Z tego artykułu dowiesz się: Z jakich powodów akcje Cyfrowego Polsatu odreagowują po niedawnej, głębokiej przecenie.

Jaki związek z kursem polskiej spółki ma polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych.

Jaką rolę w nowej strategii grupy odgrywa planowana sprzedaż aktywów z sektora zielonej energii.

Dlaczego analitycy wskazują, że nadchodzące wyniki finansowe mogą mieć ograniczony wpływ na notowania spółki.

W pierwszą środę listopada na warszawskiej giełdzie główne indeksy świecą na zielono, rosnąc o około 1,5 proc. Na tym tle wyróżnia się szereg firm, których kursy zachowują się lepiej od WIG-u i pozostałych benchmarków.

Reklama Reklama

Pod względem wolumenu obrotu jedną z najchętniej handlowanych spółek jest Cyfrowy Polsat, który od publikacji strategii „GPP Refocused” został silnie – bo około 30 proc. – przeceniony.

Cyfrowy Polsat wśród najgorętszych papierów po wynikach wyborów w USA

W WIG40 nie ma dziś walorów, które zmieniłyby właściciela w większej liczbie niż Cyfrowy Polsat (stan na godz. 13.00). Za walor spółki płacono dziś już 13,2 zł, o ponad 4 proc. więcej niż we wtorek na zamknięciu sesji. Przed publikacją strategii akcja kosztowała około 18 zł.

Zdaniem specjalistów z biur maklerskich, takich jak Maciej Bobrowski, szef analityków w BDM, akcje Cyfrowego Polsatu zyskują, ponieważ odreagowują po silnym spadku.

– Widoczny jest też duży optymizm na spółkach związanych z zieloną energią w Unii Europejskiej i przed sesją w Stanach Zjednoczonych – zwraca też uwagę Maciej Bobrowski. – Zatem może i ekspozycja Cyfrowego Polsatu na ten segment pomaga, patrząc krótkoterminowo – dodaje.

Oczy na Stany Zjednoczone. Ważna polityka energetyczna

Piotr Żak, prezes Cyfrowego Polsatu zapowiedział 29 października, że grupa sprzeda aktywa z obszaru energii odnawialnej (to przede wszystkim udziały w grupie PAK Polska Czysta Energia) i nieruchomości, choć nie sprecyzował, kiedy ma się to stać. Bez względu na losy tych aktywów, poprawa warunków dla ich rozwoju powinna wpływać dodatnio na wycenę walorów Cyfrowego Polsatu. Przegrana Republikanów w Stanach Zjednoczonych na rzecz Demokratów ma dawać nadzieję na odejście od „nieekologicznej” polityki (Donald Trump stawia na paliwa kopalne).

Czytaj więcej Giełda Dolar i giełda w dół po wyborach w USA Dolar traci wobec innych głównych walut w środowy poranek. Kolor czerwony przeważa na parkietach azjatyckich, a kontrakty na amerykańskie indeksy z...

Do czasu pozyskania inwestora dla tych aktywów wchodzą one w skład grupy Cyfrowy Polsat i bezpośrednio wpływają na jej wyniki finansowe. Jak potwierdziliśmy w Cyfrowym Polsacie, obecnie nie ma planów przeksięgowania ich w poczet aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Taki ruch oznacza zawsze zmiany dla rachunku zysków i strat: firmy oddzielają wyniki biznesu, którego zamierzają się pozbyć.

Wyniki kwartalne Cyfrowego Polsatu za dwa tygodnie. Analitycy oceniają, czy będą ważne dla kursu akcji

Pewnym wsparciem dla notowań Cyfrowego Polsatu może być też opublikowany we wtorek przez dział relacji inwestorskich firm tzw. „konsensus”, czyli średnią prognoz wyników kwartalnych przygotowanych przez analityków.

Biura maklerskie sądzą, że był to lepszy kwartał niż przed rokiem. Mediana ich prognoz mówi, że przychody Cyfrowego Polsatu wynieść mogły 3,61 mld zł (plus 5,19 proc. rok do roku), EBITDA 810 mln zł (plus 5,74 proc.), zysk operacyjny 390 mln zł (plus 15,73 proc.) a zysk netto 105 mln zł (plus 84,21 proc.).

Ostateczne wyniki grupa poda 18 listopada. Analitycy zastrzegają jednak, że istotnej i długotrwałej pozytywnej reakcji notowań nie należy się spodziewać.

– W mojej ocenie wyników kwartalnych będzie relatywnie niewielkie, biorąc pod uwagę dane prezentowane podczas publikacji strategii. Znamy już założenia dla wyniku EBITDA biznesu TMT na ten rok (2,9 mld zł) i kolejne, a to a to ten segment jest w mojej ocenie kluczowy z punktu widzenia inwestorów (również ze względu na to, iż dostarcza niemalże 90 proc. EBITDA Grupy) – ocenia Paweł Puchalski, analityk Erste Biuro Maklerskie.

– Wyniki trzeciego kwartału powinny być solidne i mogą spowodować jakąś pozytywną reakcję, szczególnie patrząc na spadki w ostatnim czasie. Oczekiwałbym jednak, że może być to reakcja krótkotrwała, biorąc pod uwagę znany już negatywny outlook średnioterminowy – komentuje Piotr Raciborski, analityk Wood&Company.

– Myślę, że wyniki za trzeci kwartał nie powinny być powodem do pogłębienia negatywnego sentymentu, biorąc pod uwagę skalę przeceny. Ale czy na konferencji inwestorzy usłyszą jakiś dodatkowy głos zarządu i pewien „suplement” do przekazu z niedawnej prezentacji ze strategią? – pyta Maciej Bobrowski. Obecnie pytanie to pozostaje bez odpowiedzi.