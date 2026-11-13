Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało Allegro w III kwartale.

Dlaczego prognozy poszły w górę.

Jakie znaczenie ma umowa z InPostem.

Czy będzie dywidenda.

Allegro było gwiazdą czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie. Od rana kurs rósł, przy wysokich obrotach. Tylko w pierwszej połowie sesji ich wartość sięgnęła 300 mln zł i była najwyższa na GPW. Po południu akcje wyceniano na 63,9 zł po wzroście o prawie 5 proc.

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Od początku roku notowania poszły w górę ponaddwukrotnie. Są najwyżej od pięciu lat. W stosunku do ceny z IPO z jesieni 2020 r. zwyżka wynosi 49 proc. Ale do maksimum, jakie kurs zanotował kilkanaście dni po debiucie, nadal brakuje 55 proc.

Czwartkowe wzrosty były reakcją na falę dobrych informacji, które napłynęły na rynek. Dotyczą wyników za III kwartał, podwyższenia całorocznych prognoz i zawarcia strategicznej umowy z InPostem.

Jakie wyniki miało Allegro

Allegro zakończyło trzeci kwartał z wynikami lepszymi, niż zakładał rynek. Skorygowana EBITDA sięgnęła 1,13 mld zł, a rynek liczył na 1,08 mld zł. Zysk operacyjny i zysk netto przebiły prognozy analityków o około 2 proc., a przychody były zgodne z oczekiwaniami. Wyniki są znacząco lepsze w ujęciu rok do roku. Przychody wynoszą 3,4 mld zł (+20 proc.), zysk operacyjny 789,7 mln zł (+30 proc.), a zysk netto 574,7 mln zł (+45 proc.).

Foto: Parkiet

Również w ujęciu narastającym widać mocne, dwucyfrowe dynamiki i wyraźny spadek strat z biznesu zagranicznego na poziomie relacji skorygowanej EBITDA do GMV (wartość sprzedanych towarów).

– Choć Allegro nie podwyższało prowizji, wartość GMV w Polsce osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od czterech lat, przy rekordowo wysokiej marży. Jednocześnie nasz międzynarodowy biznes kontynuuje podwajanie swojej wartości rok do roku – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, nowa dyrektor finansowa Allegro. Dodaje, że w pierwszych tygodniach czwartego kwartału grupa utrzymała dobrą passę: tempo wzrostu GMV w Polsce przyspieszyło do 16 proc. w ujęciu rocznym, a na rynkach międzynarodowych wskaźnik ten nadal utrzymuje się na poziomie dwukrotnie wyższym niż rok wcześniej.

– Uwzględniając też efekt naszych partnerstw, pozwoliło nam to znacząco podnieść całoroczne prognozy. W Polsce obecnie zakładamy wzrost GMV o około 13 proc. rok do roku, spodziewając się wzrostu skorygowanej EBITDA o 18,5–20,5 proc. Dla całej grupy przewidujemy zaś wzrost GMV o 15–16 proc. rok do roku oraz wzrost skorygowanej EBITDA o 22–24 proc. -informuje przedstawicielka Allegro. Podkreśla, że spółka w Polsce rośnie znacznie szybciej niż krajowa sprzedaż detaliczna.

Według wcześniejszych zapowiedzi biznes międzynarodowy Allegro miał osiągnąć trwałą rentowność w okolicach 2029 r. Zapytaliśmy podczas czwartkowej konferencji czy te plany są aktualne, biorąc pod uwagę zaskakująco mocne tempo zanotowane przez zagraniczny biznes w III kwartale (+102 proc.).

– Wskazywaliśmy na 2029 r., ale niewykluczone, że będzie to wcześniej – odpowiedział prezes Marcin Kuśnierz.

Na razie grupa rozwija się na czterech rynkach (Polska, Czechy, Węgry oraz Słowacja) i realizuje pilotaż sprzedaży eksportowej na Ukrainę. Nie należy się raczej spodziewać szybkiego wejścia na kolejne zagraniczne rynki.

Umowa z InPostem

Po miesiącach przepychanek Allegro poinformowało też o zawarciu strategicznej umowy z InPostem. Obowiązuje ona do końca 2031 r. Gwarantuje wartość usług logistycznych na co najmniej 8 mld zł. Nowy kontrakt zastępuje poprzednie porozumienie, wprowadzając zaktualizowane warunki komercyjne, gwarancje przepustowości infrastruktury i przestrzeń do rozwoju nowych usług. W ramach zawartego porozumienia strony uzgodniły również definitywne i polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego dotyczącego wcześniejszej umowy.

Z perspektywy InPostu umowa zabezpiecza kluczowy strumień przychodów i wieloletnią bazę wolumenową dla sieci paczkomatów. Z kolei dla Allegro umowa oznacza długoterminową przewidywalność kosztową i przestrzeń dla dalszego wzrostu.

Foto: Parkiet

– Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych. To dopiero początek naszej współpracy z InPostem. Możliwości wzajemnego wspierania rozwoju biznesu jest znacznie więcej – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. Również Rafał Brzoska, prezes InPostu podkreśla, że porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim.

Podpisana umowa będzie mieć pozytywny wpływ na tegoroczne wyniki. Allegro oczekuje, że zastosowanie nowych stawek cenowych za pełny 2026 r. podniesie skorygowaną EBITDĘ spółki o 270–280 mln zł. Zostanie to rozliczone w IV kwartale. Po części to właśnie podbicie zysków w efekcie realizacji umowy z InPostem jest powodem podniesienia całorocznych prognoz wyników przez Allegro.

Bez dywidendy

Allegro realizuje skup akcji. Z wypowiedzi przedstawicieli zarządu wynika, że taki model dystrybucji gotówki będzie kontynuowany, a nie wypłata dywidendy.

Allegro nie zamierza zwalniać tempa rozwoju. Planuje dalsze inwestycje, oceniając, że jest jeszcze dużo miejsca do rozwoju sektora e-commerce i związanej z nim infrastruktury.

– Nie mamy obaw o przeinwestowanie – powiedział prezes. Podkreślił również rosnącą rolę AI w biznesie grupy i bardzo szybki rozwój nowych usług, takich jak Allegro Pay. Sfinansowało ono 16,2 proc. GMV III kwartału.

– Funkcjonalność ta będzie w tym kwartale dostępna również w serwisie eBilet w ramach stopniowego udostępniania Allegro Pay poza Allegro – zasygnalizował prezes.