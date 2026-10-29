Cyfrowy Polsat ma nową strategię. Piotr Żak: to strategia nowego pokolenia
Grupa Cyfrowy Polsat kontrolowana przez rodzinę Solorzów-Żaków przedstawiła w czwartek nową strategię na kolejne lata pod hasłem „GPP Refocused”. To nowe otwarcie dla firmy, która jest najważniejszą częścią portfela rodziny, o który przez prawie dwa lata trwał spór między jej członkami.
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Nowy plan grupy, do której należą platforma płatnej telewizji Polsat Box, Telewizja Polsat, operator sieci komórkowej Plus, dostawca przewodowych usług Netia, czy mniejszościowy pakiet udziałów w PAK Polska Czysta Energia, dotyczy lat 2027-2030 plus. – To strategia, nad którą bardzo ciężko pracowałem. To też strategia nowego pokolenia z poszanowaniem dziedzictwa tej grupy – powiedział Piotr Żak, prezes Cyfrowego Polsatu. – Mam na to swój pomysł i wizję - dodał.
W prezentacji dla inwestorów Cyfrowy Polsat podał, że realizacja planu będzie podzielona na trzy części, a koncentrować będzie się na podstawowym biznesie skoncentrowanym wokół spółek z sektora TMT (telekomunikacja, media, technologie). Grupa zakłada sprzedaż biznesu energetycznego i nieruchomości.
Proces sprzedaży aktywów niestanowiących podstawy biznesu (non-core) ma się zacząć w latach 2027-2028. Jednak Piotr Żak poinformował ze sceny w hali produkcyjnej na terenie siedziby spółki, że rozmowy z potencjalnymi nabywcami już się zaczęły. – Przegląd opcji strategicznych ruszył. Prowadzimy go przy współpracy z naszymi bankami – powiedział.
Grupa pokazała częściowe cele finansowe. W latach 2026-2029 zarząd zakłada spadek wyniku EBITDA biznesu TMT o 2-3 proc. W tym roku szacunkowy wynik to 2,9 mld zł – wynika z prezentacji. W latach 2029-2034 wynik ma rosnąć o 4-6 proc.
Po 2027 r. wskaźnik inwestycji do przychodów ma wynosić 6-8 proc. i będą one kierowane przede wszystkim na modernizację infrastruktury i systemów IT oraz projekty wspierające rozwój i konkurencyjność Grupy. Po 2030 r. dług netto do EBITDA ma spaść poniżej 2,5. Do 2030 r. Grupa będzie budować potencjał do wypłaty dywidendy – podano w prezentacji.
W oczekiwaniu na publikację strategii notowania spółki w tym roku urosły o ponad 50 proc. Na ogłoszony plan kurs spółki reagował początkowo niewielkim wzrostem o 1,6 proc. do 18,25 zł. Szybko zaczęły się jednak spadki. O godz. 12.31 papier kosztuje 15,77 zł, o prawie 12 proc.
W informacji prasowej spółka podała, że główne założenia nowej strategii „GPP Refocused” to koncentracja na podstawowym biznesie, czyli rozwój telekomunikacji, mediów i technologii (TMT), wzrost dzięki strategicznym partnerstwom, większa efektywność dzięki AI i automatyzacji, niższe zadłużenie i elastyczne finanse.
Cyfrowy Polsat zapowiedział, że będzie stawiał na partnerstwa. Ogłaszał je w ostatnich dniach z Google (YouTube) i brytyjską grupą Vodafone.
Hiszpańska grupa Cellnex, czyli właściciel sieci masztów i nadajników, z których korzysta operator Plus, ma wspierać dynamiczną rozbudowę i modernizację sieci mobilnej. Vodafone ma wspierać rozwój oferty dla biznesu oraz wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność operacyjną. YouTube ma pomóc w szerszej dystrybucji treści i zwiększaniu przychodów z ich udostępniania. Google Cloud ma wspierać rozwój usług chmurowych i rozwiązań AI dla firm, a także transformację technologiczną Grupy.
– Nowa strategia to plan budowy silniejszej, prostszej i bardziej innowacyjnej Grupy Polsat Plus. Chcemy, aby Grupa Polsat Plus stała się pierwszym wyborem w cyfrowym świecie Polaków. Łączymy media, telekomunikację, internet, infrastrukturę, treści i reklamę w jeden unikalny ekosystem, coraz mocniej wspierany przez sztuczną inteligencję. Naszą ambicją jest obecność w każdej sferze cyfrowego życia klientów i tworzenie rozwiązań, które będą wyprzedzać ich oczekiwania – mówi Piotr Żak.
– Nowy model zarządzania da nam większą szybkość działania i odpowiedzialność za wyniki. Wraz z uproszczeniem Grupy i zmniejszeniem zadłużenia stworzy solidny fundament jej przyszłości oraz długoterminowego wzrostu wartości – ocenił.
– Rozdzielenie działalności TMT od segmentów Zielonej Energii i Nieruchomości jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych dla nich i zakładamy, że przestaną one być częścią Grupy Polsat Plus. W pierwszej kolejności chcemy wykorzystać możliwości szybkiej i korzystnej sprzedaży wybranych mniej istotnych aktywów. W przypadku pozostałych, o decyzjach będzie przesądzać wyłącznie atrakcyjność oferty i wartość dla akcjonariuszy, a nie terminy – mówi Bartłomiej Drywa, członek zarządu Cyfrowego Polsatu.
Przy segmencie TMT Grupa będzie współpracować z Societe Generale, przy nieruchomościach z Erste, a przy zielonej energii z UniCredit – podał Bartłomiej Drywa.
Priorytetem będzie uzyskanie jak największej wartości dla Grupy – obiecano.
„O ewentualnych transakcjach będzie decydować przede wszystkim ich wartość dla Grupy i akcjonariuszy, a nie presja czasu. Proces jest już prowadzony przy wsparciu banków inwestycyjnych. Środki uwolnione dzięki transakcjom mają wspierać obniżenie zadłużenia i umożliwić większą koncentrację na podstawowej działalności” – podała spółka.
W segmencie TMT Grupa nie rezygnuje ze strategii multiplay, czyli dosprzedaży kolejnych usług abonentom.
„Grupa będzie rozwijać ofertę multiplay dla klientów indywidualnych, łącząc usługi telekomunikacyjne z szerokim wyborem treści. Ważnym źródłem wzrostu będzie oferowanie kolejnych usług obecnym klientom” – podano.
„Jednym z kierunków rozwoju będzie rozbudowa cyfrowej oferty dla biznesu. Grupa chce dostarczać małym i średnim przedsiębiorstwom, dużym firmom oraz klientom międzynarodowym rozwiązania z obszaru chmury, sztucznej inteligencji, danych i cyberbezpieczeństwa, a także inne usługi cyfrowe. Celem jest budowanie nowych, powtarzalnych źródeł przychodów, które można rozwijać na większą skalę oraz poszerzanie współpracy z klientami biznesowymi” – czytamy.
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