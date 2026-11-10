Hiszpańska grupa Cellnex Telecom, właściciel masztów komórkowych używanych przez Play i Plusa, przy okazji publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał pochwaliła się planami dla polskiego rynku. Podała, że w związku z porozumieniem zawartym z Polkomtelem, operatorem sieci Plus (grupa Cyfrowy Polsat) w ciągu 5 lat zainwestuje w sieć komórkową w Polsce o 500 mln euro więcej, niż przewidywały wcześniejsze ustalenia. Według obecnego kursu złotego daje to dodatkowe 2,2 mld zł.

Analitycy obawiają się wzrostu kosztów infrastruktury. Cyfrowy Polsat uspokaja

Kwota ta i zapowiedź poprawy zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy Cellneksu wzbudziła zainteresowanie biur maklerskich w Warszawie. Chodzi o to, że planowane wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną Grupy Cyfrowy Polsat to obecnie główny czynnik obniżający jej zyski.

Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej grupy kontrolowanej przez rodzinę Solorzów-Żaków nie zdradza szczegółów, jednak z jego wypowiedzi wynika, że kwota podana przez Hiszpanów przekracza koszty Polkomtelu.
– Ta kwota nie jest równoznaczna z kosztami, które poniesie grupa Cyfrowy Polsat na projekt rozbudowy i modernizacji sieci komórkowej – powiedział nam Tomasz Matwiejczuk. – Uważamy, że nasza umowa z Cellneksem jest korzystna dla wszystkich podmiotów, które w niej uczestniczą – zaznacza. 

Przypomnijmy, że od 5 lat Cellnex jest właścicielem masztów i nadajników, z których Polkomtel korzysta, by obsługiwać abonentów i użytkowników. Do Cellneksu należą też maszty (ale nie nadajniki) używane przez P4 (Play).

W 2021 r. Hiszpanie zapłacili za udziały w Polkomtel Infrastruktura 1,6 mld euro i zobowiązali się, że uruchomią sieć w około 1500 lokalizacjach, inwestując w sprzęt aktywny (nadajniki – głównie 5G) około 600 mln euro w ciągu 10 lat. Po zakończeniu sporu w rodzinie Solorzów-Żaków, we wrześniu br. strony poinformowały, że zawarły do tej umowy aneks. W odpowiedzi na nasze pytania Cyfrowy Polsat podał, że jego koszty z tytułu aneksu mogą zwiększyć się o kilka procent w skali roku.

– W związku z tym projektem, nasze łączne koszty techniczne wzrosną w latach 2026–2029 o 5–6 proc. średniorocznie, a po tym okresie będą rosły średniorocznie o 1–2 proc. – podaje Tomasz Matwiejczuk. Co to oznacza w złotych – nie zdradza.

Do 2035 r. powstanie jedna sieć masztów dla Plusa i Playa 

Analitycy z biur maklerskich szacują koszty korzystania z infrastruktury komórkowej przez Grupę Cyfrowy Polsat na wysokie kilkaset milionów złotych w skali roku. Dla porównania Cellnex w Polsce uzyskał przez pierwsze trzy kwartały 407 mln euro przychodów (około 1,8 mld zł) oraz 353 mln euro skorygowanej EBITDA. Przychody pochodzą przy tym nie tylko z Polkomtelu i P4, ale też od innych podmiotów. W jakiej proporcji – nie wiemy. 

Cyfrowy Polsat liczy, że dzięki aneksowi do umowy z Hiszpanami, liczba lokalizacji, z których będzie mógł korzystać do 2041 r., urośnie o około 5 tys., a jednostkowy koszt infrastruktury pasywnej (masztów i wież) „w związku z jej konsolidacją w ramach grupy Cellnex” obniży się.

Cellnex podał teraz, że przeniesionych zostanie około 4,2 tys. anten. Sprecyzował też, że do 2030 r. powstanie około 3,2 tys. nowych kolokacji, a kolejne 2 tys. po 2030 r.

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Jak informowaliśmy, umowa przewiduje, iż nadajniki Plusa będą wieszane na masztach, na których wiszą nadajniki Play (odwrotna zależność miała miejsce od dawna). Potwierdza to plan Cellneksu. W końcu października zawiadywał w Polsce ponad 18,14 tys. wież, a średnio na jednej był sprzęt 1,4 operatora. Po 2035 r. wskaźnik ten ma wynosić ponad 2. 

Nadajniki Play obecne były 4 listopada br. na 13,61 tys. lokalizacji. Polkomtel może świadczyć usługi w oparciu o około 11,5 tys. lokalizacji.

Nie można oprzeć się wrażeniu, że wszystko to zmierza w kierunku, który lata temu obrały Orange Polska i T-Mobile Polska, tworząc jedną wspólną sieć masztów, zarządzaną przez spółkę Networks! i uzyskując z tego tytułu oszczędności.

W ich wypadku wspólne są jednak nie tylko maszty, ale także nadajniki (warstwa aktywna sieci, RAN), co w wypadku nadajników Cellneksu (d. Plusa) i Playa nie ma obecnie miejsca.

Czy to się zmieni? Spytaliśmy P4, właściciela marki Play, czy rozważa sprzedaż nadajników Cellneksowi. - Współpraca Play z Cellnex obejmuje obecnie wyłącznie dostęp do infrastruktury pasywnej. Na tym etapie nie są prowadzone ani rozważane działania zmierzające do rozszerzenia jej zakresu na inne obszary działalności operatorskiej – przekazała nam Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play.