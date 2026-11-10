Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało TSG w III kwartale.

Dlaczego kurs akcji spada.

Jakie są plany studia.

Kiedy wzrośnie rentowność biznesu.

Notowania TSG rozpoczęły wtorkową sesję od mocnego spadku. Przed południem akcje tanieją aż o 9 proc. – przy wysokim obrocie. To reakcja na opublikowane wczoraj wieczorem wyniki za III kwartał 2026 r.

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Jakie wyniki miało TSG w III kwartale 2026 r.

TSG miało w III kwartale 2026 r. 8,9 mln zł skorygowanej EBITDA, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,1 mln zł, a przychody 98,9 mln zł. Przychody były zgodne z oczekiwaniami rynku, ale zyski były wyraźnie niższe od prognozowanych. Widać również pogorszenie rok do roku - na poziomie zarówno operacyjnym jak i netto.

Zarząd podkreśla jednak, że III kwartał przyniósł kolejny postęp w realizacji strategii rozwoju linii produktowych Ten Square Games. Grupa utrzymała wzrost płatności zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, jednocześnie poszerzając portfel o kolejne tytuły, które mogą w przyszłości zwiększać skalę biznesu.

„Fishing Clash” i „Hunting Clash” pozostają fundamentem biznesu (nadal odpowiadają za około 60 proc. płatności grupy), podczas gdy „Trophy Hunter” i „Wings of Heroes” osiągnęły rekordowe kwartalne poziomy płatności. „Medal Hunter” zadebiutował na globalnym rynku, a „Fishing Trip” zakończył przygotowania do tzw. soft launchu, który ruszył 9 listopada na urządzeniach z systemem Android w Meksyku, Brazylii, Polsce, Australii i na Filipinach.

- Fishing Trip łączy dwa kierunki naszej strategii wzrostu. Wykorzystujemy doświadczenie w grach wędkarskich, aby docierać do nowych odbiorców i wzmacniać pozycję w tym segmencie. Chcemy, aby gra stała się początkiem naszej drugiej linii produktowej. Najpierw musimy jednak potwierdzić jej potencjał - zaznacza Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games.

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Jakie plany ma TSG

Celem Ten Square Games jest systematyczne poszerzanie poszczególnych linii produktowych o kolejne tytuły i zbudowanie bardziej zdywersyfikowanej bazy płatności. Szerszy portfel powinien zmniejszać zależność grupy od wyników pojedynczych tytułów i tworzyć większą przestrzeń do poprawy skali oraz rentowności całego biznesu.

Taka strategia ma wpływ na strukturę i skalę wydatków marketingowych. Główne produkty studia mają już duże, budowane przez lata bazy graczy, które mogą generować płatności także przy okresowo niższym poziomie inwestycji marketingowych. Natomiast nowe tytuły są dopiero na początku tej drogi – muszą zbudować własne bazy użytkowników, które będą monetyzowane w kolejnych okresach.

- To oznacza większe nakłady na marketing już dziś, podczas gdy zwrot z inwestycji w poszczególne kohorty jest rozłożony w czasie. Świadomie inwestujemy w nowe produkty tam, gdzie dane produktowe i ekonomika gry dają nam podstawy oczekiwać atrakcyjnego zwrotu. Krótkoterminowo obciąża to wynik, ale celem tych inwestycji jest zbudowanie większej i bardziej zdywersyfikowanej bazy płatników, która z czasem powinna wspierać również poprawę rentowności i zdolności grupy do generowania gotówki - komentuje Magdalena Jurewicz z zarządu TSG.

Grupa ma dobrą płynność. W III kwartale wypracowała ponad 10 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrósł na koniec września do 82,2 mln zł, wobec 73,1 mln zł na koniec drugiego kwartału.