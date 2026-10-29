Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rekordowe inwestycje w sztuczną inteligencję wywołały obawy inwestorów i spadek wartości akcji Alphabet.

W jaki sposób rozwój chatbotów AI osłabia kluczowe, reklamowe źródło przychodów wyszukiwarki Google.

Czym różni się strategia finansowa Microsoftu, która pozwoliła firmie zyskać zaufanie rynku mimo wysokich wydatków.

Jakie są finansowe konsekwencje wyścigu o dominację w dziedzinie AI dla technologicznych gigantów.

Akcje Alphabet spadły o ponad 10 proc. w handlu pozasesyjnym, ponieważ Google przyznało, że jego oparty na chatbotach „tryb AI” szkodzi tradycyjnemu biznesowi wyszukiwania. Spadek ceny akcji, jeśli się utrzyma, wymaże ponad 400 mld USD z kapitalizacji rynkowej grupy, co byłoby największą jednodniową stratą w historii firmy.

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Inwestorów zaniepokoiły zarówno słabsze od oczekiwań wyniki działu reklamy tego koncernu, jak i rekordowe „spalanie gotówki” związane z inwestycjami w sztuczną inteligencję. Alphabet przeznaczył w trzecim kwartale rekordowe 51,3 mld USD na inwestycje. Dyrektor finansowa Anat Ashkenazi powtórzyła, że capex osiągnie w tym roku nawet 205 mld USD, co sugeruje, że wydatki w czwartym kwartale mogą wynieść aż 73,1 mld USD.

Jakie były wyniki Alphabet?

Przychody Alpbhabet wzrosły o 25 proc. do 127,6 mld USD w trzecim kwartale, nieznacznie przebijając średnią prognozę analityków zebraną przez FactSet. Zysk netto spadł natomiast o 25 proc. do 26,2 mld USD w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, podczas gdy oczekiwano 37,3 mld USD.

Alphabet ujawnił, że zaciągnął przyszłe zobowiązania dotyczące zakupu centrów danych, leasingu, sprzętu, energii i innych wydatków przekraczające 1 bln USD.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Spółki technologiczne znów zaczęły mocno przyciągać inwestorów Na giełdzie Nasdaq widać było w ostatnich dniach wyraźną poprawę nastrojów. Jednym z impulsów do większego optymizmu były dobre wyniki południowoko...

Aby sfinansować ten szał wydatków, Alphabet zadłużył się na dziesiątki miliardów dolarów, a w czerwcu ogłosił plany pozyskania około 85 mld USD w ramach swojej pierwszej sprzedaży akcji od ponad dwóch dekad - co stanowi ostry zwrot akcji po latach odkupowania własnych akcji.

Microsoft spotkał się w środę z cieplejszym przyjęciem, rosnąc o 4 proc. po tym, jak silny wzrost jego jednostki chmurowej Azure pomógł przychodom i zyskom przebić szacunki. Chociaż nakłady inwestycyjne wzrosły do 45,2 mld USD.. Spółka nadal odnotowała wolne przepływy pieniężne w wysokości 18,6 mld USD.

– Rynki uważnie kalibrują balans między nakładami inwestycyjnymi a wolnymi przepływami pieniężnymi. Microsoft wyróżnia się dyscypliną gotówkową, jednocześnie dostarczając wzrost. Google wypadł poniżej oczekiwań, a przepływy pieniężne mają być obciążeniem przez cały przyszły rok - twierdzi Dec Mullarkey, dyrektor zarządzający w firmie zarządzającej aktywami SLC Management.

Analitycy zwrócili również uwagę na słabość głównego biznesu reklamy w wyszukiwarce Google jako źródło obaw inwestorów. Przychody wzrosły tam o 12 proc. rok do roku do 63,4 mld USD, mijając szacunki na poziomie 64,9 mld USD i zwalniając z rocznego tempa wzrostu bliskiego 20 proc. na początku roku.

Philipp Schindler, dyrektor ds. handlowych w Google, przyznał, że zapytania w „trybie AI” – które dostarczają konwersacyjne odpowiedzi tekstowe zamiast listy linków – uszczuplają tradycyjne wyszukiwanie i prowadzą do „niższej monetyzacji” za pomocą reklam.

– Wyszukiwanie to obszar, w którym tkwi obawa. Na rynku obawiającym się, że czatboty AI kanibalizują jego kluczową franczyzę, inwestorzy muszą widzieć przyspieszenie, a nie spowolnienie – powiedział David Wagner, szef działu akcji w Aptus Capital Advisors.