Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dobre wyniki za trzeci kwartał nie przełożyły się na zaufanie inwestorów.

Który segment działalności Intela rozczarował, mimo dynamicznego wzrostu w obszarze AI.

Jakie nieprzewidziane zdarzenie zakłóciło produkcję i wpłynęło na prognozy finansowe firmy.

Jaka jest strategia spółki w obliczu spowolnienia na globalnym rynku komputerów osobistych.

Akcje firmy Intel spadły o ponad 20 proc. w handlu posesyjnym w czwartek po tym, jak producent układów scalonych opublikował słabą prognozę na czwarty kwartał, powołując się na utrzymujące się osłabienie na rynku komputerów osobistych.

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Intel miał w trzecim kwartale 16,51 mld USD przychodów (o 21 proc. więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej), podczas gdy średnio oczekiwano 16,5 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 52 centy, wobec oczekiwanych 40 centów.

Dlaczego Intel rozczarował inwestorów?

Przychody Intela w dziale rozwiązań klienckich i fizycznej sztucznej inteligencji (client computing and physical AI group) spadły o 5 proc. rok do roku do 8,1 mld USD, mijając się z szacunkami, mimo że przychody z segmentu centrów danych i AI wzrosły o 78 proc. do 7,3 mld USD. Według danych Counterpoint Research globalne dostawy komputerów PC spadły w drugim kwartale o 4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym z powodu gwałtownie rosnących kosztów pamięci i innych komponentów.

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W bieżącym kwartale Intel spodziewa się skorygowanego zysku na akcję na poziomie 25 centów przy przychodach rzędu od 15 mld do 16 mld USD. Według danych LSEG analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 17,1 mld USD oraz zysku na akcję wynoszącego 43 centy. „Przewidujemy, że spowolnienie na rynku PC utrzyma się co najmniej do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Będziemy kontynuować zdyscyplinowane inwestycje w moc produkcyjną i kapitał obrotowy, aby zwiększyć podaż i wspierać przyszły wzrost” – napisał dyrektor finansowy Intela, David Zinsner.

Prognoza Intela odzwierciedla skutki eksplozji w fabryce w Izraelu, w której na początku tego miesiąca zginęło dwóch pracowników, a trzeci został ciężko ranny. Incydent ten będzie kosztować firmę około 600 mln USD utraconych przychodów w ciągu dwóch kwartałów, poinformował Zinsner w czwartek podczas omówienia wyników. Prezes spółki Lip-Bu Tan oświadczył, że eksplozja, którą nazwał „niefortunnym i tragicznym wypadkiem”, doprowadziła do „przedłużonego przestoju” zakładu, co wpłynęło na dostawy układów w technologii 10 nanometrów.

Czytaj więcej Technologie Alphabet mocno traci po wynikach Akcje koncernu Alphabet (Google) ostro spadały po publikacji wyników za trzeci kwartał. Wydatki na AI były jedną z przyczyn obaw inwestorów.

Przed publikacją raportu finansowego akcje Intela znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym – zyskując około 150 proc. od początku roku – choć w październiku spadły o około 23 proc. z powodu rosnących obaw o skalę inwestycji w rozwój sztucznej inteligencji. „Zachowamy dyscyplinę przy inwestycjach i nie wydamy ani 1 dolara kapitału, dopóki nie będziemy mieli pewności co do jakości naszych produktów i technologii procesowych oraz wyraźnych dowodów na popyt klientów” – powiedział Zinsner podczas rozmowy z inwestorami.

Intel, znany przede wszystkim z wiodących w branży procesorów CPU, stał się beneficjentem rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas gdy chatboty i duże modele językowe w dużej mierze polegają na procesorach graficznych z Nvidii i AMD, aplikacje agencyjne, takie jak Muse firmy Meta czy Dots od OpenAI, wykorzystują procesory CPU do orkiestracji zadań i danych z komputerów działających w chmurze.