym.

W ww. średniej prognoz dla Digital Network uwzględniamy także najnowsze szacunki DM BOŚ, opublikowane w czwartek. Mikołaj Stępień i Sobiesław Pająk z DM BOŚ są zdania, że przy wskazanych przez zarząd przychodach w III kw. grupa może zarobić 32,4 mln zł EBITDA, 19,3 mln zł zysku operacyjnego i wykazać 13 mln zł netto.

– Jeśli nasze prognozy na III kw. 2026 r. się sprawdzą, realizacja całorocznych założeń może okazać się wymagająca – napisali specjaliści w notatce na ten temat.

– Choć IV kwartał jest sezonowo najmocniejszym okresem w branży reklamy zewnętrznej, po publikacji wstępnych przychodów za III kwartał dostrzegamy ryzyko, że nasze prognozy całoroczne są zbyt optymistyczne – dodali także.

Prognozują oni, że cały rok grupa zakończy z 255,5 mln zł przychodów, 100,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 61,8 mln zł zysku netto. W ujęciu pro forma, szacuje Mikołaj Stępień, przychody i zysk urosłyby o 19 proc. rok do roku.

Aby tak było, w samym czwartym kwartale grupa musiałaby uzyskać 98,8 mln zł przychodów, 43 mln zł zysku operacyjnego i 30,1 mln zł zysku netto.

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WPP Media Poland: w radiu i reklamie zewnętrznej spadek dynamiki. Reklamodawcy robią się ostrożni

Jaki będzie zatem czwarty kwartał? Łukasz Pierzynowski, dyrektor handlowy w WPP Media Poland wskazuje, że rynek reklamy zewnętrznej, to jeden z segmentów notujących spadek dynamiki w czwartym kwartale. – Wynika to zarówno z wyższej bazy porównawczej, jak i większej ostrożności części reklamodawców w planowaniu budżetów pod koniec roku – tłumaczy.

Według szacunków OOHLife rok temu w czwartym kwartale branża reklamy zewnętrznej uzyskała 266,5 mln zł wpływów (przed poszerzeniem listy firm stanowiących podstawę wyliczeń izby). – Jeśli w czwartym kwartale sprzedaż będzie zbliżona do ubiegłorocznej, wartość rynku przekroczy miliard złotych – ocenia Nell Przybylska. Dodaje jednak też, że do miliarda wystarczyłaby też mniejsza suma – 235 mln zł.

Dyrektor WPP Media Poland odpowiadał na nasze pytania o zachowanie całego rynku reklamy w minionym kwartale. – Trzy kwartały były dla polskiego rynku reklamowego okresem stabilnego wzrostu na poziomie około 5 proc., jednak dynamika różniła się istotnie pomiędzy segmentami – mówi.

– Najsilniejszym motorem rynku pozostawały kanały cyfrowe, szczególnie wideo online, retail media (reklamy w ekosystemach sklepów i platform e-commerce – red.) i rozwiązania oparte na danych. Telewizja utrzymywała kluczową rolę w budowaniu zasięgu, choć reklamodawcy coraz większą uwagę przykładają do efektywności i mierzalności inwestycji. Warto przy tym zauważyć, że telewizja poniekąd zaczęła zjadać swój własny ogon – budżety na działania non-TV w dużej mierze pochodzą bowiem bezpośrednio z cięć wydatków na tradycyjną TV, co tłumaczy spadki w samym segmencie telewizyjnym i jednoczesne wzrosty m.in. w OOH. Po trzech kwartałach telewizja ma około 2,5 proc. spadku – podaje Łukasz Pierzynowski.

Cyfrowa reklama nadal będzie rosła na znaczeniu

– Patrząc na cały rynek, widać wyraźnie, że budżety reklamowe nie znikają, lecz są przesuwane do kanałów oferujących najlepsze połączenie zasięgu, efektywności i możliwości pomiaru. Dlatego w kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego wzrostu znaczenia mediów cyfrowych przy jednoczesnym bardziej selektywnym podejściu do inwestycji w media tradycyjne – uważa Łukasz Pierzynowski.

Według danych, które uzyskaliśmy od OOHLife, w III kwartale br. segment klasycznych nośników zanotował około 174 mln zł przychodów (plus 8,7 proc. rok do roku), cyfrowych – 70,4 mln zł (plus 18 proc. rok do roku), a transportu miejskiego 13,7 mln zł (plus 2,3 proc.).

Digital Network prowadzi sprzedaż powierzchni reklamowych samodzielnie oraz poprzez biuro reklamy grupy Cyfrowy Polsat – Polsat Media.

Grupa ma politykę dywidendową, zgodnie, z którą w przyszłym roku na dywidendę przeznaczyć może co najmniej 30 mln zł, a z zysków z lata 2027–2030 od 60 do 100 proc. jednostkowego zysku z ostatniego roku i zyski niepodzielone z lat poprzednich, ale nie więcej niż 100 proc. zysku skonsolidowanego. Wysokość dywidendy będzie zależeć od akwizycyjnych planów. Takich ruchów grupa przecież nie wyklucza.