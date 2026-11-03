Ostatnio Emil Popławski pełnił funkcję zastępcy szefa analiz w Biurze Maklerskim Pekao, zajmując się wyceną i analizą spółek z branży tech.

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– Wielkie ambicje wymagają najlepszych ludzi. Tworząc czołową europejską grupę technologiczną, inwestujemy nie tylko w produkty i nowe rynki, ale przede wszystkim w talent. Emil wnosi unikalne doświadczenie i głębokie rozumienie sektora tech, co idealnie wpisuje się w naszą strategię wzrostu – zaznacza prezes Jakub Dwernicki.

Grupa cyber_Folks rozwija skalowalne rozwiązania technologiczne w modelu abonamentowym i SaaS. Spółka jest obecna na głównym rynku GPW od 2017 roku.