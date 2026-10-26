Notowania One More Level w poniedziałek po południu wyraźnie spadały i oscylowały w okolicach 1,5 zł. Są niżej niż przed kluczową tegoroczną premierą, która odbyła się 13 października. Chodzi o grę „Valor Mortis”, która już na siebie zarabia.

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– Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia Valor Mortis przez graczy. Od czasu premiery na wszystkich platformach zagrały w nią już setki tysięcy osób. Szczególnie dużym zainteresowaniem tytuł cieszy się w usłudze game pass – informuje prezes One More Level, Szymon Bryła.

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Jak radzi sobie gra Valor Mortis

Szef studia informuje, że ze wstępnych szacunków wynika, że już po pierwszym tygodniu komercjalizacji projekt zaczyna przynosić dochód.

– Pierwsze przychody z tytułu tantiem rozpoznamy w wynikach finansowych za 2026 r. Natomiast wpływów z tego tytułu na rachunki spółki, zgodnie ze specyfiką naszego biznesu i zapisami umowy współwydawniczej, spodziewamy się najpóźniej na początku przyszłego roku – sygnalizuje prezes. Deklaruje, że premiera „Valor Mortis” nie oznacza zakończenia prac nad projektem.

– Równolegle pracujemy nad hotfixami (szybkie aktualizacje, poprawki – red.) oraz nową zawartością. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy planujemy stworzyć fabularne rozszerzenie DLC (dodatek – red.), które będzie stanowić odrębny produkt. Cieszy nas również, że znaczna część dotychczasowych nabywców wybrała edycję deluxe, obejmującą między innymi dostęp do rozszerzeń gry – mówi szef studia.

Na portalu Steam obecnie 79 proc. opinii dla „Valor Mortis”, z ponad 2,2 tys., ma charakter pozytywny. Jeszcze kilka dni temu odsetek ten był o 2 pkt. proc. niższy. Czas pokaże czy w kolejnych dniach grze uda się przebić poziom 80 proc.

„Valor Mortis” to projekt o wcześniejszej nazwie kodowej „Cyber Slash”. W październiku 2025 r. giełdowa spółka zawarła umowę z Lyrical Games, będącą współwydawcą gry. Umowa przewiduje finansowanie kosztów produkcji projektu oraz jego działań marketingowych. Ponadto Lyrical Games przejęła zobowiązanie warunkowe obejmujące spłatę wkładu finansowego poniesionego przez Take-Two Interactive na produkcję „Valor Mortis”, powstałe w związku z rozwiązaniem wcześniejszej umowy pomiędzy polską spółką a Take-Two Interactive.

Ile warte są akcje One More Level

One More Level najpierw było notowane na rynku NewConnect. Początkowo spółka działała na rynku medycyny estetycznej pod nazwą Laser-Med (kurs odniesienia na pierwszą sesję w 2012 r. wynosił 1,15 zł). Studio zajmujące się grami powstało w lipcu 2014 r. i od tego czasu regularnie rozwija swój biznes. W 2018 r. weszło na NewConnect w wyniku odwrotnego przejęcia Laser-Medu. Obecnie zespół składa się z ponad 70 osób. Flagową grą One More Level jest „Ghostrunner”, a teraz do listy dołączyło „Valor Mortis”.

W lutym 2026 r. spółka przeniosła swoje notowania na rynek główny. Była 400. firmą na GPW i pierwszym tegorocznym debiutantem. Na otwarciu notowań kurs się nie zmienił i wyniósł 2,45 zł, a na finiszu pierwszej sesji wzrósł do 2,59 zł. Wycena spółki wynosiła wtedy około 170 mln zł i z nawiązką wystarczyła do przeprowadzki (minimum wymagane przepisami to 12 mln euro). Zmianie rynku notowań nie towarzyszyła nowa emisja akcji.

Wiosną 2026 r. kurs ustanowił lokalne maksimum, przebijając poziom 3 zł, ale potem zaczął spadać. Przecena przybrała na sile wraz z początkiem października. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie niewiele ponad 100 mln zł. Kurs jest najniżej od lipca 2025 r.