Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na rekordowe wyniki finansowe Orange Polska, które przewyższyły oczekiwania analityków.

Dlaczego zarząd telekomu, mimo historycznych zysków, utrzymuje ostrożne prognozy na resztę roku.

Czy rosnące ceny za internet światłowodowy mogą zwiastować koniec wojny cenowej na rynku.

Które usługi, poza kluczową działalnością telekomunikacyjną, stają się motorami wzrostu przychodów operatora.

Nieco lepsze od średniej prognoz (mediany) biur maklerskich okazały się wyniki Orange Polska w trzecim kwartale 2026 r. Przy 3,59 mld zł przychodu, wynik operacyjny powiększony o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAal) po raz pierwszy w historii telekomu przekroczył 1 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 522 mln zł, a na czysto telekom zarobił 328 mln zł. W porównaniu z wynikami przed rokiem oznacza to odpowiednio wzrosty o 7,9 proc., 15,6 proc., 44 proc. i 41 proc.

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Dla porównania biura maklerskie przewidywały, że grupa kierowana przez Liudmilę Climoc pokaże w tym czasie 3,5 mld zł przychodu (plus 5,3 proc. rok do roku), 1 mld zł EBITDAal (plus 11,7 proc.), 487 mln zł (plus 31,3 proc.) oraz 316 mln zł (wzrost o niecałe 39 proc.).

Zarząd: wyniki za 2026 rok mogą być bardzo dobre, ale prognoza bez zmian

– (...) To stawia nas w doskonałej pozycji do osiągnięcia bardzo dobrych wyników za cały 2026 rok. Z optymizmem patrzymy na dalsze perspektywy naszego wzrostu i możliwości tworzenia wartości dla akcjonariuszy – skomentowała prezeska Orange Polska, ale spółka nie podniosła celów rocznych.

– Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2026 roku zarząd Orange Polska podtrzymuje prognozę – podano.

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Obecnie więc grupa nadal prognozuje niski do średniego jednocyfrowy wzrost przychodów, wzrost wskaźnika EBITDAaL w ujęciu rocznym o ponad 6 proc., organiczne przepływy pieniężne na poziomie co najmniej 1,2 mld zł oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) na poziomie około 1,8 mld zł.

Sprzedaż światłowodu najlepsza od kilku lat. Wzrost cen przyspieszył

Według zarządu do wzrostu przychodów przyczyniły się wszystkie linie biznesowe.

– Szczególnie cieszą mnie wyniki w usługach światłowodowych: 48 tys. przyłączeń netto – najwięcej od kilku lat – to potwierdzenie konsekwentnej realizacji strategii marketingowej, atrakcyjności naszej oferty oraz umiejętności przyciągania klientów na mocno konkurencyjnym rynku. Ten kwartał po raz kolejny przyniósł bardzo dobre wyniki w segmencie biznesowym, gdzie przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły o ponad 20 proc., co odzwierciedla naszą zdolność do wykorzystywania szans na rynku. W usługach hurtowych, przejęcie firmy Nexera zwiększa nasze zaangażowanie w inwestycje w infrastrukturę światłowodową oraz otwiera nowy rozdział dla naszej spółki joint venture Światłowód Inwestycje. Wynikające z tej transakcji potencjalne synergie dodatkowo wzmacniają perspektywy rozwoju tej już dzisiaj bardzo dobrze prosperującej spółki – zapowiada cytowana w komunikacie Climoc.

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Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 5,5 proc. Napędzała je rosnąca liczba klientów i rachunków. Obrazujący opłaty za usługi telekomunikacyjne wskaźnik ARPO (średni rachunek bez VAT) za pakiet usług dostępu do internetu po światłowodzie z telewizją bądź telefonem komórkowym (rzadziej) wzrósł rok do roku o 5 proc. do 137,1 zł.

Rachunek za sam internet przewodowy był większy o 5,4 proc. i wyniósł 73,3 zł. Takiego wzrostu opłaty za tę usługę nie było widać przynajmniej od sześciu kwartałów. Czy to zwiastun wyhamowania wojny cenowej widocznej w tym segmencie we wcześniejszych kwartałach – dopiero się okaże.

Wyższy rachunek za smartfon i zyski na miedzi

Sam abonament komórkowy podrożał o 2,6 proc. do 31,3 zł. Według menedżmentu Orange Polska, głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost był wskaźnik ARPO na głównej marce konsumenckiej Orange, który zwiększył się o 6 proc. rok do roku.

Mocno powiększyły się przychody z usług IT i integracyjnych: plus 24 proc. rok do roku. W biznesie hurtowym (plus 13 proc. rok do roku) większe wpływy z udostępniania sieci optycznej skompensowały spadki z tytułu wygaśnięcia kontraktu na roaming krajowy w Play.

Istotnie – o 8 proc. rok do roku – urosły przychody grupy ze sprzedaży sprzętów, takich jak smartfony. Orange tłumaczy, że to efekt wzrostu średniej ceny aparatów.

Kwartalny wynik EBITDAaL Orange Polska (zysk operacyjny plus amortyzacja i koszty leasingu) po raz pierwszy przekroczył miliard złotych. Wyniósł 1,04 mld zł.

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Zarząd telekomu tłumaczy tę dynamikę silnym wzrostem przychodów z podstawowej działalności, przy jednoczesnej poprawie efektywności. Wzrost efektywności kosztowej telekom zanotował w obszarze utrzymania sieci, zatrudnienia, kosztów nieruchomości oraz ogólnych i administracyjnych.

Więcej niż rok temu Orange Polska zarobił na sprzedaży miedzi z likwidowanych stopniowo łączy starego typu oraz więcej zarobił na rozbudowie sieci dla joint venture – Światłowód Inwestycje.

Na koniec września Orange Polska obsługiwał prawie 1,8 mln abonentów pakietów konwergentnych Orange Love (wzrost w kwartale o 10 tys.). 1,84 mln abonentów korzystało ze światłowodowego Internetu, a niecałe 1,1 mln miało też wykupioną usługę płatnej telewizji. Liczba kart SIM aktywowanych w sieci Orange Polska na koniec września była bardzo bliska 21 mln (przyrost o 181 tys. w kwartał).