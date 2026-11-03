Był najlepszym analitykiem ostatnich lat w Polsce, teraz dołącza do biznesu. A konkretnie spółki cyber_Folks. Emil Popławski, bo o nim mowa, staje na czele działu M&A giełdowego przedsiębiorstwa.

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"Wielkie ambicje wymagają wielkich talentów. Budując jedną z najważniejszych europejskich grup technologicznych, musimy nie tylko rozwijać produkty, zdobywać rynki i realizować kolejne inwestycje. Musimy przede wszystkim przyciągać do organizacji ludzi, którzy należą do najlepszych w swoich dziedzinach. Emil bez wątpienia jest jedną z takich osób. Jego doświadczenie, sposób myślenia i głębokie rozumienie biznesów technologicznych będą dla nas ogromną wartością. Jestem przekonany, że to bardzo ważny transfer, ale również sygnał, jaką organizację chcemy budować" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie spółki.

Odejście Popławskiego, który przez ostatnie lata związany był z BM Pekao było wielkim zaskoczeniem dla całego rynku. Popławski seryjnie wygrywał ranking na najlepszego analityka bez podziału na kategorie w rankingu „Parkietu”. O jego odejściu z BM Pekao jako pierwsi informowaliśmy na naszych łamach. Już wtedy wskazywali na najprawdopodobniej rozstanie się z branżą maklerską. Te przypuszczenia okazały się słuszne. - Chciałbym podziękować zarządowi, a w szczególności Jakubowi Dwernickiemu oraz Robertowi Stasikowi za zaufanie i możliwość dołączenia do firmy w tak intensywnym czasie. cyber_Folks obecnie obsługuje ponad 700 000 klientów, generując 160 mld zł łącznej sprzedaży rocznie – skalę tę osiągniętą dzięki skutecznej strategii łączącej wzrost organiczny z celowanymi przejęciami. Biorąc pod uwagę nastawione na rozwój podejście organizacji i jej istniejący potencjał rynkowy, wierzę, że przed nami kolejny etap ekspansji, a dla akcjonariuszy zbudowanie jeszcze większej wartości. To także moja osobista ambicja. Nie mogę się doczekać, by przyczynić się do tego kolejnego rozdziału rozwoju. Do roboty! – napisał w mediach społecznościowych Popławski.

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Emil Popławski odchodzi z Pekao. Kto za niego?

Popławski w BM Pekao specjalizował się m.in. w branży gier, ale także w spółkach IT. Jak mówił ostatnio na naszych łamach, szef biura maklerskiego Maksymilian Skolik, trwają obecnie prace, by znaleźć osobę na miejsce Popławskiego. – Obszar analiz jest istotnym elementem oferty BM Pekao i ważnym źródłem wartości dla naszych klientów. Od lat plasujemy się na najwyższych miejscach podium i nasza strategia w tym zakresie nie ulega zmianie. Obecnie prowadzimy proces mający na celu wzmocnienie zespołu analitycznego. Zależy nam na pozyskaniu osoby, która zapewni wysoką jakość analiz oraz będzie wspierać utrzymanie szerokiego pokrycia sektorowego od pierwszego dnia – mówi Skolik.