Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało DataWalk w III kwartale.

Jak reaguje kurs.

Co mówią analitycy.

Jak zarząd widzi perspektywy dla spółki.

DataWalk jest dziś najmocniej przecenioną spółką na GPW. Aktualnie kurs spada o ponad 15 proc. do 83,9 zł. Uwagę zwraca duży wolumen obrotu. Jego wartość przekroczyła 5 mln zł. Tak mocna przecena jest reakcją na opublikowane szacunkowe wyniki za okres 9 miesięcy 2026 r. Wynika z nich, że III kwartał był bardzo słaby.

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Jakie wyniki miało DataWalk w III kwartale 2026 r.

Analitycy wskazują że szacowane przychody spółki za III kwartał 2026 r. wyniosły 3,5 mln zł. To oznacza spadek o 52 proc. w ujęciu rok do roku. Z kolei oczyszczona EBITDA za III kwarta była ujemna i wyniosła 16,6 mln zł. Oczyszczone koszty operacyjne wyniosły 20,1 mln zł - wzrosły o 13 proc. wobec II kwartału 2026 r. Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2026 r. zostanie opublikowane 10 listopada.

Analitycy DM BOŚ wyniki oceniają negatywnie.

„To już czwarty z kolei spadek kwartalnych przychodów w ujęciu rok do roku. Z kolei w IV kwartale 2026 r. spółka ujawniła dotychczas tylko jeden kontrakt (odnowienie umowy utrzymaniowej z Komendą Główną Policji)”- czytamy w raporcie DM BOŚ.

W całym okresie 9 miesięcy 2026 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 14,6 mln zł, co oznacza spadek o 53 proc. rok do roku. Zarząd wyjaśnia, że zmiana ta wynika z wydłużenia wielomiesięcznych cykli decyzyjnych w instytucjach rządowych i finansowych, co w efekcie wpłynęło na brak pozyskania nowych klientów, a sprzedaż w tym okresie dotyczyła jedynie kontynuacji i poszerzenia współpracy dla obecnych klientów.

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Jakie plany ma DataWalk

Spółka informuje, że kontynuuje strategię rozwoju i przygotowania mocnych fundamentów pod agresywne skalowanie, inwestując dodatkowe 12,6 mln zł (wzrost o 40 proc. rok do roku) w rozbudowę zespołów oraz rozwój prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na rynki obronne i nową kategorię tzw. platform kontekstowych AI.

Według prognoz Garnera rynek ten wzrośnie do 78 mld USD w 2030 r. (CAGR sięgający 30 proc.). Praktyka pokazuje, że tradycyjne systemy z powodu braku kontekstu doprowadzają do halucynacji w AI. Koszt braku właściwego kontekstu w danych ujawniła niedawna kara w wysokości 1,2 mld USD dla Bank of America za niezdolność do wykrywania wieloetapowych siatek prania pieniędzy – wskazuje DataWalk. Zarząd tej firmy twierdzi, że jej rozwiązanie rozwiązuje to wąskie gardło. Jest już po testach. Na potężnym grafie (495 mld obiektów) platforma wykonała analizę 15 kroków powiązań w 5,34 sekundy bez ograniczeń pamięci RAM. To oznacza natychmiastowe „łączenie kropek” na całych zbiorach danych. Co kluczowe dla europejskiego rynku obronnego, system operuje w pełnym środowisku on-premises, gwarantując suwerenność cyfrową i brak uzależnienia od globalnych dostawców technologii – wskazuje zarząd DataWalk.

Czas pokaże czy nowe rozwiązanie przełoży się na realne kontrakty. Na razie spółka ma środki na rozwój i inwestycje, co jest pochodną rundy finansowej, przeprowadzonej w pierwszej połowie roku, w trakcie której spółka pozyskała 115 mln zł.

– Wciąż koncentrujemy się na długoterminowej rentowności i utrzymaniu zdrowych marż. Decyzje w sektorze publicznym wymagają czasu, ale przekładają się na wysoką lojalność klientów i wieloletnie kontrakty. Przedłużenie umowy z Komendą Główną Policji, poparte pierwszą oficjalną referencją publiczną, to jasny sygnał, że kluczowe instytucje poszukują rozwiązań dojrzałych, suwerennych i sprawdzonych w boju, a nie kompromisów jakościowych - komentuje Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.

DM BOŚ akcje spółki wycenia na 114 zł. To implikuje 36-proc. zwyżkę w stosunku do obecnej wyceny.