Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na gwałtowną przecenę akcji Cyfrowego Polsatu.

Na czym opiera się nowa, niższa wycena akcji spółki przygotowana przez analityków BM PKO BP.

Dlaczego zmiana w polityce dywidendowej grupy jest jednym z największych zaskoczeń dla rynku.

Jak rozbieżne są prognozy analityków co do przyszłości grupy i jej wyników finansowych.

W czwartek po publikacji założeń strategii „GPP Refocused” i prognoz wyników podstawowego biznesu Grupy Cyfrowy Polsat grupa kontrolowana przez rodzinę Solorzów-Żaków straciła na wartości prawie jedną piątą. W piątek notowania akcji spółki nadal mocno spadają. Za sztukę płacono już 12,82 zł, o ponad 13 proc. mniej niż w czwartek.

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Do tej przeceny przyczynić mogła się nowa obniżona rekomendacja od Biura Maklerskiego PKO BP.

BM PKO BP obniżył wycenę akcji Cyfrowego Polsatu o 14 proc.

Jak wynika z tabeli Bloomberga, Dawid Górzyński z BM PKO BP w piątek 30 października zalecił sprzedaż walorów Cyfrowego Polsatu i obniżył ich cenę docelową do 13,7 zł. Wcześniej – w kwietniu – biuro obniżyło zalecenie z „kupuj” do „trzymaj”, ale nie zmieniło ceny docelowej utrzymując ją na poziomie 16 zł. Nowa cena docelowa jest zatem o około 14 proc. niższa niż poprzednia.

Analityk obniżył wycenę akcji po tym, jak po wczorajszej prezentacji zarządu ściął własne prognozy dla grupy. Biuro nie zakładało istotnego wzrostu wydatków na rozbudowę sieci 5G, a teraz zakłada, że w 2027 r. będą one wyższe o około 300 mln zł niż przed rokiem.

Dawid Górzyński jest też zdania, że grupa będzie wypadać niekorzystnie na tle konkurentów ze względu na spadający wynik EBITDA, brak dywidendy prawdopodobnie aż do 2030 r. oraz małe prawdopodobieństwo, że grupa szybko sprzeda aktywa energetyczne, ponieważ warunki rynkowe takim transakcjom nie sprzyjają.

W momencie, gdy powstaje ten tekst, BM PKO BP jest jedynym biurem, które zmieniło podejście do wyceny Cyfrowego Polsatu.

BDM: zaskoczeniem zmiana podejścia do dywidendy

Maciej Bobrowski, szef analityków w domu maklerskim BDM w komentarzu dot. strategii grupy Cyfrowy Polsat za zaskoczenie uznał głównie odsunięcie w czasie wypłaty dywidendy i zaostrzenie warunków, w jakich może się to stać (zarząd sygnalizuje, że przy relacji dług netto do EBITDA poniżej 2,5; bankowe zapisy dotychczasowych umów mówiły o 3,5).

Górzyński ocenia, że zaostrzenie to może wynikać z oczekiwań banków, z którymi grupa rozmawia o refinansowaniu zadłużenia.

Analitycy dzielą się nie od dziś na sceptycznie nastawionych do spółki i optymistów. „Sprzedaj” od Dawida Górzyńskiego jest drugim takim zaleceniem widocznym na liście agencji Bloomberg. Od dawna zalecenie takie utrzymuje Piotr Raciborski, analityk Wood&Company. Jego wycena akcji grupy kierowanej obecnie przez Piotra Żaka (11,9 zł) obowiązuje od początku roku.

Średnia cen docelowych ustalonych przez biura w tym roku i widocznych w tabeli agencji Bloomberg to obecnie 16,55 zł za papier.

Teraz wyniki za trzeci kwartał. Powstaje konsensus

W październiku część biur nabrała optymistyczniejszego podejścia do wyceny Cyfrowego Polsatu. Analitycy publikowali wtedy prognozy wyników kwartalnych, które grupa ma pokazać 18 listopada. Korekty, które wprowadzali przy tej okazji w modelach sprawiły, że średnie prognoz rocznych dla Cyfrowego Polsatu poszły nawet nieco w górę.

Według dostępnych analiz specjalistów, trzeci kwartał 2026 r. ma być dla grupy lepszy niż ten przed rokiem pod względem przychodów, skorygowanej EBITDA i wyniku netto.

Zauważamy, że tabela Bloomberga sugeruje spadek skorygowanej EBITDA, ale agencja najwyraźniej inaczej oblicza tę wielkość (w rubryce za trzeci kwartał 2025 r. widnieje kwota 924 mln zł, zaś spółka raportowała 766 mln zł).

Dział relacji inwestorskich Cyfrowego Polsatu, który zbiera prognozy i publikuje ich średnią na swojej stronie internetowej, jeszcze tego nie zrobił.