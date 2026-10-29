Alphabet rozczarował wynikami. Akcje ostro spadły. Winna AI
Akcje Alphabet spadły o ponad 10 proc. w handlu pozasesyjnym, ponieważ Google przyznało, że jego oparty na chatbotach „tryb AI” szkodzi tradycyjnemu biznesowi wyszukiwania. Spadek ceny akcji, jeśli się utrzyma, wymaże ponad 400 mld USD z kapitalizacji rynkowej grupy, co byłoby największą jednodniową stratą w historii firmy.
Inwestorów zaniepokoiły zarówno słabsze od oczekiwań wyniki działu reklamy tego koncernu, jak i rekordowe „spalanie gotówki” związane z inwestycjami w sztuczną inteligencję. Alphabet przeznaczył w trzecim kwartale rekordowe 51,3 mld USD na inwestycje. Dyrektor finansowa Anat Ashkenazi powtórzyła, że capex osiągnie w tym roku nawet 205 mld USD, co sugeruje, że wydatki w czwartym kwartale mogą wynieść aż 73,1 mld USD.
Przychody Alpbhabet wzrosły o 25 proc. do 127,6 mld USD w trzecim kwartale, nieznacznie przebijając średnią prognozę analityków zebraną przez FactSet. Zysk netto spadł natomiast o 25 proc. do 26,2 mld USD w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, podczas gdy oczekiwano 37,3 mld USD.
Alphabet ujawnił, że zaciągnął przyszłe zobowiązania dotyczące zakupu centrów danych, leasingu, sprzętu, energii i innych wydatków przekraczające 1 bln USD.
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Aby sfinansować ten szał wydatków, Alphabet zadłużył się na dziesiątki miliardów dolarów, a w czerwcu ogłosił plany pozyskania około 85 mld USD w ramach swojej pierwszej sprzedaży akcji od ponad dwóch dekad - co stanowi ostry zwrot akcji po latach odkupowania własnych akcji.
Microsoft spotkał się w środę z cieplejszym przyjęciem, rosnąc o 4 proc. po tym, jak silny wzrost jego jednostki chmurowej Azure pomógł przychodom i zyskom przebić szacunki. Chociaż nakłady inwestycyjne wzrosły do 45,2 mld USD.. Spółka nadal odnotowała wolne przepływy pieniężne w wysokości 18,6 mld USD.
– Rynki uważnie kalibrują balans między nakładami inwestycyjnymi a wolnymi przepływami pieniężnymi. Microsoft wyróżnia się dyscypliną gotówkową, jednocześnie dostarczając wzrost. Google wypadł poniżej oczekiwań, a przepływy pieniężne mają być obciążeniem przez cały przyszły rok - twierdzi Dec Mullarkey, dyrektor zarządzający w firmie zarządzającej aktywami SLC Management.
Analitycy zwrócili również uwagę na słabość głównego biznesu reklamy w wyszukiwarce Google jako źródło obaw inwestorów. Przychody wzrosły tam o 12 proc. rok do roku do 63,4 mld USD, mijając szacunki na poziomie 64,9 mld USD i zwalniając z rocznego tempa wzrostu bliskiego 20 proc. na początku roku.
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Philipp Schindler, dyrektor ds. handlowych w Google, przyznał, że zapytania w „trybie AI” – które dostarczają konwersacyjne odpowiedzi tekstowe zamiast listy linków – uszczuplają tradycyjne wyszukiwanie i prowadzą do „niższej monetyzacji” za pomocą reklam.
– Wyszukiwanie to obszar, w którym tkwi obawa. Na rynku obawiającym się, że czatboty AI kanibalizują jego kluczową franczyzę, inwestorzy muszą widzieć przyspieszenie, a nie spowolnienie – powiedział David Wagner, szef działu akcji w Aptus Capital Advisors.
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